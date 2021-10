iUmor Sezonul 11, 30 octombrie 2021. Jurizare Oana Moșneanu

În a șasea ediție de iUmor Sezonul 11, din 30 octombrie 2021, Oana Moșneanu vine pe scenă cu cele mai tari caricaturi ale Deliei, Mihai Bendeac și Cheloo. Tânăra este pasionată de artă și de comedie și nu se sfiește deloc să vorbească și despre celalte calități ale sale. Concurenta vrea să demonstreze că are umor. "Nu am de spus decât un singur lucru: Am râs! Asta e viața", a replicat actorul.

