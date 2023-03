iUmor sezonul 14, 18 martie. Paul Diaconescu i-a luat la roast pe Șerban Copoț și Dan Badea. Numărul care merită revăzut

Paul Diaconescu este unul dintre cei mai cunoscuți actori români. Dar pentru că a vrut să arate că are talent și de prezentator, actorul a venit la iUmor cu un număr memorabil de roast la adresa gazdelor emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea.

Numai că încercarea lui de a-i „desființa” pe cei doi s-a sfârșit prin a le face reclamă și a glorifica secvențele de neuitat din istoria show-ului. S-a lăsat cu multă emoție!

Citește și: Ela Voineag s-a calificat direct în finala sezonului 14 iUmor. Cheloo: „A fost unul dintre cele mai bune numere de stand-up“

Paul Diaconescu a îmbinat emoția cu un moment de roast savuros la adresa prezentatorilor iUmor: „Ce emisiune mișto avem!”

Cu o atitudine ușor arogantă, Paul Diaconescu, care a „jucat”, de această dată, rolul concurentului, a pregătit un material plin de ironii bine alese la adresa lui Șerban Copoț și Dan Badea. Momentul s-a lăsat cu multă emoție, dar și cu multe zâmbete la revederea secvențelor din sezoanele trecute ale emisiunii iUmor:

„Nu cu voi am treabă! Am venit să mă angajați pe postul de prezentator la această emisiune! Știu că sunt deja doi, dar gândiți-vă că așa ieșiți mai bine la buget și oricum aveți nevoie de cineva nou... meritați mai mult. Pe Badea și Copoț, eu când îi văd, parcă zici că sunt scoși din dicționarul de onomatopee. Ediția aia japoneză din vara lui `45, adică ca după atacuri! Ei sunt ca niște bebeluși și nu mă refer că s-au oprit din creștere, dar ei nu vorbesc. Și dacă e vorba de probe de onomatopee, poftiți!”, moment în care Paul Diaconescu a imitat sunetele scoase de cei doi: „Chiar fac așa!”, s-a auzit din sală.

Iar ca să arate că nu a exagerat deloc, concurentul a cerut să fie derulat un video cu momentele memorabile în care cei doi prezentatori scoteau onomatopee: „Credeați că vă mint? Ce e aici? Emisiune de umor sau maternitate?”

„(...) Dar le merge bine! De aia când le e lumea mai tragă îi apucă cântatul. Mamaia pune la țară momentele astea nepoților ei ca să îi sperie când nu sunt cuminți. Ia priviți!”, moment în care pe fundal a fost derulat un alt filmuleț cu secvențe din sezoanele trecute care îi surprindeau pe cei doi prezentatori.

„Pe mine nu trebuie să mă țineți în spate. Eu aș putea să prezint și de aici din față. Fac tot ce trebuie pentru audiență. Trebuie să mănânc pizza? A, nu mai e pizza. A mâncat-o Copoț pe toată! Aici nu i-o iau copiii de la gură ca acasă.”, și-a continuat concurentul numărul de roast la adresa gazdelor iUmor: „A făcut așa ceva și încă mai e aici?”, a fost replica Magicianului Robert Tudor din culise.

„Eu nici n-am iubită, deci dacă apar femei dezbrăcate pe aici, eu nu mă jenez ca Badea, deși cred că și lui îi place, dar domnul e însurat și se uită soția.”/„Lasă că am văzut eu că ai iubită.”, a zis Delia pe sub mustăți, dându-l de gol pe concurent.

„Nu mă pot uita la așa ceva! Eu acum încep să îi cunosc mai bine.”, a mai adăugat Magicianul în clipele în care un filmuleț care îl surprinde pe Dan Badea în preajma unor concurente deocheate a fost afișat în platou.

„Totuși, e o probă la care nu pot concura cu ei. Domne, băieții dansează de te întrebi dacă iau ceva pastile ca să facă așa. Probabil ar trebui să îi puneți pe tratament.”

Numai că materialul lui Paul Diaconescu i-a pierdut de mult timp atenția lui Cheloo, care începuse să caște. Cu toate acestea, actorul și-a continuat ironiile la adresa lui Dan Badea și Șerban Copoț: „Hai să-l vedem pe Badea cât de empatic este!”

Momentul demn de aplauze a fost atunci când prezentatorii s-au îmbrățișat de emoție în culise:

„Atât de multe am trăit împreună?! Bravo!”/„Ce emisiune mișto aveați!”, a concluzionat Cătălin Bordea./„Chiar mi s-a făcut dor! Mi-am adus aminte de o grămadă de chestii. Pentru mine a fost ceva de genul: <<ce emisiune mișto avem!>>”, a mărturisit și Delia la testimoniale.

„O să fiu scurt, că am venit aici să mă angajez, dar mai mult le-am făcut reclamă băieților și am impresia că nici nu vreți să îi dați afară. Dar măcar să le creșteți salariu, că pe mine, de fiecare dată când am venit, m-au întrebat: <<Paul, dacă o să câștigi, dai și tu o bere?>>”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Paul Diaconescu la iUmor sezonul 14

Deși i-au transmis că nu a avut deloc umor, jurații iUmor au apreciat talentul actoricesc, dar și capacitățile de prezentator ale lui Paul Diaconescu:

„Am scris. Ai ton ironic și n-ai umor, deci m-ai inspirat 100%. (...) Dansezi foarte frumos, însă plâng pentru tine și cred că ești victima unei conspirații. Cineva a hotărât, la nivel planetar, că nu trebuie să ajungi la Hollywood. Și te poți angaja la Muzeul de Istorie pe post de curator.”, a jurizat Cheloo, care, în tot timpul acesta, i-a compus un text special, fiind inspirat de numărul concurentului./„Aia crecă ai scris unui alt concurent.”, l-a ironizat Delia.

„El este un actor de reclamă la pastă de dinți, la șampon, nu e de comedie!”, a spus Bordea la testimoniale./„Numărul nu a avut umor. Mai amuzante au fost imaginile, dar ca prezentator pe bune, ai fi foarte bun!”, a continuat juratul, fiind completat de Nelu Cortea./„Mi-a adus aminte de părul meu din tinerețe.”, a mai glumit Bordea.

Paul Diaconescu a primit patru dislike-uri.

„Mi-am dat seama că emisiunea iUmor, de-a lungul anilor, nu a fost atât de rea pe cât am crezut eu. Mulțumim domului Paul Diaconescu că ne-a ajutat să ne schimbăm percepția asupra emisiunii iUmor. Frumoasă emisiune!”, a mai spus Cheloo la testimoniale.

Citește și: iUmor sezonul 14, 4 martie. Marius Vizante, pamfletul care trebuie tratat ca atare: „Pușcăriile e pline de scriitori!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.