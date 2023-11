Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 27 și 28, din 24 noiembrie. Elisabeta cere concedierea Dianei

În episoadele 27 și 28 din 24 noiembrie, Elisabeta află că Diana lucrează la firmă, iar tânăra are un plan pentru a evita să fie concediată. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 27, „Copiii mici nu te lasă să dormi, cei mari nu te lasă să respiri”, Elisabeta află că Diana lucrează la firmă și îi spune lui Victor că trebuie să o concedieze.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. La spital sau „Mersul pe sârmă”

„Ce s-a întâmplat?” întreabă Victor Pop, după ce-și revine din leșin.

„Asta speram să-mi spui tu”, îi răspunde Eva.

„El mi-a tras una”, spune imediat tânărul.

„Eu? Tu ai leșina de la sânge” răspunde indignat medicul.

Victor leșină din nou când vede sânge, iar medicul îi povestește ce s-a întâmplat între el și Victor Pop.

„De fiecare dată când te simt așa mâhnită am și eu o stare...” îi spune Victor Popescu Evei.

În timp ce el iese din cabinet, urcă Floy și Vlady. Flory nu se simte bine.

„Mi se pune așa o gaură neagră în fața ochilor (...) Dar să știi că și Eva a trecut prin asta”, îi spune ea.

„Desigur. Tu și noua ta prietenă, Eva. Surorile sarcină. Ce pățește aia, pățești și tu”, îi spune Vlady.

„Ce se-ntâmplă doctore?” spune Vlady când îl vede pe medic trecând în fugă pe lângă ei.

Eva îl trezește pe Victor, iar tânărul vrea să afle ce i-a spus medicul.

„Adevărul”, răspunde Eva.

„Ar trebui să te bucuri. (...) Am făcut-o din gelozie”, îi spune el.

„Aș vrea să te comporți ca un om normal. Nu ca un animal ghidat de emoții”, îi răspunde tânăra neimpresionată de gestul logodnicului ei.

„Deja îmi pare toată chestia asta că seamănă cu mersul pe sârmă”, adaugă Victor confuz.

„Păi să nu mai semene cu nimic, că nu mai e nicio chestie”, îi spune ea.

„Mă cunoști prea puțin dacă tu crezi că o să mă căsătoresc cu cineva care se comportă așa”, mai adaugă Eva.

„OK, bine. (...) O să aștept să nu ne mai certăm ca să ne calmăm puțin”, spune Victor. „Ăsta se dă la tine (...) Nu poți să anulezi nunta asta. Nu poți!”

„Du-te tu la altar să vezi dacă vin și eu”, îi răspunde Eva.

În tot acest timp, Flory și Vlady așteaptă la ușă: „Mamă, e cu scandal înăuntru”, zice Flory.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Victor se descarcă

„După ce că mi-am încălcat cuvântul, am nenorocit-o pe Diana...” se descarcă Victor în mașină în fața lui Marius.

Șoferul se bucură când aude că Eva nu mai vrea să se căsătorească, crezând că nu mai trebuie s-o mintă pe Mara.

Citește și: Romică Țociu se alătură producției Bravo, tată!, serialul de comedie difuzat în fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Felicia își face planuri

Felicia și Diana fac planuri pentru reamenajarea piscinei.

„Tu chiar ai fost mereu lângă mine. Singura!” îi spune Diana mamei sale, care a amenajat piscina pentru ea când era mică, deoarece îi era rușine să se îmbrace în costum de baie.

„Cu banii de la Victor o s-o facem iar frumoasă”, o asigură Felicia.

„Eu zic să nu ne facem prea multe planuri cu banii de la Victor”, spune Diana și îi povestește despre facturile de care are nevoie.

„Mi-e milă de taică-tu, dar mai milă mi-e de noi”, spune Felicia.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Elisabeta își face griji pentru Victor

„Ai merge cu mine la America Express”, îl întreabă Violeta pe Sergiu.

„Tu în Junglă? N-ai rezistat nici două ore în Deltă”, îi răspunde el.

„Da, pentru că acolo erau prea mulți țânțari”, mai spune Violeta.

Elisabeta îi lasă să se uite la televizor și merge la Victor, care stă singur la piscină. Bunica vrea să afle dacă s-a întâmplat ceva cu el și Eva.

„Victor, tu știi că mie poți să-mi spui orice”, îi spune ea.

„N-am nimic, buni. Cred că sunt puțin obosit”, răspunde Victor.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. „E arma perfectă”

Luminița le spune lui Vlady și Florentinei că medicul este îndrăgostit de Eva. Ea este dezamăgită când află că cei doi deja știau. Însă, după ce Flory pleacă de lângă ei, Luminița îi mai spune lui Vlady de contractul prenupțial semnat de Eva.

„De ce mă mai chinui eu cu Flory dacă am pierdut”, se plânge Vlady.

„E arma perfectă care vine în momentul oportun”, îi spune Luminița, care crede că dacă află

Elisabeta de contract n-o să mai primească Victor moștenirea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. „Paiul din ochiul celuilalt”

Victor și Eva se uită la pozele făcute împreună și se gândesc la ”paiul din ochiul celuilalt”.

Adina și Mara vin să se confeseze Evei, care într-un final le spune de anularea căsătoriei cu Victor.

„Eu am văzut cum se uită il dottore la tine”, îi spune Adina Evei.

„Ești foarte dificilă, Eva”, îi spun surorile ei, cărora li se pare amuzant că Victor i-a dat un pumn medicului, după care a leșinat de la sânge.

„O să te omoare mama”, îi spune Adina.

Citește și: Serialul Lia- Soţia soţului meu de la Antena 1 a fost reînnoit pentru sezonul trei

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Doru are fantezii

Doru încă trăiște în casa lui Vlady și își imaginează că este bogat, iar Adina este încă lângă el. Chiar și Doina apare în ”vizualizarea” acestuia.

„Ginerele meu, bogat și perfect. Poți să-mi spui mama. Ești la fel de important ca fetele mele”, i-ar spune ea.

Este trezit din visare de Vlady, care are nevoie să plece cu mașina.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Elisabeta și Doina intră la bănuieli

Elisabeta vine în vizită la Doina să discute despre nuntă. Eva li se alătură, însă se preface răcită, iar bunica se retrage: „A făcut Victor ceva”, își spune ea.

„Sigur s-a întâmplat ceva”, își spune și Doina, însă nu află nimic de la cele trei fete.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Victor i se destăinuie Dianei

Victor îi povestește Dianei despre problemele pe care le are cu Eva. Tânăra îi oferă ”un umăr pe care să plângă”.

„Ce-a mai făcut?” întreabă ea. „Știu eu de ce ai nevoie acum”, continuă și îi face un masaj. „Tu chiar cari toate problemele lumii pe umerii tăi”, îi mai spune ea.

„Dacă vrei, am putea să ieșim diseară, să bem ceva, să dansăm”, îi propune ea.

„Sincer să fiu, vreau să dorm”, spune el.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Mara îi spune adevărul Doinei

„Ce mă fac eu cu opera asta de artă?” își spune Mara, brodând la rochia de mireasă a Evei.

Doina o surprinde și vrea să afle ce se mai întâmplă în viața mezinei sale. Mara îi spune ce s-a întâmplat între Victor și medic și că Eva nu vrea să se mai căsătorească.

Cele două pun la cale un plan pentru a-i împăca pe Eva și Victor.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Elisabeta cere concedierea Dianei

Elisabeta ajunge la birou la Victor și o surprinde pe Diana făcându-i masaj nepotului său.

„Ce caută Diana aici?” îl întreabă ea.

„Lucrăm împreună”, îi spune Victor.

„Tu peste o săptămână te căsătorești cu Eva și așteptați și un copil”, adaugă bunica, care nu poate concepe ca nepotul său să lucreze cu fosta sa logodnică.

„Face o treabă foarte bună în proiectul cu americanii”, încearcă să se justifice Victor.

„Diana trebuie să părăsească firma”, îi spune ea hotărâtă.

„Am fost la Eva, ce i-ai făcut? E foarte supărată pe tine”, mai adaugă bunica.

În tot acest timp, Vlady spionează de pe hol, iar Roxana îl surprinde.

„O să mergi la ea, îți ceri iertare și vă împăcați. Clar?” îi spune Elisabeta.

„Da, buni”, îi răspunde Victor.

După plecarea bunicii, Diana se întoarce în birou la Victor.

Vlady vrea să afle de la Roxana dacă Victor îi dă sau nu bani Dianei, însă secretara nu îi spune nimic.

„Cum ești?” îl întreabă Diana.

„Mă simt groaznic”, îi spune el.

Victor vrea ca Diana să continue să lucreze la firmă: „Poți să contezi pe mine.”

Elisabeta se întoarce acasă și le cere socoteală Voletei și lui Sergiu.

„Un lucru să fie clar: fără căsătorie, nu pupați moștenire”, le spune ea.

Violeta și Sergiu ies în oraș. Femeia îi spune lui Sergiu că dacă Victor și Diana nu se împacă, Felicia îi va spune Elisabetei de contractul semnat de Eva. În același timp, dacă Victor și Eva nu se împacă, nu mai primesc moștenirea.

„Vio, spune-mi sincer, nouă chiar ne trebuie moștenirea asta?” întreabă Sergiu.

Pe de altă parte, Vlady îi spune Luminiței de cele întâmplate la firmă.

„Este momentul să-i spunem Elisabetei de contract”, anunță Luminița.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 27, din 24 noiembrie. Coincidențe

Victor primește un colet care pare a fi de la Eva.

„Uite, mă, că nu e așa căpoasă”, își spune el.

În același timp, Eva o sună pe Violeta pentru a-i cere voie să treacă să ia niște haine. Violeta consideră că trebuie să-i trimită Evei un cadou din partea lui Victor, pentru ca Elisabeta să nu afle că Eva își strânge lucrurile din casă.

Sergiu se oferă să scrie o poezie.

Eva și Adina ajung acasă la Victor. Adina este întâmpinată de Doru, iar Eva intră în casă. Victor o surprinde în timp ce-și strânge hainele.

„Să știi că-ți accept scuzele”, îi spune el înainte de a o săruta.

Adina îl vede pe Marius și nu înțelege de ce e împreună cu Doru.

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13. Carmen Ionescu, Ioana Blaj, Ștefan Floroaica și alții răspund unei noi provocări

În episodul 28, „Nu lăuda ziua înainte de asfințit”, lucrurile par să se liniștească între Victor și Eva, însă Diana nu se dă bătută.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Eva și Victor continuă cearta

Adina încă așteaptă o explicație de la Marius și Doru, însă aceștia o mint că voiau să iasă la o bere.

„Ce scuze? Tu ești vinovat!” îi spune Eva lui Victor.

„Uneori am senzația că ești bipolară, pe bune”, îi răspunde el.

„Acum mă faci bipolară... Eu am venit să-mi iau lucrurile și tu mă săruți. Cine e bipolar?” îi spune ea.

„Femeie, ești nebună!” strigă el după ce Eva pleacă din casă.

„Ești vai de capul tău”, îi strigă și Eva de afară.

Când ajunge acasă, Eva primește un coș cu fructe și un poem din partea lui Victor. Doina este cea mai fericită de cadoul neașteptat.

„Dacă nu eram însărcinată nu puneam mâna”, spune Eva, care nu este foarte impresionată de cadou.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Tensiuni în casele Pop

Sergiu îi cere ajutor lui Mircea, după ce Violeta l-a dat afară din casă. Luminița nu este de acord, însă cedează. Aceasta vrea ca Mircea să o invite la masă pe Elisabeta pentru a-și pune planul în aplicare.

Violeta se gândește la divorț și i se destăinuie lui Victor.

„Mamă, nu pot s-o dau afară de la firmă”, îi spune Victor.

„Mă îngropați de vie”, răbufnește ea. „Dacă așa succes au poeziile tale, Sergiu, m-am mai liniștit. Totuși, să nu-mi scrie nici măcar un vers”, se plânge ea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Mara află de prietenia dintre Marius și Doru

Adina îi spune Marei despre întâlnirea cu Marius și de faptul că era cu Doru.

„Știi că e mai rău să se vadă cu Doru decât să se vadă cu o altă fată”, spune Mara.

„Nu-mi miroase a bine”, îi spune Adina.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Jurnal de sarcină

„Știu c-a făcut-o din gelozie, deci, teoretic, mă iubește. Și știu c-o să-l iubească și pe copil și c-o să fie un tată bun. Dar nu înțeleg, câteodată e atât de bădăran. Cât de bine îl cunosc eu pe omul ăsta, de fapt”, se întreabă ea.

Eva citește răspunsul lui Victor în jurnalul de sarcină.

„M-am întrebat de-atâtea ori dacă n-o să fiu un tată bun...”, i-a scris printre altele Victor.

Eva își aduce aminte de momentele în care Victor i-a arătat cât de mult îl iubește pe cel mic.

„Amândoi numărăm zilele până când vom ajunge în sfârșit să te cunoaștem”, mai scrie el.

Eva este foarte emoționată de ceea ce a citit și hotărăște să discute cu Victor. Acesta este îngrijorat când își dă seama că Eva plânge.

Cei doi vorbesc despre ce au scris în jurnal pentru copil. Ei hotărăsc să discute a doua zi despre cele întâmplate.

Adina îi spune Evei că trebuie să pună niște limite în relația cu medicul.

Citește și: Comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609 de la Antena 1 a fost reînnoită pentru sezonul 2. Filmările au început deja!

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Victor se hotărăște să o concedieze pe Diana

„Buni cred că a avut dreptate cu Diana”, îi spune Victor mamei lui.

Violeta este încă supărată pe Sergiu, care a dormit la Mircea acasă.

În același timp, Doina îi dă sfaturi Evei pentru a o face să fie mai înțelegătoare cu Victor.

„Și tu cât ai lăsat până te-a părăsit tata?” o întreabă tânăra. „Iartă-mă! tu chiar vrei să mă împac cu Victor?”

„DA”, îi răspunde Doina.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Doru și Marius vor să pornească o afacere împreună

Flory se pregătește să meargă la Eva, iar Vlady vrea să plece la firmă, însă nu-l găsește pe Doru.

Doru este cu Marius, care și-a adus toate economiile pentru a pune la cale o afacere. Doru vrea să facă o casă de pariuri.

Marius însă e circumspect, el ar vrea să facă un salon de înfrumusețare.

„Ce știm noi despre frumusețe?” întreabă Doru.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. „Neatentă”

„Diana, cum ai putut să fii așa de neatentă?” o întreabă Felicia.

„Neatentă?” îi răspunde Diana, care are încredere că Victor nu o să o concedieze.

Felicia speră ca Dragoș să facă rost de facturi, deoarece ea deja a făcut câteva achiziții pentru reamenajarea casei și grădinii.

Diana consideră că ar trebui să returneze tot și să nu se încroape în datorii degeaba.

„Mi se pare uneori că eu sunt mama”, îi mai spune ea Feliciei.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. „Leonard Doroftei”

Florentina le arată fetelor ecografia și aduce vorba de ce s-a întâmplat în cabinetul medicului cu Victor și Eva.

„Ar trebui să fii mândră de el (...) Să ai grijă la Diana”, îi mai spune Florentina Evei.

Victor le întrerupe discuția.

„Bună Leonard... Doroftei”, îl întâmpină Flory.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Elisabeta nu mai are răbdare cu minciunile familiei

„E foarte frustrant să vezi că toată lumea în jurul tău te minte”, le spune Elisabeta.

Violeta intervine încercând să aplaneze lucrurile, însă bunica nu mai are răbdare.

„Victor mi-a promis c-o s-o dea pe Diana afară din firmă”, îi spune Violeta.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Vlady află că Victor i-a dat bani mulți Dianei

Vlady vrea să afle de la Roxana despre banii pe care Victor îi dă Dianei.

„Câți bani?” întreabă Vlady.

„Mulți (...) Cred că asta îl face pe văru-tău de bani, de-asta i-am zis Dianei”, îi spune Roxana.

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12. O parte dintre actorii îndrăgitului serial vorbesc despre superstițiile lor

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Eva și Victor ies în oraș

Eva și Victor ies în oraș.

„Auzi, dar eu nu știam că tu ești și poet”, îi spune tânăra.

„Românul s-a născut poet”, răspunde Victor.

„Începe melodia noastră”, spune entuziasmată Eva. „Păcat că mașina asta n-are trapă să ies ca-n noaptea aia”, adaugă ea.

„E decapotată, dar dacă vrei o dau înapoi și iau alta”, îi spune el.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Diana află că Victor o va concedia

Luminița o anunță pe Diana că Victor s-a împăcat cu Eva și că a hotărât să o concedieze. Femeia o invită pe la ea, pentru a pune la cale un alt plan.

Dianei nu-i vine să creadă că o să fie dată afară.

„Nu mai e timp de finețuri. Trebuie ceva dramatic”, conchide Dragoș.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Plimbare pe lac

Victor o plimbă cu barca pe Eva.

„Știi că e dintotdeauna am vrut să las ceva în urmă (...), tot timpul am gândit rațional și am crezut că iubirea e pentru proști”, îi spune el.

„Și acum?” întreabă Eva.

„Nu. Știi că de când te-am cunoscut mi-ai cam dat toate convingerile peste cap”, îi răspunde el.

„Nu ești singurul”, spune ea.

„Cu riscul de a strica momentul ăsta, chiar trebuie să vorbim”, adaugă Eva.

„Am reacționat cât se poate de prost (...) Îți jur că nu sunt așa”, recunoaște Victor. „Vreau să fiu mai bun pentru voi, pentru tine!”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Suferința Doinei

„Cum să mai ai încerede într-un bărbat?” se întreabă Doina printre lacrimi. „Am suferit destul. Gata”, își spune ea în timp ce intră pe o aplicație de întâlniri.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 28, din 24 noiembrie. Prima poezie

Sergiu îi scrie Violetei un poem prin care să-i arate cât de mult o iubește.

„Cea mai frumoasă poezie pe care am primit-o vreodată. Bine, e și prima”, spune ea.

Episodul 28 se termină atunci când, în timpul picnicului, medicul o sună pe Eva, însă aceasta nu-i răspunde, deoarece este conștientă că trebuie să impună anumite reguli.

De asemenea, Victor îi spune că și-a dat seama că trebuie să facă același lucru cu Diana.

„Vreau să știi că de acum înainte n-o să mai lucreze cu mine”, îi spune el.

„Dar nu vreau asta”, încearcă să spună Eva.

Între timp, Victor primește un telefon. Dragoș îl anunță că Diana s-a îmbătat și amenință că se sinucide.

Citește și: Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 25 și 26, sezonul2, din 23noiembrie 2023. Petru află adevărul despre sarcina lui Alice

Despre Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este cel mai nou proiect marca DreamFilm Production. Cu episoade noi în fiecare vineri, de la 20:30, serialul difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY spune povestea lui Victor și a Evei.

Serialul romance, adaptare după producţia turcească Room 309, are în prim-plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.