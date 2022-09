iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Silviu Dobre a dezvăluit cum e să ai un tată jandarm: „Eu nu dau explicații, dau declarații”

Silviu Dobre are 26 de ani și este din Galați. Concurentul a dezvăluit că se ocupă de aproximativ un an de zile de stand-up comedy și are și o trupă. Ca hobby-uri, scrie poezii și colecționează și diverse chestii, printre care și șepci. Informația e „vitală” pentru momentul care va urma între el și Mihai Bendeac.

Silviu Dobre, moment de stand-up la iUmor sezonul 13

Silviu Dobre și-a început numărul cu niște glumite scurte.

„Acum vreo câteva zile, am fost cu un prieten și am băut, până mi-am pierdut cunoștința. Am plecat singur acasă…”, a zis el.

„A doua glumiță e un pic mai inteligentă. Știți cum a fost construit calendarul? Dintr-o dată”, a continuat el.

„Acum câteva zile, am fost la mall să îmi cumpăr câteva haine și m-am dus într-o cabină, așa, de probă mai mult....”, a fost cea de-a treia glumiță.

Apoi, concurentul a început numărul de stand-up cu câteva povești de familie, vorbind în special despre meseria tatălui său. „Tatăl meu a fost jandarm. A fost atât de devotat meseriei lui încât el era jandarm la muncă și jandarm și acasă. Venea și bubuia la ușă, că el nu bătea la ușă…

La mine în familie stă treaba altfel. Eu nu dau explicații, dau declarații. Uram cel mai tare ca tata să mă adoarmă la prânz. Mama era blândă, îmi cânta, îmi fredona, mă legăna..La tata era mult mai rapid. Zicea: culcat!”, a spus el.

Pe finalul numărului, Silviu Dobre a mai glumit și pe seama produselor de la supermarket, făcând o paralelă între cum se cumpără cele „scumpe” vs cele „ieftine”.

Jurizare Silviu Dobre la iUmor, sezonul 13

Concurentul a povestit că a lucrat la un moment dat în străinătate, la o spălătorie. Costel, juratul surpriză al acestei ediții, a glumit și l-a întrebat dacă știe o metodă specială de a împături cearșafurile. Apoi, cei doi au încercat să facă acest lucru cu un cearșaf imaginar, pe scenă, spre amuzamentul publicului.

„Are o cută pe mijloc”, a strigat Delia.

„A fost cel mai bun moment din televiziunea umană”, a zis Costel la final.

„Îmi place energia ta de pe scenă și felul în care povestești lucrurile”, i-a mai spus Costel concurentului. „Are și o spontaneitate foarte drăgălașă”, a adăugat Delia.

„Mi se pare că momentan ai o problemă cu alegerea exactă a materialului”, a spus Mihai Bendeac.

„Astrele spun că vei avea trei de „Da” și un „Nu”, i-a spus Cheloo concurentului.

Se pare că „astrele” au avut dreptate, iar Silviu Dobre a primit, la finalul numărului, 3 voturi pozitive și doar unul negativ, din partea lui Cheloo.

Imediat ce a aflat că are colecție de șepci, Mihai Bendeac i-a dezvăluit concurentului că el are o șapcă din satin, oferindu-se să i-o dea lui. Apoi, Mihai s-a răzgândit. La finalul numărului, Mihai s-a dus în backstage unde era Silviu și i-a propus să facă schimb de șepci. Concurentul i-a spus că acceptă, dar a explicat că șapca lui e transpirată însă. Mihai „a fugit” la auzul replicii concurentului.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

