Tudor Costina, revenire impresionantă pe scena iUmor Dan Badea: „Bravo lui, a dat și din casă“

Momentul integral al tânărului comediant, rezultatul votării, cine sunt concurenții care vor obține suficiente like-uri ca să intre la votul publicului, dar și cu ce glume a venit Mane Voicu, invitatul special al episodului 3 iUmor, telespectatorii pot afla mâine seară, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Tudor Costina face show pe scena emisiunii iUmor, la Antena 1

Originar din Cluj, Tudor Costina a participat prima dată la iUmor în sezonul 11 și a reușit să ajungă până în finala emisiunii. Din păcate, atunci lucrurile nu au decurs așa cum și-a dorit, iar acum, în cadrul audițiilor pentru sezonul 14, a ales ca numărul lui să reprezinte povestea neștiută despre ce a trăit în urma finalei sezonului 11 a show-ului de umor. „M-am întors după finală la hotel, unde eram singur, n-aveam pe nimeni. (...), am mâncat pizza, am mâncat ciocolată – știți ciocolata aia mare? Ciocolată care este făcută să o împarți cu cineva drag. Ce m-am gândit eu atunci a fost să-i scriu fostei mele prietene. Și acum probabil vă gândiți: «Ce prost ești! De ce i-ai scrie fostei prietene?!?». În apărarea mea pot spune că nu știam că ne-am despărțit. Da, am aflat atunci. Ea știa, se despărțise de mine în timp ce eram pe scenă și eu am aflat după. Pentru că știți cum e: când vin, vin toate și una pleacă“, a spus comediantul, stârnind hohote de râs în platoul emisiunii de la Antena 1.

Cătălin Bordea a fost primul dintre jurați care a luat cuvântul și și-a exprimat dorința de a vedea pe scena iUmor cât mai mulţi foști concurenți ai show-ului care să își povestească participarea într-un număr de stand-up. Nu doar juraţii au apreciat momentul lui, ci şi prezentatorii. „Bravo lui, a dat și din casă“, a exclamat Dan Badea.

Întrebat de către Delia: „Ești pregătit să ajungi din nou în finală sezonul ăsta?”, comediantul a răspuns printr-o glumă: „Aici voiam să ajung… vă rog să nu mă votați“. „Din câte ne-am dat seama, Costina a evoluat. Încep să revină concurenți care chiar au evoluat din punct de vedere al profesiei, talentului și dorinței. Adică: e un sezon surpriză“, a declarat Cheloo în cadrul testimonialului.

Câte voturi va obține Tudor Costina şi dacă va ajunge sau nu la votul celor de acasă, telespectatorii pot vedea mâine seara, începând cu ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.