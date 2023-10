iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Ruxandra și Roxana s-au luat la bătaie pe scenă. Motivul a fost unul complet neașteptat

Ruxandra și Roxana au venit cu o parodie inspirată din filmul „Wednesday”. Dar comentariile dure ale juraților au făcut ca situația să degenereze pe scenă. După ce s-au luat la bătaie, fetele au dezvăluit că nu sunt luptătoare amatoare. Bordea și Natanticu le-au arătat cum se bat bărbații adevărați.

Cu o înfățișare adorabilă și o prezență desprinsă din filme, Ruxandra și Roxana au pregătit un număr total neașteptat pentru cea mai nouă ediție a celui mai nebun show de televiziune.

Cele două tinere au dezvăluit că au fost colege în gala RXF, iar pe scena iUmor și-au propus să își pună imaginația la încercare și să reproducă o bătaie între Wednesday și prietena ei din celebrul film cu același nume.

iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Ruxandra și Roxana i-au făcut pe Bordea și Natanticu să se „bage” la o rundă de wrestling

În timp ce reproduceau mișcările de dans din filmul „Wednesday”, jurații iUmor se uitau „străin” la Ruxandra și Roxana: „Un dans smucit, eu nu înțeleg gestul acela... l-am văzut în serial. Asta-i tot?”, a intonat Cătălin Bordea.

După ce și-au încheiat dansul, Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea au început să le ia la întrebări pe cele două concurente și să le adreseze tot felul de comentarii dure în legătură cu momentul lor, ceea ce a dus o răsturnare de situație pe scena iUmor. Fetele au început să se mustre una pe cealaltă, pentru că nu au fost în sincron, iar, la scurt timp, s-au luat și la bătaie.

„Eu am repetat exact ce mi-ai zis tu să repet.”, a spus fata care o interpreta pe Wednesday, în timp ce tânăra cu peruca blondă i-a reproșat: „Am repetat fix degeaba!”. Momentul în care bruneta a făcut-o „proastă” pe cealaltă s-a lăsat cu o palmă dură. Păruiala dintre cele două concurente a continuat câteva minute bune, fiecare apucând câte un obiect din jur cu care să se lovească: „Nu mă așteptam la ce s-a întâmplat! Au început să își dea cu una, alta în cap...”

Ca și cum nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat, Ruxandra și Roxana au făcut pace și le-au dezvăluit juraților că au fost colege în gala RXF, antrenându-se împreună, iar pe scenă au adus o parodie: „Am vrut să facem un moment de parodie. Am zis să ieșim din zona de confort cu altceva. Și am zis să reproducem cum am vedea noi filmul <<Wednesday>>, dacă ar fi să se bată.”, s-au completat una pe cealaltă.

La întrebarea curioasă a lui Cosmin Natanticu, dacă recuzita de bătaie a fost reală, fetele l-au invitat pe scenă să testeze. Ca să nu-l lase singur, Bordea l-a însoțit: „Pot să-ți dau eu? (...) Vreți să vedeți cum se bat bărbații din ziua de azi?”, moment în care cei doi jurați au luat fiecare câte o jucărie din pluș ca să se altoiască. Momentul a fost unul de pomină!

Ruxandra și Roxana au primit trei like-uri din partea Deliei, lui Cătălin Bordea și a lui Cosmin Natanticu și un singur dislike din partea lui Cheloo. Iar Bordea a ținut să se justifice la testimoniale: „Pentru asta le-am dat like, pentru meseria de luptătoare, acolo lucrează controlat, au tehnică.”

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.