Radu Pietreanu, invitat special în cea mai nouă ediţie iUmor. Cheloo: „Aş vrea să îl văd în fiecare zi!”

Radu Pietreanu revine pe scena iUmor cu un număr savuros, în care a implicat inclusiv publicul. Juraţii s-au amuzat copios şi au intrat şi ei în joc. Cu ce i-a provocat comedianul, cum s-au descurcat ceilalţi concurenți și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie iUmor, difuzată duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Radu Pietreanu, invitat special în cea mai nouă ediţie iUmor

„Nu credeam că mă mai bagă cineva vreodată la iUmor, mai ales acum, că au băgat şi umorişti în juriu!”, şi-a început momentul Radu Pietreanu, făcând referire la juraţii iUmor Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, în hohotele de râs ale întregii săli.

Rând pe rând, o mulţime de glume bine ţintite au curs pe scena emisiunii, în aplauzele tuturor, pentru ca la final, Radu să îi provoace atât pe spectatori, cât şi pe juraţi, să i se alăture. „I-aş lua cu mine în turneu, să am şi eu public!”, a glumit Radu Pietreanu, la final, pentru ca apoi să completeze „Juriul mă cam urcă, dar asta e!”.

Pe juraţi, Radu i-a cucerit încă de la primele momente pe scena iUmor: „Mie îmi place ce face Radu şi am spus-o de atâtea ori. E o bucurie să îl revăd de fiecare dată. Consider că aduce un mare plus acestei emisiuni şi aş vrea să îl văd în fiecare zi, dacă e posibil!”, a declarat Cheloo. Întregul moment, cum s-au descurcat concurenții și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie iUmor, difuzată duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.