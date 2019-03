Un concurent iUmor îl face să plângă pe Dan Badea!

Moment complet neașteptat la iUmor, diseară, de la 20.00, la Antena 1, când un concurent reușește să îl facă să plângă pe Dan Badea, spre surprinderea tuturor.

Un concurent fără un număr foarte bine conturat, aflat pentru prima dată pe o scenă de orice fel, reușește să treacă de la un debut slab la un moment de aproape 30 de minute presãrat din plin cu hohote de râs. Fascinat de ceea ce vede, Dan Badea are disearã, de la 20.00, la Antena 1, o reacție surprinzătoare. „M-ai făcut să plâng. Mă crezi când îți spun că sunt fericit pentru tine?”, i-a spus acesta concurentului. Consolat de colegii săi, noul prezentator iUmor, a mărturisit că nu se aștepta nici el să aibă o astfel de reacție. „M-a luat prin surprindere... cum a început, față de cum a terminat și nu doar povestea lui de viață, ci faptul că avea o bucurie în ce făcea! M-a luat un val... am râs, am râs, apoi... acum o să zică o țară întreagă că Badea plânge la iUmor”, a spus prezentatorul.

În fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, jurații iUmor Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea de jurizat numerele unor concurenți neașteptați, din întreaga lume, dar vor fi nevoiți să se reîntâlnească și cu unii pe care sperau, probabil, să nu îi mai vadă vreodată. Iar pentru situațiile controversate în care unul dintre cei trei era supărat că un concurent nu a fost suficient de bun pentru a obține suficiente voturi, se întrevede o soluție – jurații vor putea folosi o „carte verde”, care le va da ocazia să devină antrenori pentru un concurent și să îl ajute să revină cu un număr mai bun!

Concurenții care primesc minimum două „Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediții va fi anunțat luni, în cadrul emisiunii Observator 16.00, și se va califica direct în finală!

Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.

📍 Abonează-te la AntenaPlay și ai porție dublă de iUmor >>> https://s.a1.ro/gI1dVhu. 📺 Ediții integrale de la TV dar și o 🎥 extra emisiune, exclusiv pe AntenaPlay.

👉Urmareste-ne pe Instagram: https://www.instagram.com/iumor.romania/

📣 Mai multe stiri aici: http://a1.ro/iumor/​

🎬 Vezi cele mai bune momente iUmor pe YouTube Channel, alaturi de peste 1,2 milioane de abonati!

➠ Abonează-te si tu la canalul nostru: https://goo.gl/tTJxd2

🔥 Discutam pe facebook iUmor impreuna cu peste 550.000 de prieteni!