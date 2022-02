iUmor Sezonul 12, 27 februarie 2022. Abel Megyes - Jurizare

Abel Megyes, concurentul iUmor în vârstă de 35 ani, s-a întors la iUmor în sezonul 12, după ce a participat și în sezonul 10 și în sezonul 11. “În seara asta nu m-am amuzat. Finalul a fost funny, dar m-ai speriat un pic”, a spus Delia. “După numărul din această seară cred că ești unul dintre cei mai creativi oameni care au participat vreodată la această emisiune. O să plătească tabletă pe care am spart-o adineauri. (…) Eu am fost complet fascinat de ceea ce ai făcut”, a zis Mihai Bendeac. Abel Megyes a primit 2 X LIKE de la jurații iUmor.

Duminica, 27.02.2022, 15:38