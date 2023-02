iUmor sezonul 14, 18 februarie. Văru` de la Timișoara, glume făcute cu cap. Jurizarea a creat un moment fără precedent

Privirile debusolate ale juraților au marcat intrarea concurentului pe scena iUmor, sezonul 14: „Are șlițul desfăcut...”, a spus Nelu Cortea, făcând referire la perechea imensă de pantaloni care s-a prezentat în fața sa și a celorlalți jurați./„Uite un cap!”, a spus Cheloo.

„Era un cap atârnat în pantaloni, chinuit acolo săracul, sugrumat, în șlițul ăla!”, a lămurit Delia situația, la testimoniale.

Văru` de la Timișoara, număr de stand-up din interiorul unei perechi imense de pantaloni la iUmor, sezonul 14: „Hai să închidem șlițul”

„Am venit să spun câteva lucruri despre mine, deși cred că toată lumea mă cunoaște.”, a început Văru` de la Timișoara./„Eu sunt cadoul pe care Bordea și Cortea îl duc la petreceri, de ziua oamenilor. Eu merg cu Paraziții la concerte. (...) Sunt o persoană destul de impulsivă, reacționez la moment, de aceea, de mică mi s-a spus: <<nu te mai supăra, ce te-ai dezumflat așa?>> E adevărat, nu am nici prea multă carte, că eu la școală am stat numai sub bancă.”

„Dar e frig aici! S-a retras un pic înăuntru, nu?”, s-au auzit comentariile ironice din sală.

„Să știți că nu am o viață ușoară deloc, pentru că eu mă scol tot timpul primul dimineața. Am cea mai nasoală viață, după cot, că pe ăsta îl doare tot timpul ceva! (...) Uneori mă simt ca și Dumnezeu, pentru că pensionarul ăsta și cu iubita tânără, se tot rugau la mine, iar propoziția pe care am auzit-o cel mai des a fost: <<Doamne, te rog, de data asta!>> Dacă vreți să aveți noroc în viață, trebuie să mă mângâiați pe cap.”, a fost sfatul pe care l-a dat Văru` de la Timișoara publicului.

Jurizare Văru` de la Timișoara la iUmor sezonul 14

Acum a venit și vremea juraților să își facă numărul, iar primul care și-a exprimat părerea a fost Nelu Cortea:

„Ar fi mers un pic mai mult, pentru că subiectul e atât de folosit și în stand-up și în orice, adică putea fi un pic mai <<spicy>>!”, a jurizat Nelu Cortea.

Numai că, în scurt timp, jurizarea s-a transformat într-un „moment istoric” la iUmor, Nelu Cortea alegând să apeleze la Joker:

„Vreau să schimb votul lui Cheloo!”, a strigat Nelu Cortea./„Nu știu ce vot ai, aia mi-e ciudă, că l-ai ascuns, dar vreau să folosesc asta!”/„Bă, sunt foarte curios ce ai schimbat, jur!”, a spus Cătălin Bordea, accentuând suspansul.

Numai că juratul Cheloo îi acordase lui Văru` de la Timișoara un like: „Am dat <<da>> și Cortea, om rău, a anihilat bunăvoința.”, ceea ce a schimbat votul în defavoarea concurentului.

Așadar, doar Delia i-a dat like lui Văru` de la Timișoara, în timp ce Bordea, Cortea și ulterior, Cheloo i-au dat dislike: „Tu știi să apreciezi frumosul!”, i-a spus concurentul Deliei, în semn de mulțumire pentru votul favorabil.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.