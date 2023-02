Premiera iUmor sezonul 14, 11 februarie. Vlad Olteanu, ironii despre viața de comediant. Profesia sa i-a intrigat pe jurați

Vlad Olteanu este personajul modest și calculat care a urcat pe scena iUmor și a „recitat” un număr de stand-up comedy: „E prea cool piesa asta pentru mine!”.

Concurentul a continuat prin a-și ironiza hobby-ul care l-a adus, în această seară, în fața publicului. Nici bine nu a început, că replicile sale au și stârnit hohote de râs:

„Salutare, numele meu este Vlad, iar ăsta e mai mult un hobby pentru mine. Fiecare face ce vrea în timpul liber, eu nu judec. De exemplu, la mine, la muncă, am o colegă despre care știu că, în timpul liber, face videochat și eu nu o judec. Dar ea a venit la mine într-o zi și mi-a zis: <<Vlad, tu faci stand-up, spune-mi și mie o glumă!>> și eu i-am zis: <<Bă, treaba asta nu prea funcționează așa, că eu n-am venit la tine să-ți zic: Mirela, tu faci videochat, arată-mi și mie o țâță!>> Adică puțină solidaritate între noi, că, în mare parte, facem aproape același lucru, amândoi ne expunem în fața altor oameni, care se uită la noi live, pentru că ne-au plătit!”

Vlad Olteanu, număr de „roast” pe seama hobby-ului său la iUmor, sezonul 14. Concurentul a stârnit hohote de râs: „Ceva total inedit”

„Toată lumea face stand-up, iar teama mea cea mai mare e că o sa-mi uit glumele pe scenă. De asta, tot timpul, în gândul meu, îmi repet materialul. Azi dimineață, când am ajuns la birou, a venit o colegă nouă să se prezinte, mi-a zis: <<Bună, numele meu e Ana și de astăzi o să lucrez aici>> și eu îmi repetam în cap materialul și i-am zis: <<Salutare, numele meu e Vlad și ăsta e mai mult un hobby pentru mine>>. A rămas aia blocată, m-a intrebat: <<Ăsta e hobby-ul tău? Să vii la Pipera să faci tabele, zece ore pe zi?>> Și eu, ca să nu mă fac de râs, i-am zis: <<Dar să vezi ce face Mirela>>”

Tată de fetiță, Vlad Olteanu și-a ironizat și rolul de părinte: „Și acum, de când sunt părinte, treaba asta cu drogurile a început să fie îngrijorătoare și pentru mine (...) Mie mi se pare că deja fetița mea dă unele semne de dependență, mi se pare că nu poate să se lase de laptele praf, vrea să bage din trei în trei ore și într-o zi am luat-o deoparte și i-am zis: <<Tati, nu lăsa praful ăsta alb să-ți distrugă viața, împreună îl putem învinge. De atunci, ca să fiu sigur că nu se mai apucă de lapte praf, am ajutat-o și i-am găsit un înlocuitor, metadona.”

„Eu am noroc cu soția mea, ea mă susține în pasiunea asta a mea cu stand-up-ul, chiar dacă am exasperat-o. Săraca, într-o zi, mi-a zis: <<Am înțeles, poți să te duci la show-uri, poți să vii dimineață mort de beat, poți să ne trezești, dar, te rog eu, nu ne mai citi ce ai scris!>>”

Meseria de bază a concurentului i-a intrigat pe jurați: „Coordonez proiecte la o companie, proiecte de implementare logistică.”/„Descrie-ne propoziția, că n-am înțeles-o.”, i-a spus Cheloo./„Dacă-ți comanzi un tricou de la un anumit brand, el e depozitat ... mamă, mă plictisesc numai în timp ce povestesc ...”

„Era ceva total inedit, există oameni care cer tricouri să le vină acasă și voi îl organizați pe om să vină, ca să ajungă mai repede.”, a explicat Delia la testimoniale.

„Deci noi suntem la o beție și nu mai avem vin. Deci te sunăm pe tine?”, a spus Cătălin Bordea./„Deci tu lași românii fără muncă!”, a spus, la rândul său, Cheloo.

„Mie mi-a plăcut foarte tare, ai avut și ritm, ai avut tot. Eu am râs de când ai intrat. Dar și ochii te ajută și ai față de Harry Potter după ce a terminat filmările, s-a căsătorit, s-a mutat în Berceni, are copil acuma!”, a jurizat Cătălin Bordea.

Cheloo, depășit de zona de stand-up, i-a rugat pe noii colegi de la masa juraților, pregătiți în tainele comediei, să îi acorde o notă concurentului: „Șapte! Nu s-a pierdut cu firea, nu a arătat că are emoții cine știe ce, a intrat în personajul ăla! Astăzi mi s-a părut bun!”

„Avea simțul penibilului, știa că se duce prea departe și n-ar trebui și de aia a fost și foarte bine calculat momentul lui, cu timing, tot ce trebuie!”, a spus Nelu Cortea la testimoniale.

„Ne place de tine, să știi.”, i-a spus Delia.

„Nesiguranța mea a cerșit din profesionalismul și experința voastră de stand-up-eri. Neștiind ce să fac, m-am uitat în ochii voștri și v-am cerut ajutorul!”, a spus Cheloo, motiv pentru care i-a dat dislike concurentului.

În schimb, din partea lui Cortea, Bordea și Delia, Vlad Olteanu a primit trei like-uri.

