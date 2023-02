iUmor sezonul 14, 18 februarie. Ion Șaulescu, numărul care a „împietrit” fețele doamnelor din sală. Bordea a calmat spiritele

Intrarea lui Ion Șaulescu pe scena iUmor, sezonul 14, a fost primită pe măsura apariției și anume, cu o întrebare ironică din partea lui Cheloo: „Londra?!”.

Iată dacă și jurații au primit la fel de entuziasmați „donația” pe care a făcut-o concurentul pe scena iUmor:

„Sunt destul de sigur că o să-mi iau bătaie când ajung acasă, așa că să nu o mai lungesc, să iau bătaia, să mă vindec, să trec mai departe, că nu mai suport suspansul. Am venit cu câte ceva pentru fiecare din sală! Mie-mi plac sânii, frate! Și merele, și perelele, și bretelele, așa că, astăzi, am venit să îmbrăcăm toți sânii din România și am pentru voi toate măsurile posibile de sutiene!”, a fost replica cu care a început Ion Șaulescu.

Ion Șaulescu „a venit la iUmor, sezonul 14, să doneze sutiene”

După ce a reușit să capteze atenția cu ce are în pungile de rafie, o întrebare care se afla pe buzele tuturor, Ion Șaulescu a trecut la împărțirea recuzitei:

„Prima măsură e AA, vine de la aproape sâni. B vine de la binișor. Cum să vă zic, nu sunt foarte prietenoși, în sensul că stau cam depărtați unul de celălalt, dar îți faci treaba nemaipomenit cu ei!”, și-a continuat numărul, care a supărat femeile din platou.

„Privirea femeilor din public, când a început ăsta să vorbească, <<priceless>>. Piatră erau toate!”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale.

„Cui îi dau trei sutiene mărimea C? Gata, s-a dat și mărimea C!”, a spus el, extenuat deja, după ce a reușit să scape de câteva sutiene.

Spectatorii din rândurile din spate intraseră deja în jocul lui Ion Șaulescu și ridicau mâna de bunăvoie atunci când el striga mărimile: „Mărimea D, după cum vedeți, e măsură mare, adică vine de la demn, asta înseamnă că poate să se numească femeie pe bune!”/„Acolo, nenea! Vă puneți murăturile, nu?”, a arătat Cătălin Bordea către unul din bărbații din platou.

„Unde-i umorul, măi nene? Dacă el împarte sutiene?!”, a spus și Dan Badea din culise.

„Vă mulțumesc frumos! Aștept bătaia!”, a spus concurentul, terminând în aceeași notă în care a început momentul.

Jurizare Ion Șaulescu la iUmor sezonul 14

Numărul a stârnit chiar reacția la care concurentul se aștepta. Jurații au fost în dezacord cu ce a făcut el pe scenă, fapt pentru care atât jurizarea, cât și verdictul final au fost pe măsură:

„Eu n-aș avea tupeu să fac asta! Nu știu dacă ai văzut, dar absolut toate femeile de aici, când ai început să împarți sutiene, în afară de sus acolo, a fost bucurie mare la domnul, dar aici ai primit niște priviri reci și de gheață!”, a spus Cătălin Bordea.

„Eu sunt însurat. Toată treaba a plecat de la ale ei! Mi le-am imaginat pe ale ei în diferite culori, în diferite mărimi!”, a explicat concurentul.

„Băi, o să îți zic o treabă, pentru că rămâne la televizor! Te bucuri indiferent de ce sâni are, atâta timp cât te iubește!”, a fost replica lui Cătălin Bordea, care a fost primită cu o mare de aplauze, salvând numărul lui Ion Șaulescu./„Cătălin, ești aproape domn!”, i-a spus Cheloo.

„Mie îmi plac sânii liberi! Spun asta public. Eliberați sânii, că e păcat să îi ținem acolo închiși! Hai B, C, A!”, a spus Nelu Cortea, invitându-i pe colegii de la masă să voteze.

Așadar, Ion Șaulescu a primit patru dislike-uri.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.