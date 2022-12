iUmor sezonul 13, Gala de Crăciun. Anca Serea are viață grea de sărbători! Cum face economie mămica a șase copii: „M-am săturat”

Emoția Crăciunului a fost adusă în casele telespectatorilor chiar în seara de sărbătoare, pe 25 decembrie, în Gala de Crăciun iUmor, care a venit la pachet cu darul...comediei. Pe scenă au urcat mai multe personaje specifice acestei zile speciale, printre care și însuși Moș Crăciun, care a primit la rândul său un cadou: un loc la masa juriului. Iată cum arată magia sărbătorilor, presărată din plin cu umor!

Anca Serea, o Crăciuniță cu sfaturi importante, în Gala de Crăciun iUmor

Anca Serea a revenit pe scena iUmor în gala specială, îmbrăcată într-o Crăciuniță veritabilă, cu câteva sfaturi pentru economiile de Crăciun. Cum „febra” sărbătorilor e în toi, Anca a învățat cum să facă față cheltuielilor, având în vedere că are de cumpărat o multitudine de cadouri în fiecare an. „Ea are un neam de întreținut, un sătuc”, a glumit Costel.

„Moșule, mi-a fost foarte dor de tine. Astăzi vreau să vorbim despre cadouri. Eu sunt Anca Serea sau cum mi se mai spune în magazine „Doamna care vine și cumpără la baxuri”. Să ai 6 copii uneori poate fi solicitant, mai ales în perioada în care ne aflăm. (..) E ca și cum aș avea 6 credite diferite la 6 bănci”, și-a început Anca Serea momentul comic.

Soția lui Adi Sînă a dezvăluit și cum arată vacanțele într-o asemenea familie numeroasă, alegând să meargă cu „duba”. „Am auzit că din cauza noastră cică au mărit ăia plaja la Mamaia”, a adăugat ea, apre amuzamentul celor prezenți.

Cum vremurile disperate cer măsuri disperate, Anca Serea a glumit că s-a gândit la un plan pentru a scăpa de cheltuieli, în perioada sărbătorilor.

„De sărbători e curată nebunie. Când eram mai tânără, și aveam doar un copil, îmi imaginam că fac pe gospodina (..) și să aștept invitații. Dar nu riscă nimeni să vină la noi în casă, că trebuie să pregătească minim 10 cadouri.

M-am săturat de cumpărături. Eu fac chestia asta de vreo 22 de ani încoace. Eu cu bărbată-miu am vorbit și cred că vom fi singurii părinți care le vor spune ăstora mici că nu există Moș Crăciun”, a continuat Anca Serea.

„Care sunt simptomele febrei de Crăciun? Eu am observat vreo 3. În primul rând îmi afectează vederea, mă uit la prețurile alea de pe rafturi și mi se pare că nu are cum, apoi începe să mă doară capul și dureri musculare, că mă mai duc cu toculețele prin magazine. Și în ultimul rând sunt mâncărimile”, a mai spus invitata.

„O foarte frumoasă lecție de economie”, a punctat Costel, la finalul numărului. „Un moment realist”, au fost de părere Delia și Cheloo. Moș Crăciun a fost impresionat și de ținuta vedetei, astfel că i-a propus o ofertă de nerefuzat, însă întâi a destins atmosfera cu o glumă neașteptată.

„A cui ești tu?”, a întrebat el. „A lui Sînă”, a replicat Anca Serea. „Și aveți 6 sînișori. Să vă trăiască. E liber postul de Crăciuniță”, a mai spus „Moșul” Andreas Petrescu.