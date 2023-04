iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Dan Badea, invitatul surpriză al serii! Cele mai bune poante despre pandemie: „Să fim nostalgici!”

Dan Badea a părăsit, pentru moment, rolul de gazdă a emisiunii și s-a alăturat concurenților de pe scena iUmor, într-o ipostază în care nu a mai fost văzut de multă vreme: „(...) De prin vremea pandemiei nu am mai fost pe această scenă și am zis că hai să revin, să ne distrăm!”. Momentul s-a ridicat la măsura așteptărilor și a fost primit cu un rând furtunos de aplauze.

Dan Badea a acceptat propunerea de a fi invitat special la iUmor, sezonul 14

Cu umorul nativ, Dan Badea a readus glumele despre pandemie pe scena de comedie și a dezvăluit, într-un moment de nostalgie, ce achiziții și-a făcut la acea vreme. La fel ca noi toți, prezentatorul emisiunii iUmor și-a făcut multe provizii, cu care, la un moment dat, nu mai avea ce face. Finalul materialului și-a meritat toți banii! Hai să îl auzi!

„(...) Acum, că tot avem război și criză, am zis să fim nostalgici, să ne mai amintim cum a început pandemia. Ideea e așa... Eu am și un grup foarte prost de prieteni, nu o să dau nume acum: Fodor, Nadin și Cabral! Niște prieteni extraordinari, mai ales că Cabral a fost primul care ne-a spus: <<în două săptămâni, o să vină ceva nasol peste noi, din Italia, știu eu de undeva.>> Întreabă românii, știe el de undeva sigur! După, ne-a zis că a început să își facă provizii... Eu cred că el lansează treburile astea!”, a început Dan Badea pe scena iUmor, sezonul 14.

„(...) Și după ce am luat frigider, combină frigorifică, am și acum pizza congelată... a început discuția pe grup... 30 de cazuri erau pe zi... Nu deschidea nimeni geamul, ne împuțeam în case și mâncam pizza congelată, asta era tot!... Și vorbeam că trebuie să ne luăm arme, că vin ăștia care nu mai au serviciu să ne ia drojdia... pizza și trebuie să ne apărăm! Și am început să caut arme.”

„(...) Și am zis hai să mă automatizez și să iau o arbaletă, dar ea e mai feminină așa, iar, pentru mine, ideea nu era să lovesc pe cineva, ci să sperii! Dar cu ce sperii? Ai văzut cum sună arbaleta? Hai să zic că-l nimeream, dar ăla, cu geaca pe el, îi venea o săgețică așa și spunea: <<care arunci cu pixuri, mă? Dă-te jos de la balcon!>>”, moment în care juriul s-a amuzat copios.

„Mi-am luat spray-uri cu piper, dar n-am dat niciun fâs. Acum stau și mă întreb ce să fac cu el? Pun în salată? Dar cea mai proastă <<cumpărătură>> a fost un pistol cu gel lacrimogen, 1800 de ron. Ce a fost lacrimogen la el? Am plâns după bani... Dar era atât de mic că ziceai că e breloc! Și lu Adi Minune crecă îi era mic. (...) Când l-am încărcat și am tras, care aveți copii, știți când curge mucul ăla de nu se duce de tot... uite așa s-a agățat și zic: <<păi dacă mă ataca cineva acum, ce făceam? Alergam prin curte și strigam: vino să îți dau în față să plângi!>>”, replică care a stârnit hohote de râs în platoul iUmor.

„Mergeam la supermarket și aveam câte două coșuri fiecare, și eu și soția, că o dată ieși! Și mă trimitea să iau roșii de iarnă, știți alea de joci snooker cu ele. Aveam două măști pe față, două mănuși pe mâni, soția la fel și n-am crezut niciodată că o să mă poticnesc într-un mic amănunt al vieții: n-aveam nicio armă să deschid punguța aia bio. Nu puteam să suflu, nici să scuip. Stăteam ca o veveriță la ăla de roșii, cu mănușile care alunecau, veneau și babele... Atâta teroare nu mi-am luat în viața mea!

„(...) Care aveți copii mici, știți! Concediul meu la mare a fost teroare atunci: <<nu în guriță, tati!>> Făceam pe rând: <<stai tu două ore pe șezlong, cât mă duce pe mine vocea.>> La un moment dat, mă întorceam cu spatele la copil, să mai văd și eu cealaltă parte a plajei și cotinuam: <<nu în guriță, tati!>> (...) Soția mea, după o oră de relaxare, spunea din prima: <<nu în guriță, mami!>> Și mă duceam eu și-mi luam câte o bere... a doua m-a lovit și cum o vedeam pe ea cum rostește: <<nu în guriță, mami!>>, m-a luat un râs isteric și ea s-a uitat la mine: <<de ce râzi? zi-mi, că te omor dacă nu-mi zici!>>, la care eu: <<vezi, iubirea mea, dacă acum doi ani jumate ai zis nu în guriță?!>>”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.