Premiera iUmor sezonul 14, 11 februarie. Cristian Anheliuc, numărul care a contrazis prejudecățile. Cu ce i-a emoționat pe jurați

Cristian Anheliuc, cunoscut drept Micuțu’ din Rădăuți, a urcat pe scena iUmor, unde a făcut o demonstrație de forță și nu numai. Concurentul a povestit despre el că atunci când nu este în cușca de MMA sau la competițiile de skanderbeg, lucrează ca ambulanțier.

În trecut, el a fost gardă de corp pentru Michael Schumacher și Rubens Barrichello, dar și pentru echipa de fotbal Juventus Torino. Însă, astăzi, Cristian Anheliuc a vrut să le demonstreze tuturor că sensibilitatea sa este pe măsura aspectului fizic: „Prin ceea ce am făcut pe scena iUmor, am vrut să arăt că și noi, cei care avem peste 160 de kilograme, avem, de fapt, și inimă“,

Cristian Anheliuc a recitat poezia „Gândăcelul” în premiera sezonului 14 iUmor

Cristian Anheliuc a început cu o demonstrație de forță pentru a le arăta juraților ce știe să facă atunci când se folosește de corpul său. Însă, ce a urmat a lăsat cu gura căscată pe toată lumea: „Să trecem la treabă!”

În hohote de râs, concurentul a intonat poezia „Gândăcelul”, renumită în rândul celor mici pentru versurile emoționante. Deși a reușit să aducă zâmbetul pe buzele celor prezenți, momentul i-a sensibilizat pe jurați, fiind aplaudat de toată sala.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au vrut și ei să își demonstreze abilitățile fizice și au încercat să ridice roata de aproximativ 100 de kilograme.

Jurizare Cristian Anheliuc la iUmor sezonul 14

Cei patru jurați s-au declarat impresionați de numărul lui Cristian Anheliuc:

„Mie mi-a plăcut! Pe lângă faptul că a fost emoționant, discrepanța asta!”, a jurizat Nelu Cortea.

„Din punctul meu de vedere, mă bucur că ai venit aici. Ești sportivul, nu ești umoristul. Mă bucur că ai venit, pentru că lumea trebuie să știe că exiști și că te bați în ring!”, a jurizat Cheloo.

Cu toate acestea, concurentul a primit doar un singur like, din partea Deliei. Cheloo, Bordea și Cortea i-au dat dislike: „După ce am văzut că ăsta a ridicat anvelopa, am prins tupeu!”, a spus Cătălin Bordea./„Și eu ridic anvelopa aia!”, a spus Delia.

