iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Valentin Andrieș, concurentul nevăzător care a făcut haz de necaz în cel mai amuzant mod

Valentin Andrieș merită tot respectul! A livrat glume care au stârnit amuzamentul la masa juriului, iar Brady, câinele lui de asistență, a avut o reacție tare adorabilă. Iată ce a făcut patrupedul în timp ce concurentul nevăzător își făcea numărul!

Valentin Andrieș a mărturisit că i-a luat ceva să ajungă la iUmor, adăugând că urmărește emisiunea de la primul sezon.

„Aș vrea să zic că văd iUmor, dar nu îl văd, îl simt, îl miros, îl aud. Și când mi s-a oferit ocazia în sezonul 11 a fost un vis împlinit. Pentru mine iUmor este ceva ce m-a lansat, un lucru pe care mi-l doream de mult timp... să zic glume proaste despre orbi. La mine a fost ca <<un șut în fund, un pas înainte>> când din preselecții, am ajuns direct în Finală. Și în Finală m-am bătut cu cei mai buni, n-a ieșit așa de bine, dar a fost super tare să fii în Finala iUmor.”, a precizat el la testimoniale.

iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Valentin Andrieș, concurentul care merită tot respectul!

Valentin Andrieș a urcat pe scena iUmor și a făcut haz de necaz în cel mai amuzant mod cu putință.

„Mă super bucur să vă revăd și, de altfel, eu sunt și actor și câștig și bani... În fine, văd în ochii voștri că vă întrebați ce fac eu, dar înainte de asta aș vrea să știu ce faceți voi, nu v-am mai văzut de o grămadă de timp. Cheloo, te aud acolo. Delia, bănuiesc că și tu arăți splendid ca de obicei. E cineva nou acolo, că nu v-am văzut până acum.”, a început el.

„Văd în privirile voastre că vă întrebați ce fac. Am devenit deținătorul unui autoturism, l-am și condus, dar stați liniștiți că nu de aia merge traficul așa rău în București. Să știți că eu sunt deținătorul unui record. Am fost omul care a fost lovit de cele mai multe ori de mașini parcate.”, a continuat Valentin pe scena iUmor.

„(...) Sunt și un om care crede foarte tare că Dumnezeu are un plan, dar cred că eu am fost planul B. Am și un frate, el e aparent planul A. El nu este nevăzător, dar are burtă, ceea ce mi se pare mult mai nasol.”, replică care a stârnit hohote de râs în platou: „A doua glumă!”, a notat Cheloo.

Valentin Andrieș a continuat replicile amuzante cu un ritm alert.

„Am fost criticat de multe ori că fac prea multe glume despre orbi, așa că am fost zilele trecute într-o librărie. Am văzut o carte foarte mișto: <<Cum să îți rezolvi jumătate din probleme>>, așa că am luat-o. Care este diferența dintre o pizza și un actor? O pizza poate să hrănească o familie. (...) Mie, personal, nu prea îmi place să văd când alți oameni dau bani persoanelor cu dizabilități, dar mie îmi convine. Am făcut 50 de lei doar venind până aici.”, a fost o altă glumă simpatică a concurentului.

La un moment dat, Brady, câinele de asistență a lui Valentin, a acaparat toată atenția publicului. În focul povestirii, Valentin a făcut câțiva pași mai încolo, iar patrupedul adorabil s-a ridicat imediat ca să îl urmeze, reacție care i-a înduioșat pe toți din sală.

„V-am mai spus despre ea, suntem împreună de șapte ani, ceea ce, din nou, este cea mai lungă relație pe care am avut-o vreodată cu o femeie. Doar că acum doi ani mi-a dat o lecție foarte importantă. Oricât de dresată ar fi ea, bagă în gură absolut orice. Din punctul meu de vedere, e femeia perfectă, Cheloo!”

Pe final, Valentin Andrieș a dorit să dedice și un cântecel pentru femeile care se vor cupla cu un nevăzător. Pentru acest moment, el a cerut și o chitară. Concurentul demn de tot respectul a fost felicitat cu multe aplauze.

„Invidiez genul acesta de relație. O ador! E o bucurie să te văd, mi-a plăcut și cântecelul. Îmi place tot!”, a jurizat Delia, iar Cheloo a făcut o remarcă amuzantă cu privire la Brady: „Vezi? E femeie. Cască!”

Atât Cosmin Natanticu, cât și Cătălin Bordea au fost cuceriți de energia concurentului, dar și de exemplul pe care îl oferă tuturor. Valentin Andrieș a primit toate cele patru like-uri.

