iUmor sezonul 14, 7 mai. Alexandru Lucian Gherasim a venit cu o livrare specială de glume. Așa arată o zi din viața unui curier

Alexandru Lucian Gherasim este un simplu curier, meserie pe care o practică, cu mândrie, de trei ani de zile. Întrebat ce îi place cel mai mult la acest loc de muncă, concurentul a oferit următorul răspuns sincer: „Cât se poate de puțină interacțiune cu omul. Practic, eu în mașina mea, cu muzica mea și o interacțiune foarte scurtă cu omul.”

Alexandru Lucian Gherasim, glume despre cum e să fii livrator la iUmor, sezonul 14

Alexandru Lucian Gherasim a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un material ironic și amuzant despre experiențele sale în calitate de curier:

„Sunt curier de mâncare și nu o fac din nevoie așa cum o fac cei care dezonorează această meserie. Eu o fac din pură plăcere. Prima mea comandă a fost la o instituție publică și, din grabă, când m-am dus la mall să ridic comanda, am parcat pe un loc pentru persoane cu dizabilități. Dar eu nu cred că există atâtea persoane cu handicap și carnet în orașul meu, cât are mallul locuri de parcare pentru ei!”

„Am ridicat comanda și m-am îndreptat către instituția publică, unde am și întâlnit personajul meu preferat de atunci: gardianul! Acest Sfânt Petru la poarta instituțiilor publice m-a întrebat, ulterior, unde mă duc (...) ca și la bancă, când te duci să plătești rata și e un singur ghișeu și vine gardianul: <<unde vă duceți?>> (...) și nu se oprește acolo și te întreabă: <<în ce problemă?>>”, replică care a stârnit râsul în platoul iUmor, deoarece mulți s-au regăsit.

„Și bineînțeles că nu m-am putut abține și am zis că am venit să sparg banca: <<Cu cine trebuie să vorbesc?>> și el îmi spune: <<întreabă și tu la ghișeu acolo, vezi poate te ajută cineva>>.”

„Livrează bine glumele!”, au spus Șerban Copoț și Dan Badea în culise, fiind aplaudat apreciativ și de către Cheloo.

„Pentru cea de-a doua comandă, în detaliile comenzii scria: <<casă>>. Nu! Aia nu era casă. Era ceva conac, hotel pentru case. O sun pe doamna și îi spun că am ajuns în fața casei și la vreo 140 de metri se deschide o ușă, unde era doamna. Eu am zis că am parcat în spatele județului... Cel mai probabil, femeii nici nu îi era foame. A dat comandă preventiv sau ceva.”, a fost o parte din materialul lui Alexandru Lucian Gherasim pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Alexandru Lucian Gherasim la iUmor sezonul 14

Cătălin Bordea a ținut să își verbalizeze respectul față de meseria onorabilă pe care o practică curierii și livratorii. La testimoniale, juratul a mai recunoscut ce face atunci când nu are să dea bacșiș: „Mă prefac că vorbesc la telefon!”

Jurații iUmor au rămas cu gura căscată când au aflat că pentru Alexandru Lucian Gherasim este prima dată când prestează pe o scenă de umor: „E un început foarte bun!”, a spus Delia.

Cu toate acestea, Alexandru Lucian Gherasim a primit două dislike-uri din partea lui Cortea și Bordea și două like-uri din partea Deliei și a lui Cheloo.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.