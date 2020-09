Mihai Bendeac, poza cu una din cele mai importante femei din viata lui. Reactia fanilor: "Sunteti frumosi amandoi"

"Sunt anumite persoane cu care co-exist în această viață și îmi este foarte greu în momentul ăla să fac o departajare între persoana respectivă și contextul în care se află în acest moment. Am fost emoționat s-o văd", a declarat Mihai Bendeac atunci când Ilona Brezoianu s-a afișat la iUmor cu un moment de roast în sezonul 8.

De asemenea Delia a fost încântată de apariția actriței pe scena de la iUmor: "Deci eu pe Ilona o îndrăgesc enorm. O urmăresc pe Instagram. Am descoperit-o în story-urile lui Bendeac, acum ceva timp, când mergea la repetiții.. I-am dat follow. Îmi palce enorm, e genul de fată care îmi dă senzația că am putea fi cele mai bune prietene și că am face cele mai nebune chestii", a spus Delia încântată de Ilona Brezoianu, actrița care a jucat în Mangalița.