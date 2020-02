Începe iUmor, sezonul 8. Șerban Copoț, dezvăluiri despre pasiunea pe care a ținut-o ascunsă: ”M-a luat gura pe dinainte!”

Prezentatorul iUmor este și un bun bucătar și nu ratează nicio ocazie să le arate asta și apropiaților săi, drept pentru care a profitat de momentele din vacanță pentru a îmbina utilul cu plăcutul: “În vacanță am fost la ski la Straja, am făcut om de zăpadă, am stat cu copiii, am gătit. Acolo fiind la hotelul unui prieten, a trebuit să gătesc pentru că m-a luat gura pe dinainte, am făcut niște cocoșei la tavă în sos de vin. S-a mâncat absolut tot! Mie îmi place să gătesc pește, carne de pui, de porc, creveți, nu am un preparat anume. Gătesc excelent când îmi e foarte foame, sunt extrem de creativ, niciodată nu gătesc la fel, nu am o rețetă anume”.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al optulea sezon ”iUmor”, care va avea marea premieră sâmbătă, 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!