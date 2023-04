iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Sethward, momentul hilar al metamorfozării în vierme. Concurentul i-a fugărit pe jurați fără chiloți!

Sethward este un personaj deja celebru pe scena terapiei prin comedie. Actor de meserie, concurentul are darul de a se „transforma” în diverse vietăți care îi lasă fără cuvinte, de fiecare dată, pe jurații iUmor:

„Am venit la iUmor mai des decât aș fi crezut că o pot face. Am rupt o masă. Mi-am zis: <<Oh, nu, am încurcat-o! N-am să mai fiu niciodată invitat în România!>> Și apoi, am primit un telefon să mă întorc... Ca și păun! Și m-am gândit... Cu asta am să depășesc toate barierele. Aveam să o duc la nivelul următor. Așa că am murit pe scenă. Și am renăscut ca pasărea Phoenix.”, a spus Sethward la testimoniale, amintind de prestația din sezonul precedent.

Deși, în trecut, Cheloo părăsea platoul la un astfel de moment, de această dată, a decis să vizioneze până la capăt materialul hilar! Rămâi până la final să vezi cum au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea numărul de comedie! În cazul Deliei, a lui Șerban Copoț și Dan Badea, clar nu avem de ce să ne facem griji, pentru că s-au obișnuit deja cu așa ceva:

„Noi ne bucurăm foarte tare că a revenit Seth, pentru că, de obicei, râdem foarte mult de jurați, dar și de producători... Strică televizor, tablete, varsă apa...”, a comentat Șerban Copoț din culise.

Sethward a revenit pe scena iUmor, sezonul 14 și a impersonat un vierme care iese din măr: „Asistăm la o naștere! Imagini cu un puternic impact emoțional!”

Nici bine nu a intrat pe scena de comedie, că Bordea a și făcut o aluzie care avea să stârnească hohotele de râs în rândul colegilor jurați: „Aveți și un vierme înăuntru?”

Luându-și rolul de măr în serios, concurentul s-a arătat destul de deranjat de remarca juratului, dar și de o întrebare venită din partea lui Cheloo: „E nepoliticos din partea ta!”/„(...) Sincer, am venit aici ca să aflu dacă este vreun doctor prin zonă.”, a început concurentul, făcând referire la celebra zicală: „Un măr mâncat pe zi, ține doctorul departe./„Sincer, sunt cam bolnav... Am nevoie de un doctor sau măcar de o asistentă.”

Jurații tot încercau să își dea seama cine se află sub costumul de măr: „Eu cred că sub măr este un actor...”, a spus Delia. Însă, nici mult nu a durat că, din interiorul mărului, a ieșit viermele, dezvăluind o față extrem de familiară: „El este concurentul vieții mele! Preferatul meu pe care îl urmăresc și pe Instagram. Are pagină de Instagram, acolo unde urmăresc tot ce face!”, a recunoscut Delia la testimoniale./„Participă la foarte multe concursuri internaționale.”

În momentul în care viermele a ieșit cu totul din măr, Delia și Cheloo se ridicaseră deja de la masa juraților, semn că știau cu ce vor avea de face: „Dacă ei fug și noi stăm...”, a început Bordea și nici bine nu a apucat să rostească cuvintele, fiind întrerupt de Delia: „Stați acolo, că sunteți noi!”

La provocarea lui Cheloo și Delia, viermele a sărit pe masa juraților, acolo unde încă se aflau Bordea și Cortea. Viermele se tot zbătea, dând peste tot ce se afla în calea lui. Momentul hilar s-a petrecut abia atunci când Nelu Cortea a reușit să-l imobilizeze pe concurent, iar Cheloo să-l altoiească: „În orice război există pagube și victime colaterale!”

De neoprit, viermele nu s-a lăsat pradă încercărilor intimidante ale juraților, „contraatacând”. Fugărindu-i prin platou, el striga că vrea să demonstreze că este talentat: „Sunt un dansator foarte bun, să știți! Și asta e tot ce vreau să fac!”

Numai că, în scurt timp, momentul a luat o întorsătură emoționantă: „(...) Poate dacă voi fi tăiat în două... Îmi voi găsi sufletul pereche! Sunt atât de singur! Sunt un vierme trist și amărât... Vreau să încercăm un experiment. Sunt gata să mă tai în două, ca să-mi găsesc dragostea adevărată. Cheloo, te rog folosește-ți mușchii ăia ai tăi și taie-mă în două!”/„Povestea asta e mai bună ca Titanicul!”, a comentat Nelu Cortea.

Cheloo nu s-a înduioșat la rugămințile viermelui, moment în care Delia și Cortea au decis să îi curme suferința acestuia. Numai că în clipa în care au reușit să îi dea jos costumul, a ieșit la iveală un alt „vierme”: „E dezbrăcat!”, a strigat Delia, în timp ce fugea din calea imaginii înfățișate în fața ochilor: „Au fost imagini cu impact emoțional...”, a spus jurata la testimoniale.

Rămas singur și vulnerabil, concurentul l-a considerat o momeală numai bună pe Cătălin Bordea, pe care a început să îl fugărească prin platou. Publicul s-a „stricat” de râs!

Jurizare Sethward la iUmor sezonul 14

Deși credeau că le-au văzut pe toate, jurații iUmor au rămas fără cuvinte la momentul pus în scenă de Sethward. Așa că jurizarea a fost una scurtă și la obiect.

Sethward a primit toate cele patru like-uri: „Ne vedem data viitoare!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.