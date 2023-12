iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Răzvan Vișoiu a dat poante pe cele mai neașteptate subiecte. Jurații au râs fără oprire

Răzvan Vișoiu a dat glumă după glumă încă de la primele secunde în care a pășit pe scena de comedie de la Antena 1. Cu un umor inteligent, concurentul nu s-a oprit decât atunci când a primit aplauze și multe râsete. Iată ce s-a întâmplat între el și Cheloo la jurizare!

Răzan Vișoiu are 25 de ani și a dezvăluit că se pricepe la lenjerie intimă mai mult decât un bărbat și mai puțin decât o femeie, dat fiind locul de muncă pe care îl are.

„Sunt data scientist la o companie de lenjerie intimă pentru femei.”, a dezvăluit el în culise.

Și cu toate că este fanul unei alte emisiuni de la Antena 1, Răzvan vrea să își încerce norocul și în tainele comediei.

iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Răzvan Vișoiu, concurentul care l-a ”atacat” pe Cheloo în timpul numărului

„Am venit aici la voi să mă plâng un pic, că tocmai ce m-am certat cu iubita mea. A zis: <<Gata, nu se mai poate! Trebuie să schimbăm ceva în relația asta!>>. Așa că m-a schimbat pe mine cu altul. Și problema e că acum începi să vezi oportunitățile peste tot. De exemplu, eram la gară acum câteva zile, așteptam un tren și văd scris mare pe un perete: <<Relații cu clienții>>. M-am dus să mă prezint și am zis: <<Bună ziua, eu sunt clientul și... când puteți să începeți relația>>...”, a dat Răzvan prima glumă, după nici câteva secunde de la urcarea pe scena iUmor.

Pe urmă, concurentul a dezvăluit cum a încercat să treacă peste despărțirea recentă, iar replicile sale au fost atât de bune, încât au întrecut așteptările.

„Și m-am gândit că poate problema e felul cum arăt. Și, ca orice bărbat care a trecut recent printr-o despărțire, am zis să mă apuc de sală, că asta rezolvă tot... Doar că problema cu sala e că nu e făcută pentru oamenii care nu au mai făcut sală înainte. (...) Așa că ajungi să faci exerciții care însuși numele lor spune ce să faci. Cum ar fi împins cu bara la piept. Și eu merg mai departe de atât și o împing exclusiv cu bara la piept, că mă vedeți cum arăt. Și de fiecare dată când încerc să împing bara la piept, vine câte un domn care e cât doi/trei Răzvani și mă întreabă câte serii, câte repetări mai am... orice ar însemna asta... și eu de fiecare dată îi spun că e ziua lui norocoasă, că fix acum terminam. Dar el îmi spune că nu-i problemă, că dacă vreau putem face alternativ... Iar eu nu prea înțeleg ce vrea să spună, că eu nu pot să dau unul din din cele opt discuri de câte 15 kg pe care el le pune pe bara aia... Sau se referă că alternativ face când cu bara, când cu mine?...”, replici care s-au lăsat cu hohote de râs în platoul iUmor.

Pe urmă, concurentul a făcut o poantă la care jurații au strigat la unison: „Ooooo!”.

„(...) În momentul în care am intrat în baie am fost întâmpinat de un gândac mai mare, roșu, care, la o scurtă căutare pe Google, am aflat că poartă numele de gândac german de bucătărie. Și în momentul acela am avut două întrebări. Prima, ușor filozofică și anume, ce caută gândacul de bucătărie în baie... Și a doua, chiar mai bună... Mă întrebam cum lămuresc eu cu el asta. El nu vorbea română, eu nu vorbeam germană. Așa că, ceea ce faci când te întâlnești cu un imigrant cu care nu te înțelegi e să scapi de el cumva, dar să nu se prindă, totuși. Așa că, m-am dus după un insecticid, ca să îl gazez, că era cumva poetic fiind german...”, moment în care jurații au exclamat: „Bine!”.

Ulterior, concurentul l-a ”atacat” pe Cheloo în timpul numărului, urmând un dialog tare savuros între ei.

„(...) Și eu care credeam că vrei să îi oferi micuțului o casă.”, a spus Cheloo, iar concurentul a completat: „Nu, nu sunt atât de bun.”

Jurații au rămas uimiți când au aflat că Răzvan Vișoiu face stand-up de doar trei luni. După ce au descoperit cu ce se ocupă de fapt, Cheloo a găsit ocazia perfectă pentru a se ”răzbuna” pe el. Astfel, a urmat un lung șir de ”înțepături” între el și concuret.

„Adică mentenanță pentru videochat.”, iar concurentul i-a luat imediat vorba din gură: „Mai bine zis mentenanță pentru ceea ce fetele au nevoie când fac videochat.”/„Am găsit urme de inteligență, dar nu și de umor”, a continuat Cheloo, iar Cosmin Natanticu a intervenit: „Te place, dar nu vrea să-ți arate!”

Răzvan Vișoiu și-a aflat și voturile: trei like-uri din partea Deliei, a lui Cosmin Natanticu și a lui Cătălin Bordea și un dislike din partea lui Cheloo.

