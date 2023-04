iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Alexandru Țiproc, revine cu o soluție, marcă proprie, la traficul infernal. Cheloo a fost în extaz

Alexandru Țiproc a uimit și de această dată cu o soluție la o problemă care ne preocupă pe toți. Pentru că iubește emisiunea de umor și se consideră un inventator desăvârșit, dar și un râu nesecat de idei, Alexandru Țiproc a revenit în show-ul de divertisment pentru a ne arăta cât de valoros este:

„Iubesc această emisiune și oamenii care caută să facă ceva, să ne facă viața mai frumoasă și acceptându-mă pe mine la această emisiune, cred că se va contribui la o gândire mai nouă, că eu vin mai mult cu inovații. Deschid mintea și gândurile oamenilor către nou.”, a mărturisit Alexandru Țiproc la testimoniale./„Trebuie să ne schimbăm părerea despre inventatori. Inventatorii sunt mai mult decât diamantele, decât aurul, decât orice! Inventatorul e mai important într-o țară ca un președinte!”

Alexandru Țiproc a revenit la iUmor, sezonul 14, pentru a ne arăta ce a invenție a mai descoperit. Mișcarea lui Cheloo de la jurizare va rămâne în istorie!

Jurații iUmor s-au bucurat foarte tare să îl revadă pe inventatorul Alexandru Țiproc la audițiile din sezonul cu numărul 14. În strigătul de fericire al publicului, dar și al celor patru de la masa juriului, concurentul a pășit pe scena dedicată terapiei prin comedie, alături de o altă invenție inedită: „mașina de oraș”.

„Ce bucurie!”, a exclamat Delia./„L-am strigat pe nume pe domnul Țiproc și el m-a auzit. A venit aici cu ultima invenție. Sper că o să vă bucure momentul, pentru că eu l-am trăit la o intensitate maximă.”, a descris Cheloo momentul, folosind cele mai frumoase cuvinte.

Înainte de a-și prezenta „preprototipul”, Alexandru Țiproc a simțit nevoia să facă o mică incursiune pentru a celebra evoluția sa pe scena iUmor:

„De când am venit aici la iUmor, eu am tot evoluat. Înainte, am venit cu o <<musteață>> micuță, numită junior. Am avansat și după am venit cu o <<musteață>> majoră. Dacă tot am mers în sus, mi-am permis să vin și cu <<musteața>> miliardarilor. Așa se crește la iUmor! Cine știe câte roți are o mașină de oraș? Mașina de oraș trebuie să aibă cinci roți obligatoriu sau șase... Acum avem toți onoarea să ne bucurăm de ea, căci doresc să vă prezint un <<preprototip>> de mașină pe care o vom putea numi mașină de oraș!”

Concurentul a continuat prin a explica conceptul care stă la baza „mașinii de oraș”:

„Fiindcă în oraș locurile sunt puține, parcările sunt și mai puține, iar mașinile sunt multe, eu doresc să fie o mașină foarte ușoară, să poată să parcheze chiar lângă scara blocului sau chiar și pe balcon, cu un scripete!”

„Permiteți o sugestie? Știți că trăim într-o lume comercială, de consum, capitalismul modern. V-ați gândit să comercializați proiectul dumneavoastră împreună cu scripete și cârlig?”, i-a propus Cheloo lui Alexandru Țiproc o idee de afacere care, din punctul său de vedere, avea să funcționeze mult mai bine în societatea consumeristă în care trăim.

„Cunoașteți pasiunea mea pentru mașinile de teren! Ce tip de teren credeți că va aborda acest autovehicul în oraș? În primul rând, stimă, respect, considerație, aplauze pentru amândoi!”, a întrebat Cheloo, moment în care a urcat și el pe scena iUmor, dând de înțeles că este extrem de interesat de proiectul ingenios propus de Alexandru Țiproc în sezonul 14, oferindu-se, totodată, să fie „manechinul” prin intermediul căruia se exemplifică utilitatea mașinii: „Am avut și mașini mai proaste! Să știți că dacă-mi place, îl achiziționez!”

„Cătălin a intrat în acest vârtej al mecanici fine și fizicii cuantice... Erau lucruri serioase acolo pe care noi muritorii de rând nu le putem înțelege.”, a povestit Delia la testimoniale.

Atât Cheloo, cât și restul juraților au dat dovadă de multă atenție în momentul în care Alexandru Țiproc a început să explice cum se va utiliza mașina adusă în platou. Secvența în care juratul, împreună cu inventatorul, a încercat să facă mașina mai „compactă” s-a lăsat cu multe hohote de râs la masă: „Doamne, să nu moară electrocutat!”

„Se ridică! Aplauze! Incredibil!”, a fost reacția celor prezenți în platou în momentul în care invenția a funcționat, mașina ridicându-și partea din față.

Jurizare Alexandru Țiproc la iUmor sezonul 14

Invenția adusă în exclusivitate în sezonul 14 de către concurentul cu un trecut bogat în istoria emisiunii a fost apreciată de jurații iUmor, care păreau că se distrează de minune! Dintre toți, Cheloo a fost cel mai încântat de „preprototipul” gândit de Alexandru Țiproc, motiv pentru care a apelat la Joker, astfel încât să le schimbe votul colegilor în favoarea trudei concurentului.

„Eu sunt sensibil! Nu m-am căsătorit, pentru că nu suport orice miros lângă mine. Cineva să doarmă în mașină... și să simt miros de țigară, de cafele... Nu merge!”, a răspuns Alexandru Țiproc în momentul în care Cheloo l-a mai întrebat dacă ar fi de acord să „înopteze” diverși indivizi nevoiași în mașina lui.

Momentul cel mai simpatic și comic a fost atunci când Cheloo a cerut să facă și o fotografie cu invenția. Răspunsul concurentului a fost, de-a dreptul, delicios: „Eu sunt atât de fricos și emoționat să nu o strice cineva.”

În timp ce Alexandru Țiproc oferea ultimele explicații cu privire la mașina gândită de el, Bordea și Cheloo au preluat frâiele mașinii și au început să se „tragă” cu ea prin platou. Și acest moment s-a lăsat cu râs pe bune! Însă, mașina și-a descoperit adevărata utilitate abia atunci când Bordea, Cortea și Cheloo, alături de concurent, dar și de Magicianul Robert Tudor, Șerban Copoț și Dan Badea s-au urcat în mașină! Delia a râs pe burtă.

Cu toate acestea, Bordea și Cortea i-au găsit invenției și câteva „defecte”: „Problema e că plouă în ea, roata din mijloc e dezumflată...”. Dar, imediat, Cheloo a sărit în apărarea concurentului și a decis să facă o mișcare istorică, care avea să schimbe toată traiectoria jurizării în favoarea concurentului:

„E momentul meu! E un moment istoric! Am să folosesc Jokerul. Indiferent de ce au votat colegii mei, în acest moment îi anulez! Voturile colegilor mei sunt voința mea de a-l aduce pe Țiproc în finala iUmor, pentru că această emisiune trebuie să fie recunoscută la nivel mondial!”

Așadar, Alexandru Țiproc a primit toate cele patru like-uri. Concurentul s-a închinat în fața deciziei, fără precedent, luată de Cheloo: „El este familie pentru mine! Suntem foarte apropiați în gândire. Amândoi suntem creatori! El creează automobile, omul ăsta face artă din fier vechi!”, a mai adăugat Cheloo la testimoniale.

