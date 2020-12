Reacția lui Andrei Ungureanu după ce a câștigat Finala iUmor 2020: ”Am bocit de mi-au sărit ochii”

”Mulțumesc mult pentru toate voturile voastre și pentru toată susținerea de care ați dat dovadă. Apreciez enorm de mult și vă mulțumesc. Ce seară! Deci a fost o seară de nedescris. În momentul de față, mă simt copleșit, dar încerc să fac față. Încerc să procesez așa cum trebuie toată treaba, tot ce s-a întâmplat. Faptul că am primit susținerea de la voi... dacă vedeți că am ochii puțin mai bulbucați, e din cauză că aseară am bocit de mi-au sărit ochii. Dar am și dormit foarte puțin pentru că n-am putut să dorm.

Premiul iUmor, pentru mine înseamnă enorm. A fost și încă este o rampă de lansare și m-a ajutat enorm să ajung unde am dorit și încă doresc să fac stand-up. Vă mulțumesc și pentru mesajele și comentariile pe care le-ați trimis. O să îmi iau timp și o să vă răspund la toți pentru că meritați și meritați toată atenția. Doar datorită vouă mă aflu aici.”, a spus Andrei Ungureanu.

Tânărul a continuat prin a spune că trăiește momente de nedescris: ”Tot sentimentul, toate emoțiile prin care am trecut... a fost o experiență extraordinară.”