iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Alexandra Moise, chelnerița care a primit o ofertă de angajare din partea lui Cătălin Bordea

Alexandra Moise a venit la iUmor și a pus în scenă mai multe tipologii de ospătari. După ce și-a executat numărul, concurenta s-a ales cu o ofertă de muncă din partea lui Cătălin Bordea, în timp ce Cheloo a făcut o dezvăluire interesantă despre tatăl său.

În clipul de prezentare, Alexandra Moise a spus despre ea că este barman, iar la iUmor a venit după ce și-a dat seama că una din ideile sale de promovare a prins tare bine la public:

„Noi am început pe pagina noastră să facem niște TikTok-uri. Am început cu filmulețe cu cocktailuri până am văzut eu un filmuleț de la niște tipi din Turcia, cu narghilea spartă. I-am făcut șefului meu propunerea și a fost de acord. A prins. Am spart patru narghilele și sunt foarte mândră de treaba asta. Datorită filmulețelor noastre am ajuns să-mi iau inima în dinți să vin și la iUmor.”

Dar pentru că în culise și-a făcut apariția Sabina, care a avut și ea un rol important în sceneta din această seară, lucrurile s-au precipitat. Domnișoara brunetă a reușit să acapareze imediat atenția, în special pe cea a lui Cuza: „Eu am și față de prost când îmi place de cineva!”.

Momentul a mers și mai departe, iar Emi l-a chemat pe Cătălin Bordea să intervină. Juratul și-a intrat imediat în rol: „Vrem să vă anunțăm că băiatul ăsta este total neserios și un vrăjitor înnăscut. Nu o să vă facă niciun bine în viața asta și să nu colaborezi cu el! Dâmbovița e din lacrimile femeilor care au plâns după el!”. Dar în ciuda „recenziei” negative, bruneta a rămas de partea prezentatorului nostru.

iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Alexandra Moise le-a „servit” juraților cele mai întâlnite tipologii de ospătari

Alexandra Moise a pregătit pentru jurații iUmor un material în care a prezentat cele mai întâlnite tipologii de ospătari. Primul pe listă a fost ospătarul nervos. Cu ajutorul domnișoarei brunete din culise, concurenta a rostit primele replici: „Știți cumva cât e ceasul? E vremea să comandați! Stați de zece minute aici. Căutați pozele în meniu și ce să vezi, meniul n-are poze! De ce nu comandăm astăzi? Ce așteptăm? Nemurirea sufletului?! Vă zic eu cum facem, nu mai bine nu mai comandați nimic?”

Pentru al doilea moment, Alexandra Moise a ales să interpreteze tipologia ospătarului emotiv: „Se poate lua comanda?”, iar bruneta a răspuns: „Două cafele dorim”. „De ce îmi vorbiți așa urât și pe ton? Eu cu ce v-am greșit? Eu înțeleg că aveți o seară mai proastă, dar nu trebuie să-mi vorbiți așa. V-ați uitat în meniu și ați văzut că avem o grămadă de cafele și îmi comandați așa... Îmi dau demisia, nu mai lucrez aici!”, a intrat concurenta în pielea personajului.

Tipologia ospătarului ignorant a fost cel mai bine înțeleasă de către public, iar cea a ospătarului serviabil i-a amuzat copios pe jurați: „Eu sunt foarte bine mai ales că sunt aici să vă servesc pe dumneavoastră. Pentru noi, ospătarii, dumneavoastră, clienții, sunteți centrul Universului nostru.”, a fost replica Alexandrei.

La finalul numărului, Cătălin Bordea a ținut să îi mulțumească Alexandrei, în numele tuturor, pentru munca pe care o depun zilnic ospătarii, chelnerii și barmanii. Ulterior, juratul a venit și cu o ofertă de muncă: „Vrei să te angajezi la un club de comedie? Avem nevoie de chelner”. Cu toate acestea, pe Cosmin Natanticu nu l-a dat prea mult pe spate numărul: „Mie mi s-a părut că este un moment de TikTok.”

Lui Cheloo, în schimb, momentul i-a trezit amintiri mai puțin plăcute: „M-am certat cu foarte mulți ospătari. Am <<lătrat>> în foarte multe localuri, nemulțumit fiind, în calitate de client.”, iar Bordea și-a adus și el aminte de o întâmplare tare comică: „Am cerut odată o salată de pui și mi-a fost adusă doar salata, dar fără pui. Și când i-am zis chelnerului că a uitat puiul, a revenit cu el în mână și mi l-a aruncat în salată.”

După ce a jurizat și Delia: „Un pic cam prea scurt, cam prea nedezvoltat”, iar Cheloo a dezvăluit că este fiu de ospătar și că știe deja toate genurile acestea de povești, concurenta și-a aflat și voturile: două like-uri din partea Deliei și a lui Cosmin Natanticu și două dislike-uri din partea lui Cheloo și a lui Cătălin Bordea.

