Șerban Copoț dezvăluie care este secretul din spatele colaborării excelente cu Dan Badea la „iUmor”: „S-a creat o chimie între noi doi ca artiști”

Șerban Copoț, prezentatorul „iUmor”, vorbește despre buna dispoziție și sinceritatea care stau la baza comunicării dintre el și colegul său de platou, Dan Badea. Deși cei doi fac echipă doar din sezonul șase la „iUmor”, prezentatorii au legat o bună prietenie, ce se poate vedea și pe micile ecrane.

„Am o relație foarte bună cu Dan Badea și mă bucură lucrul acesta pentru că abia în sezonul 6 l-am descoperit. Până atunci îl vedeam doar ca invitat, își freca palmele de emoții când intra pe scena iUmor. Acum am ajuns să cântăm la chitară împreună sau să facem fel și fel de glume. Nu cred că avem un secret pentru relația bună, ci doar o sinceritate între noi doi și faptul că el este un profesionist desăvârșit în zona comediei, poate să ia o glumă, să o întoarcă, să o dea înapoi, nu e așa pătimaș.

Suntem spontani și recunosc că am avut emoții pentru că el fiind din zona de stand up, mereu cu glumele la el, am crezut că nu o să-i fac față, o să fiu omul trist din colțul camerei. Dar uite că și el râde la glumele mele! S-a creat o chimie între noi ca artiști, ceea ce nu poate fi construit, ori e, ori nu e”, a declarat Șerban, prezentatorul iUmor.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaptelea sezon ”iUmor”, care va avea premiera vineri, 13 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație.

Concurenții care primesc minimum două „Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

