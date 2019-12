Mukinka Chibanga, prima apariție la TV după ce a câștigat iUmor: ”Mi-am dat seama că România e acasă!”

Astfel, în cadrul emisiunii Observator, câștigătorul emisiunii ”iUmor”, a mărturisit că s-a înscris în competiție din curiozitate. Tot din curiozitate a ajuns și în România, însă s-a îndrăgostit de țară, apoi de o româncă și a ales să rămână aici.

”Acum mi-am dat seama că am câștigat, acum am realizat. Eram curios să știu dacă prinde stand-up în România. Dacă prinde aici, înseamnă că pot să fac asta în viitor, că fac o carieră. DE asta am venit la iUmor. Cheloo mi-a dat un dislike și mi-a zis că nu e prea agresiv pentru el, dar acesta nu e stilul meu. Eu vorbesc despre viața de zi cu zi, am și lucruri mai personale, mai ales când mă duc la țară. Vin din Belgia și acolo există rasism și nu e pe față, aici e pe față, e ”băi, negrule, hai să bem”. Toată familia e în Scoția. N-am mai plecat în România. Am venit de curiozitate, am vrut să experimentez șase luni, iar apoi am tot rămas, iar apoi, când am fost în Scoția nu m-am simțit acasă și am rămas aici.”, a povestit Mukinka Chibanga în direct, la Observator.

Mukinka Chibanga este câștigătorul primei ediții „iUmor” din cel de-al șaptelea sezon