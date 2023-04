iUmor sezonul 14, 30 aprilie. Trupa „Pe cap” îți arată cum poți cuceri fetele în 2023. Ioana State i-a ajutat să exemplifice

Băieții de la „Pe cap” au avut un moment total diferit de ce s-a mai văzut pe scena iUmor până acum. Tinerii au încercat să o cucerească pe Ioana State cu diverse replici amuzante de agățat, iar, la final, aceasta a ales și un câștigător.

Declarațiile de dragoste i-au distrat la maxim pe cei patru jurați, mai ales că băieții s-au jucat și cu umorul clasic de peste Prut.

„Noi toți am fost în finala iUmor și am pierdut. De această dată, am venit să câștigăm. Este timpul ca moldovenii să câștige iUmor și avem și o invitată specială. Acesta este show-ul în care băieții abordează fetele, iar ele decid cine este cel mai bun.”

Citește și: iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Florin Maxineanu a adus-o pe Delia la capătul răbdării cu numărul de roast: „Sunt glume de unchi”

„Pe cap”, cele mai bune replici de agățat de la iUmor, sezonul 14

După ce au repetat reacțiile pe care le vor afișa în timpul flirtului, jurații au primit-o cu aplauze pe Ioana State, invitata specială a show-ului: „Sunt reguli foarte simple. Băieții, câte unul, vin la Ioana și spun un compliment sau o glumă, iar, după, ea va numi pe unul care nu va trece mai departe și tot așa, până rămâne un câștigător.”

Primul care și-a încercat norocul a fost Alexandru: „(...) Nu știu dacă cunoști, dar, în București, există o stradă în cinstea mea: Alexandru cel Bun în sex. (...) Încă una: Trandafirii sunt roșii, marea este albastră, eu vreau ca limba ta să fie limba noastră.”

Tânărul cu cămașa înflorată a fost cel de-al doilea pretendent la inima Ioanei State: „(...) Ioana, uite, eu am o busolă specială care-mi arată nord, sud, vest și <<the best>>.”/„Așa mai merge!”, a răspuns Ioana State.

Al treilea băiat, cel cu geaca maro, a avut un minus din start, deoarece era prea mic de înălțime. Cu toate acestea, el și-a spus, în continuare, poezia de dragoste: „(...) Tu, întâmplător, lucrezi la 112? Că atunci când mă suni, linia devine fierbinte.”, la care Ioana State a bufnit în râs.

Puștiul cu căciulă, nimeni altul decât celebrul gospodar de pe TikTok, Stîș Mihail, a fost ultimul care și-a încercat norocul. Deși, la prima vedere, pare doar un copil, jurații au rămas surprinși să afle că, de fapt, este un bărbat în toată regula, având 28 de ani.

Textul său îndrăzneț a făcut-o pe Delia să râdă pe burtă: „Dar nu am ce vorbi cu ea! Am nevoie de tatăl ei, ca să îi dau vreo două vaci și batem palma... Hai să ne jucăm de-a v-ați ascunselea... dacă nu mă găsești la găini, mă cauți la ouă”.

„Bătălia” finală s-a dat între Alexandru și Mihail:

„Pentru mine ești ca găinațul unui porumbel, pentru că, practic, ai coborât din ceruri!”, a spus Alexandru, în timp ce Mihail a făcut următoarea declarație înduioșătoare: „Am acasă 199 de puișori ieșiți de la incubator și pentru a rotunji cifra, mai am nevoie de încă unul, puișor..!”.

Fără alte așteptări, Ioana State l-a ales drept câștigător pe puștiul Mihăiță, care i-a adus, la final, și un buchet cu flori: „Nu e o întâmplare că ai câștigat Mihăiță! Ea îl place pe Dan Badea, dar e luat...”, a spus Bordea.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare „Pe cap” la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au fost încântați să o revadă pe Ioana State pe scena de comedie și au apreciat umorul moldovean al băieților de la trupa „Pe cap”.

„Ați avut o asistentă... Îmi place enorm de ea. Voi nu știți ce poate ea...”, a spus Nelu Cortea, la care Cătălin Bordea a completat la testimoniale: „Băieții nu și-au găsit o victimă bună. Ioana State are mereu vorbele la ea!”

„Ioana i-a ajutat foarte mult și a încercat să nu-i anuleze, că putea să facă asta, pentru că e foarte bună... iar Mihăiță a fost preferatul meu!”, a spus Delia.

Atunci când a fost întrebată cum s-a simțit în acest rol, Ioana State nu a vrut să comenteze, motiv pentru care Cheloo a invitat-o la masa jurizării, ca să voteze în numele său.

Așadar, băieții de la „Pe cap” au primit trei like-uri din partea Deliei, Ioanei State și a lui Cortea și un singur dislike din partea lui Bordea.

Citește și: Gabriel Gherghe, invitat special la iUmor. „N-am ştiut că sufăr de boala asta!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.