Locul neașteptat în care și-a petrecut vacanța Dan Badea, prezentatorul de la iUmor: ”Românii mă opreau să mă întrebe când începe emisiunea!”

Prezentatorul iUmor obișnuia să plece la sfârșitul fiecărui an într-o vacanță bine meritată într-o țară mai călduroasă, departe de România, dar cum în anul 2019 viaţa i s-a schimbat considerabil, odatã cu venirea pe lume a primului copil, a preferat ca pentru 2020 să aleagă Bulgaria, pentru a petrece timp și cu fiul său. “De obicei, după un an de muncă, plecam trei săptămâni sau o lunã într-un loc cu soare, că asta e bucuria, atunci când la noi e frig și multă zăpadă, să pleci într-un loc mai călduros. De data asta, pentru că avem copilul mic și nu voiam să îl lăsăm acasă, nici nu aveam cu cine, am plecat doar 4 zile la Bansko, în Bulgaria. În 4 zile nu aveam cum să mergem în țările calde, iar cum soția mea schiază, mai erau și niște prieteni la Bansko, am zis că e alegerea potrivită. Trebuie să precizez că eu nu schiez, nu îmi plac frigul și am fost și foarte răcit, lucru care m-a dat peste cap complet! Dar m-am simțit ca acasă pentru că erau o groază de români care mă opreau să facem o poză și să mă întrebe când începe iUmor!”

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al optulea sezon ”iUmor”, care va avea marea premieră sâmbătă, 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!