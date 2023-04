iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Idanna Abignente, bătrâna care a sensibilizat prin mișcările la bară: „Am trăit să o văd și pe asta!”

Câștigătoare a Campionatului Mondial de Dans la Bară, Idanna Abignente a venit pe scena iUmor să dovedească că vârsta nu ar trebui să fie o limită în calea fericirii și a pasiunilor. Italianca le-a dezvăluit juraților că își dorește să își aniverseze următoarea zi de naștere făcând tot pole dance:

„Eu sper ca prin intermediul acestui număr să demonstrez că vârsta nu este un obstacol. (...) Am început exercițiile la bară acum nouă ani. Aveam deja 71 de ani, deci nu eram tânără. (....) Voi sărbători cei 80 de ani ai mei pe bară. Nu vreau să par prea lăudăroasă, dar am câștigat Campionatul Mondial de Dans la Bară, pentru că la categoria mea, 79 de ani, am participat singură.”, a mărturisit Idanna pe scena iUmor, sezonul 14.

În plus, concurenta a povestit și cum a ajuns să interacționeze cu acest domeniu, dar și care este secretul său pentru a face asta la o vârstă atât de înaintată:

„Profesoara mea de dans, o profesionistă desăvârșită, și-a deschis la Torino o sală de dans, iar una dintre amicele copiilor mei mi-a spus: <<Idanna, haide să încerci și tu!>> Am crezut că nu voi continua să fac asta, dar am încercat, iar după nouă ani sunt încă aici. (...) Cred că secretul este entuziasmul meu, bucuria de a trăi, dar și aprecierea lucrurilor mărunte.“, a adăugat concurenta la testimoniale.

Idanna Abignente a stârnit emoții puternice în platoul emisiunii iUmor, sezonul 14: „Îți mișcă sufletul, știi?”

Idanna Abignente a început într-o poziție de șpagat pe scena iUmor. Jurații nu se așteptau la ce avea să urmeze, mărturie fiind chiar una dintre replicile lui Cheloo: „Eu am crezut că doamna este antrenoare și urmează ca cineva din echipă să se urce pe bară.”

Ulterior, Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea, dar și Cheloo au privit cu multă atenție întregul număr pregătit de Idanna Abignente pentru audițiile sezonului 14 iUmor. Iar emoțiile lor, dar și ale tuturor celor din platoul de televiziune au atins cote maxime pe tot parcursul numărului:

„Eu am trăit niște sentimente... îți mișcă sufletul, știi? Dorința și nebunia de a face chestia asta... Mie mi-a creat un moment foarte sensibil în mintea mea cinematografică și în melancolia mea...”, a mărturisit Delia la testimoniale./„Cumva faptul că ea nu-și pune bariere și nu are concepții cum au marea majoritate a oamenilor... mi s-a părut că am văzut ceva foarte frumos.”, a mai adăugat jurata./„Am trăit să o văd și pe asta!”, a exclamat și Magicianul Robert Tudor din culise.

Impresionat, Cătălin Bordea și-a scos telefonul ca să imortalizeze mișcările de acrobație memorabile ale concurentei la bară.

Jurizare Idanna Abignente la iUmor sezonul 14

Momentul Idannei Abignente a fost primit cu ropote de aplauze, reușind să sensibilizeze o sală întreagă. Copleșită de emoție, Delia s-a ridicat în picioare pentru a-și arăta aprecierea nemărginită față de sentimentele profunde pe care a reușit să le creeze tot momentul:

„Pe mine, cel puțin, m-ați cucerit! Sunt foarte curioasă să aflu lucruri despre dumneavoastră, ce vârstă aveți, deși știu că nu se întreabă...”, moment în care concurenta a dezvăluit că are 79 de ani, impresionând și mai tare pe toți cei prezenți.

„Are 79 de ani, în curând va împlini 80 de ani... Din acest punct de vedere este un etalon de forță, curaj și, totodată, inconștiență la capitolul dans la bară.“, a recunosut Cheloo.

„Doamna Idanna, mie mi-a plăcut foarte mult ce ați făcut și vă apreciez foarte tare! Vreau neapărat ca bunică-mea să vadă numărul acesta! Mulțumesc foarte mult pentru asta!“, a jurizat Nelu Cortea.

„Doamnă, sunteți extraordinară, am și eu o bunică... ea se urcă așa când e vinul pus în pod, avem o sfoară.”, a adăugat, într-o notă amuzantă, Cătălin Bordea.

„Doamnă, felicitări! Sunteți un exemplu pentru toată lumea!“, a mai exclamat Delia.

Așadar, Idanna Abignente a primit toate cele patru like-uri.

