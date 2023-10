iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Domenico Scarano, numărul greu de descris. Deși karatist, cu mișcările de dans a convins

Domenico Scarano și colegii săi de scenă au reușit un moment care cu greu poate fi exprimat în cuvinte. Deși a venit îmbrăcat în karatist, maestrul Domenico a arătat că mai are și alte calități. Așa că, spre final, a încins un dans spectaculos cu jurata noastră, Delia. S-a lăsat cu râs garantat!

Domenico Scarano a dezvăluit, în clipul de prezentare, că practică karate de 57 de ani și dansuri latino de alți 14 ani. Iar pasiunea pentru arte marțiale l-a dus atât de departe, încât a reușit să scrie o carte întreagă despre acest domeniu în limba japoneză:

„Sunt maestru. Maestru de karate shotokan. Și am inventat încă un sport care se numește Tatakai. Am creat o tehnică personală, în urma întregii mele experiențe din artele marțiale. Am scris și o carte despre asta, toată în japoneză. Aceasta este o centură neagră consumată, pentru că are o întreagă viață de experiență. Tu, prin această centură, le arăți tuturor că ești un maestru vechi”. „Fac dansuri latino de 14 ani, iar karate de 57 de ani.”, a mai dezvăluit concurentul.

iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Domenico Scarano a venit îmbrăcat în karatist, dar ce a urmat trebuie văzut neapărat pe „repeat”

Domenico Scarano a intrat pe scena iUmor și s-a prezentat și în fața juraților: „Eu sunt maestrul Domenico Scarano, sunt italian. Am venit să vă facem un spectacol surpriză. Am pregătit niște materiale ajutătoare. Dar păstrăm surpriza pentru când va începe.”

Așadar, Delia, Cătălin Bordea, Cheloo și Cosmin Natanticu au crezut că vor avea parte de un moment cu karate. Dar înainte de a vedea ce au pregătit concurenții din această seară, juratul Cheloo a decis să intervină și să-l provoace pe Cătălin Bordea să jurizeze momentul în timp ce ia câte o lingură mare de ceapă în gură: „Urăsc ceapa din tot suflețelul meu și acum îmi vine înapoi când îmi amintesc, dar nu am dat înapoi!”, a spus acesta la testimoniale.

Zis și făcut, deși nu văzuse încă numărul, Cătălin Bordea a trecut la jurizare. După ce a luat prima gură de ceapă, juratul a spus: „Mi-a plăcut cum ați lovit cu capul de scânduri” și a continuat și cu celelalte linguri: „Mi-a plăcut foarte mult cum dumneavoastră ați sărit în șpagat, peste juriu și l-ați lovit pe Natanticu cu piciorul în gură.” Momentul s-a lăsat cu râs copios din partea tuturor: „Dar pute! Eu înțeleg că nu o să mai am probleme cu articulațiile, dar nici nu o să mai stea nimeni lângă mine în felul acesta!”

După ce s-a făcut încălzirea, a început adevăratul moment, care s-a lăsat cu râs garantat pe scena iUmor! Deși nimeni nu se aștepta, maestrul și doamna în rochie roșie au început să danseze. Dar asta nu a fost tot! Mișcările de dans au fost alternate cu lovituri grele date în lemnele așezate pe bolțarii din fața juraților: „Mie mi-a adus aminte de discotecile de pe lângă Târgu Jiu. Dansai cu fata cinci minute, mai dădeai un pumn unuia.”, a spus Cuza din culise.

Cu pieptul dezgolit și cu un ritm accelerat, Domenico Scarano a învârtit-o pe toate părțile pe doamna în roșu, timp în care a mai executat și câte o lovitură măiastră: „Vreau și eu să fac cu Delia asta!”, a spus Cosmin Natanticu de pe margine.

La finalul dansului, maestrul a cerut un dans cu Delia: „Eu mi-aș dori să dansez cu ea, că e așa frumoasă și m-aș bucura extrem de tare”. Zis și făcut, jurata a urcat pe scenă și a executat un dans spectaculos alături de concurent. Întrebată cum a arătat în timp ce dansa, Delia a primit un răspuns pe măsură: „Ceva între groază și spasm!”, iar apoi jurata a completat: „Era foarte țeapăn și avea tendința să mă înțepene și pe mine. Mă ținea băț! Era foarte brusc.” În scurt timp, pe scenă s-a alăturat și Cătălin Bordea, care a „încins” un dans alături de doamna în roșu.

Iar pentru că momentul a fost unul de pomină, care s-a lăsat cu un râs exagerat, maestrul Domenico Scarano a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Cosmin Natanticu și a lui Cătălin Bordea și un singur dislike din partea lui Cheloo.

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.