iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Andreea Diță a adus inteligența artificială în platoul de umor. De ce a țipat Cheloo la ea: „Taci!”

Andreea Diță a venit pe scena iUmor, sezonul 14, ca să le explice juraților cum stă treaba cu noua tehnologie, totul împachetat într-un material plin de umor și interacțiune, precum ea și-a descris momentul la testimoniale.

„Mie-mi place avansul tehnologic pe care l-am avut în ultimii 20 de ani și cu inteligența artificială. Adică ea, la un moment dat, o să prindă viață, cunoaște atât de multe lucruri, are toată informația de pe planetă! Poți să scrii o carte în trei secunde! (...) În 20 de ani, probabil, o să ne servească robotul la magazin.”, a precizat concurenta la testimoniale.

Andreea Diță s-a folosit de inteligența artificială la iUmor, sezonul 14. Ce meserie are de fapt

Deși are o înfățișare de copil, iar jurații iUmor au rămas uimiți odată cu apariția sa pe scenă, Andreea Diță le-a demonstrat Deliei, lui Bordea, Cortea și Cheloo că este capabilă de multe!

„(...) E a treia oară când vin aici! A doua oară am plâns, că am repetat de prea multe ori textul și am dat-o în bară! Nu mă recunoașteți, pentru că am fost acum șase ani și arătam ca un băiețel. În seara aceasta am pregătit ceva diferit, vreau să ne distrăm puțin! Este vorba despre un avans tehnologic pe care l-am avut, se numește ChatGPT. Pentru cine nu știe, o să prezint: este o bază foarte mare de date, cu un algoritm specific, un fel de enciclopedie, iar noi, muritorii, putem să punem întrebări și ne oferă răspunsuri.”, a explicat Andreea Diță pe scena iUmor, sezonul 14.

„E foarte drăguță fata aceasta! E <<cuteGPT>>!”, a intonat Șerban Copoț din culise.

Astfel, concurenta i-a provocat pe jurați să îi adreseze întrebări, la care ea să răspundă, în timp real, cu ajutorul tehnologiei AI. Răspunsurile au uimit!

Cătălin Bordea a fost cel care a spart gheața: „Eu am o curiozitate: cât trebuie să țină preludiul?”. Deși comică, întrebarea a primit un răspuns în mai puțin de câteva secunde: „Ți-a făcut o disertație!”

În schimb, la întrebarea adresată de către Magicianul Robert Tudor: „Cine este Cheloo?”, juratul a avut o reacție neașteptată. În timp ce tânăra citea răspunsul oferit de ChatGPT, Cheloo a strigat: „Taci!”, speriind-o pe concurentă.

Ulterior, ceilalți jurați au adresat tot felul întrebări poznașe, în speranța că vor primi un răspuns amuzant sau chiar ironic, moment în care Delia a ținut să lămurească următoarele la testimoniale: „ChatGPT-ul nu o să îți facă roast niciodată!”

Jurizare Andreea Diță la iUmor sezonul 14

Cătălin Bordea a oprit sesiunea de întrebări și a trecut la jurizarea momentului reprezentat de către Andreea Diță pe scena iUmor, sezonul 14. Primul care a luat cuvântul a fost Cheloo:

„Nu mi-a plăcut! Sunt împotriva inteligenței artificiale. Îți doresc succes în continuare!”, a jurizat Cheloo în timp ce părăsea platoul de comedie.

„Foarte bună ideea de a face treaba asta așa! Mi se pare extrem de actuală, relevantă și bravo! Ești simpatică!”, a jurizat Delia.

Întrebată de către Nelu Cortea cu ce se ocupă, Andreea Diță a făcut o dezvăluire uluitoare: „Sunt mentor de dezvoltare personală. Iubesc să lucrez cu oamenii. Lucrez individual cu oamenii. Fiecare om vine la mine și își dezvăluie lumea interioară. Îmi spun secrete, traume. În doi ani, când îmi termin formarea în terapie prin regresie și Facultatea de Psihologie, o să fiu un terapeut transpersonal. Consider că e psihologia viitorului!”

„Ai o prezență foarte pozitivă și frumoasă pe scenă, doar că momentul a fost mult prea ChatGPT și prea puțin amuzant.”, a jurizat și Cortea.

Andreea Diță a primit un singur like din partea Deliei.

