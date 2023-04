iUmor sezonul 14, 9 aprilie. Andreea Stoica, „profesoara trăsnită” care i-a amuzat pe jurați cu experimente hazlii pentru copii

Andreea Stoica spune că a terminat actoria, dar cu abilitățile pe care le-a învățat în acest domeniu s-a gândit să deschidă un canal pe YouTube, numit „Profesorii trăsniți”, prin intermediul căruia să învețe copiii despre tainele științei:

„În realitate nu sunt coafeză, fac experimente pentru copii și popularizez știința, tocmai ca să nu cadă în capcane de pseudoștiință și conspirații mondiale.”, a mărturisit Andreea Stoica pe scena iUmor, sezonul 14./„Pe scenă voi aduce, în premieră, un aparat misterios, capturat din niște locuri despre care nu pot să vorbesc acum și care vă va demonstra niște efecte ale fizicii cum nu au mai fost niciodată demonstrate.”, a explicat concurenta la testimoniale.

Andreea Stoica a adus doza de energie pozitivă la iUmor, sezonul 14: „Mi-a plăcut să o curentez!”

Andreea Stoica a mărturisit că are mari emoții, dar, cu toate acestea, a vrut să le demonstreze juraților că și știința poate fi amuzantă, dacă ai parte de profesorul potrivit.

Momentul concurentei a avut două părți: Mai întâi, a ironizat ușurința cu care se pot naște teorii ale conspirațiilor, iar, apoi, a trecut la experimentele practice.

„Am avut foarte mari emoții să vin aici. (...) Dar vine un moment în viață când trebuie să ne învingem temerile, atunci când avem un scop nobil de realizat. E plin de antene peste tot! Și ăștia vor să ne omoare. Și nu mă întrebați cine sunt ăștia... Marile puteri, masonii, extratereștrii, Dorian Popa... l-am auzit chiar eu când spunea că a mâncat asteroizi. Marile puteri vor să ne iradieze și să ne dea pe mâna masonilor și a extratereștrilor. E un secret foarte bine ținut, dar eu l-am aflat de la o clientă cu care am stat la coadă la impozite.”

„(...) Pe vecina mea au vrut să o iradieze, dar nu au reușit, pentru că și-a făcut un coif de străluceau razele când te uitai la el. Ea știe să citească și în raze și a învățat de pe Facebook. Eu nu știu încă, că la școală nu te învață nimeni. Noroc de rețelele sociale.”

„(...) Cine nu s-a prins că în vaccin este cip? Tocmai intelectualii. S-au dus toți ca oile să se vaccineze și unii dintre ei au început să latre. (...) Eu de mică am știut ce vreau... Că vreau să fiu coafeză. M-am îndepărtat de școală și bine am făcut. Am învățat o grămadă de la clientele mele. Eu sunt expertă în horoscop, știu să fac astrograme, pot să predau profesorilor numerologie. Vin oamenii la mine la păr să mă asculte vorbind. De aia sunt eu aici, că mi-am amintit scopul nobil! Am venit să vă arăt un aparat ultrasofisticat, capturat de la masoni, (...) e terapia pe care eu v-o propun ca și coafeză în ședințele mele, momentan este în stadiu de experiment.”

Așadar, cu ajutorul unui aparat adus în platoul de comedie, dar și cu cel al lui Nelu Cortea și Cătălin Bordea, concurenta a pus în scenă diverse experimente de fizică, prin care le-a trezit interesul juraților.

„Mi-a plăcut să o curentez! A fost prima tortură din viața mea.”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale./„Ăsta e tortul preferat a lui Cheloo, tortura...”, a completat Nelu Cortea.

Jurizare Andreea Stoica la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au apreciat abordarea inedită pe care Andreea Stoica a adus-o pe scena de comedie, dar și ceea ce face în viața de zi cu zi pentru copii.

„Trebuie să apreciem, mai presus de umor, faptul că această doamnă este veselă și instigă copiii să își scoată ochii din tabletă și să se apropie de știință. Nota 15!”, a spus Cheloo la testimoniale.

„Mie mi-a plăcut mai mult a doua parte, cea cu experimentele, decât prima parte cu teoriile conspirației, că sunteți mai mult cercetător decât actriță...”, a spus Cătălin Bordea, moment în care a fost întrerupt de Andreea Stoica: „De fapt, sunt mai mult actriță... Am terminat actoria și mi-am pus în slujba activității pentru copii tot ce am învățat...”

„Mi-a plăcut foarte mult! Îmi plac lucrurile interactive, că îi educați pe copii...”, a spus Delia.

Așadar, Andreea Stoica a primit toate cele patru like-uri: „Eu sunt foarte mulțumit că fata asta a venit la iUmor.”, a mai adăugat Cheloo la testimoniale.

