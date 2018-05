Nemulțumită de colegii săi de la ”iUmor”, Delia intră în grevă

Nemulțumită de modul de jurizare al colegilor săi Cheloo și Mihai Bendeac, Delia ia măsuri și intră în grevă în noua ediție ”iUmor”, duminică, de la ora 20.00, la Antena 1.

Totul a pornit după ce un concurent a primit un singur LIKE, cel al Deliei, care a apreciat foarte mult numărul. Momentul a determinat-o pe jurata ”iUmor” să intre într-o grevă a ”DA”-ului! ”Nu mai dau LIKE când voi nu dați pentru că nu contează! Mi-am dat seama... Pare o slăbiciune a mea... Ce motiv mai am să dau DA, dacă nu contează?!”, a spus Delia. Cei doi colegi jurați au asigurat-o că votul artistei este foarte important, însă Delia are o altă părere. "Cântărește mai greu LIKE-ul meu?", a întrebat-o Mihai Bendeac, iar replica a venit rapid: "Daaa, viața nu e corectă!".

Cum s-a încheiat greva și ce măsuri au luat Cheloo și Mihai Bendeac, telespectatorii pot vedea duminică, de la ora 20.00, la Antena 1. La finalul fiecărei reprezentații, cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

