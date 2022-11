iUmor sezonul 13, 20 noiembrie. Costel, număr inedit de semi-improvizație. Bancul care a stârnit hohote de râs

„Nu știu ce se așteptau producătorii. Eu n-am vrut să fac roast. Am pregătit câteva idei dimineața, înainte de a veni la ziua de filmare”, a povestit Costel Bojog, cel de-al treilea jurat permanent iUmor, în cadrul testimonialelor. Comediantul i-a amuzat pe cei prezenți, după ce a decis să urce pe scenă din culise, pentru o intrare ca la carte, deși aceasta era fix în fața pupitrului juriului.

Costel, moment inedit de semi-improvizație, la iUmor sezonul 13

„Am emoții, pentru că nu m-am gândit la absolut nimic pentru astăzi, vreau să fie semi-spontan. Am ajuns la această emisiune prima dată ca al 4-lea jurat, după care iată-mă al 3-lea jurat. Ușor, ușor o să ajung primul jurat, sper că nu singurul. Am ajuns jurat permanent cu permanent pe cap”, a început el.

Costel Bojog a construit un moment comic pe seama comentariilor răutăcioase pe care le primește, venind cu câteva „sfaturi” pentru cârcotași. „Am avut parte și de comentarii de bine, și de hate. Unele pornesc prost.

Vă dau un sfat celor care comentați cu hate: nu începe cu hate, dacă vrei să citesc până la capăt comentariul tău. Să îmi scrie cineva: „abia ce am aflat de tine, îmi plac glumele tale, îmi place cum construiești și mă c*c pe familia ta”, a continuat el, iar replica a stârnit hohote de râs în sală.

Comediantul a dezvăluit apoi, în stilul său comic, ce a învățat de la fiecare personalitate care a trecut pe la masa juriului, de-a lungul edițiilor sezonului 13 iUmor.

„De la Maia Morgenstern am rămas cu iluzia, pentru că a fost o iluzie de jurat. Nevastă-mea îmi zice mereu: Costele, de ce te stresezi? Viața e o maia, e o iluzie. După care, mai încolo, îmi zice: hai să dai cu aspiratorul. Unde? În iluzia asta?!

De la Rocco Siffredi am rămas cu un gust amar. Am învățat de la el o chestie foarte importantă. În viață și cu femeile trebuie să ai control. Adică să nu fii devreme când nu trebuie, ci devreme acasă.

De la Răzvan Simion am rămas cu ideea că e foarte important copiii să plece de acasă. De la Anastasia Soare am învățat că poți să muncești o viață întreagă și aduni cât alții au la gât. De la Nicoleta Luciu am învățat că poți să te descurci și cu mai mult de trei copii.

De la Vio am rămas cu o datorie de 50 de lei. De la Delia am învățat să împart mâncarea, iar Cheloo e ca un frate mai mare care mă învață la prostii și dacă pârăsc îmi dă capace”, a mai glumit el. Costel a închis apoi cu un banc amuzant la care a adăugat și tușa lui personală, care a adus din nou zâmbetele pe chipul celor prezenți în platou.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Costel și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.