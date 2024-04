Seria În spatele Camerei 609, episodul 12, sezonul 2. Mihai Călin: „Auzi, noi am făcut un pariu... tu vii de la pârnaie, nu?”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale În spatele Camerei 609 în AntenaPLAY!

În spatele Camerei 609 telespectatorii se pot întâlni cu actorii care dau viață îndrăgitelor personaje din cel mai nou serial de pe Antena 1 și din AntenaPLAY.

În spatele Camerei 609, episodul 12, sezonul 2. Mihai Călin vorbește despre primele momente din viața de artist, amintiri, dar și regrete.

Noul sezon din seria „În spatele Camerei 609” îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii serialului au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 2 „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

În spatele Camerei o productie exclusiv AntenaPLAY

Mihai Călin, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Sergiu Pop, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1, în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, dezvăluie detalii surprinzătoare și amuzante din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Prima dată când

Această categorie deschide rubrica interviului. Mihai Călin dezvăluie care sunt cele mai importante celebrități pe care le-a întâlnit în realitate, dar și cum s-a simțit la prima premieră din viața lui.

Prima cuvânt pe care l-ai rostit vreodată și cum îl pronunțai

Mihai Călin răspunde că din ce își aduce aminte mama lui, primul cuvânt a fost ,,tata”.

Care e primul rol pe care l-ai interpretat vreodată înclusiv când erai mic

Actorul mărturisește că primul rol a fost în clasa a X-a, în echipa de teatru a liceului în care a interpretat un rol din ,,Fântâna Blanduziei”, de Vasile Alecsandri

Cum a decurs primul casting din viața ta

Actorul își aduce aminte că pe vremea studenției mergea la casting-uri de film, iar în decurs de doi-trei ani a avut șase casting-uri și nu l-a luat pe niciunul.

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătura cu actoria

,,Am lucrat o săptămână la Grivița Roșie la o secție de cazangerie”, spune actorul.

Povestește-ne cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

Mihai Călin relatează că a lucrat într-un service de aparatură electronică unde se câștiga destul de bine, iar cu banii primiți și-a luat un magnetofon.

Care este prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

,,În clasa a IX-a, prima mea notă la liceu (…), 3 la chimie și a doua notă, peste o zi a fost 3 la matematică”, mărturisește actorul.

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

,,Jucasem în primul meu film a lui Dan Pița (...), și am luat o mențiune pentru debut (...) și m-am simțit bine, nu a fost cine știe ce entuziasm”, mărturisește Mihai Călin.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

“Prima filmare din viața mea fost la facultate, în anul I (…), făceam exerciții fără sunet, trebuia să ne mișcăm printr-un cadru”, dezvăluie Mihai.

Care este prima celebritate pe care ai văzut-o în realitate

Mihai Călin relatează că, cele mai importante celebrități pe care le-a văzut în realitate au fost Vincent Cassel și Monica Bellucci.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film/teatru/serial

,,A fost un moment special în Septembrie 1990 (…), toată vara lucrasem la teatru national în Trilogia Antică regizată de Andrei Șerban (…), și în ziua primul spectacol (…), am aflat că am intrat la facultatea de teatru și a fost un mare entuziasm”, este răspunsul actorului.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

,,Alegere importantă a fost că am schimbat drumul pe care plecasem, acela de a merge pe o carieră inginerească și m-am dus la teatru (...), gândul de a face teatru era dinainte de Politehnică”, răspunde Mihai.

Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

,,Au fost mai multe momente când am fost apreciat încă din facultate, am colaborat cu Teatrul Național, cu Teatrul Mic, cu Teatrul de Comedie, am jucat roluri mai mici sau mai mari, apoi lucrurile s-au legat în mod firesc”, spune actorul

Regrete discrete

În cadrul acestei categorii, actorul Mihai Călin povestește o întâmplare amuzantă din armată, dar și în ce loc regretă că a mers.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum?

,,Regret că n-am făcut ceva mai extrem ca sport”, mărturisește îndrăgitul actor.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

,,Este un fel de mâncare care este și balcanic (...) se numește la greci ,,Kokoretsi” (…) seamănă puțin cu drobul (...), din mațe și măruntaie are niște gusturi puternice de măruntaie (...) este îngrozitor”, răspunde Mihai Călin.

În ce loc regreți că ai mers vreodată

Actorul mărturisește că a fost acum cinci ani într-un turneu de o săptămână cu teatrul national (…), la Beijing și nu mi-a plăcut deloc (…), am suferit enorm de diferența de fus orar, nu exista nicio terasă unde să te oprești să bei o bere sau o cafea”, dezvăluie actorul.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

Mihai Călin relatează o poveste despre cum tatăl lui l-a tuns la zero înainte de a pleca în armată cu o mașină manuală de tuns.

,,Și m-a tuns la zero, dar eram în scări nu eram uniform, arătam înfiorător (...), m-am dus a doua zi în armată și am constatat că din 1000 de oameni (...), eu eram singurul tuns la zero”, spune Mihai.

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi

,,Un teren la țară”, mărturisește actorul.

Ce regreți că nu ai cumpărat

,,Un teren, altul”, este răspunsul actorului.

Ce regreți că ai încercat să repari singur și mai rău ai făcut

,,Sunt praf la chestia asta, am renunțat demult” relatează Mihai.

Ce regreți ca ai stricat/spart din greșeală

,,Am stricat vreo două prietenii”, mărturisește actorul .

Ce regreți că ai purtat vreodată

,,Suspensor”, este răspunsul lui Mihai.

Ce regreți că n-ai învățat de mic

,,Un instrument muzical’’, răspunde actorul.

Fel de fel

În această rubric, actorul Mihai Călin dezvăluie ce visa să fie când era mic, dar și ce fobii are.

Ce iubești cel mai mult la meseria de actor

,,Că nu e muncă (…), îmi place să o fac, o fac cu plăcere, cu pasiune”, mărturisește Mihai Călin

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

,,Trebuie să îți placă ceea ce faci, l-am primit de la cineva care nu e actor”, relatează actorul.

Ce visai să fii când erai mic

,,Musafir”, răspunde Mihai Călin.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

Actorul dezvăluie că nu a avut postere cu nimeni pe pereți

Ce hobby-uri ai

,,Călătorii, vin, istoria este cel mai mare hobby, sunt foarte pasionat de istorie”, spune actorul.

Ce fobii ai

Actorul mărturisește că nu are fobii, doar o mică teamă de supraaglomerație.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

,,Am zburat cu planorul”, relatează Mihai Călin

Ce lege ai încălcat fără să vrei

,,Cred că niște chestii din biblie”, răspunde actorul.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

Mihai Călin dezvăluie că nu are niciun vis și că nu își propune să devină un actor mare. Singura lui dorință este să aibă proiecte care să îl solicite și să nu-l plictisească.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce-ai lua

,,Sunt niste cărți de bucate foarte mișto pe aici, niște cărți de istorie”, mărturisește actorul.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, cel mai nou serial rom-com disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, serialul marca Antena 1, aduce în fața telespectoatorilor o pleiadă de actori îndrăgiți. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demult pe micile ecrane, dar și nume noi, fac deliciul telespectatorilor în comedia romantică.

Povestea serialului, o adaptare după producţia turcească Room 309, este presărată nu doar cu sare și piper, ci cu toate condimentele care îi vor face pe telespectatori să se adune, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului. Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante.

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.