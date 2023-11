Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12. O parte dintre actorii îndrăgitului serial vorbesc despre superstițiile lor

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Superstițiile nu-i ocolesc nici pe îndrăgiții actori din serialul Lia - Soția soțului meu. Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Doinița Oancea, Valeriu Ilisie, Oana Zara și Alexandru Ion vorbesc despre superstițiile și temerile lor.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

În episodul 12 din culisele serialului „Lia – Soția soțului meu”, o parte dintre actorii din distribuție vorbesc despre superstiții. Au sau nu superstiții Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Doinița Oancea, Valeriu Ilișie, Oana Zara și Alexandru Ion? Răspunsurile sunt într-un nou episod amuzant din spatele camerelor.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12. Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Doinița Oancea, Valeriu Ilisie, Oana Zara și Alexandru Ion vorbesc despre superstiții

„Tu crezi în superstiții?” îl întreabă Oana Zara pe Alexandru Ion, iar acesta răspunde foarte hotărât că nu.

În schimb, Doinița Oancea recunoaște că este uneori superstițioasă. „Văd o pisică neagră și, dacă sunt pe jos, fac trei pași în spate. Dacă-s cu mașina și n-am mașini în spate dau cu mașina puțin în spate, dar asta nu înseamnă că eu cred că dacă nu fac asta mi se întâmplă ceva rău. E oar o chestie care a rămas acolo cu mine.”

Doinița trece la o nouă superstiție: „Știu că dacă ți se zbate ochiul trebuie să-l închini, dar nu știu care-i treaba cu ochiul stâng, ochiul drept...” De asemenea, aceasta aduce în discuție și mâncărimea în palmă. „Cu una iei, cu alta dai”, spune ea, însă recunoaște că pe această superstiție nu o are.

„Am un semn, nu știu dacă e superstiție, care la mine se aplică de fiecare dată. Cafeaua. Dacă vărs cafea pe mine, crede-mă că iau bani”, dezvăluie frumoasa actriță.

Nici Valeriu Ilișie nu se consideră o persoană superstițioasă. Acesta relatează cum, cu o zi înainte de interviu, i-a tăiat calea o pisică neagră. „M-am oprit puțin și am zis: <<Ăsta-i semn rău!>> După am zis: <<Nu, mă, nu-i semn rău.>> M-am oprit și am stat puțin ca să treacă ghinionul”, recunoaște el, chiar dacă inițial a dezvăluit că nu este superstițios.

Valeriu recunoaște că atunci când îl mănâncă palma se gândește dacă trebuie să primească bani sau să dea.

„Nu-mi mai spune. Nu vreau să fiu mai superstițios decât sunt deja”, mărturisește el într-un final. „Da, se pare că sunt.”

„Nu știu dacă sunt o persoană superstițioasă. Am anumite obiceiuri (...), dar superstițiile nu sunt o parte importantă a vieții mele”, mărturisește Ana Bodea. „Bucureștiul este plin de pisici”, spune tânăra.

Aceasta povestește despre faptul că ea consideră că zbaterea ochiului stâng este de bine, dat fiind că are o povestioară dragă din ziua în care a dat la facultate.

„S-au întâmplat coincidențe pe care le leg de asta, dar nu pot să zic că mă bazez pe asta”, dezvăluie Ana despre viziunea ei asupra superstițiilor.

„Am dat bani, dar a fost de bine”, mărturisește despre o coincidență cu un anumit eveniment foarte important din viața ei.

„M-aș panica dacă aș sparge o oglindă”, recunoaște frumoasa actriță. „Cred că este și de cum gândești și ce-ți impui”, conchide ea.

Ștefan Floroaica este foarte hotărât când răspunde la această întrebare: „Nu sunt superstițios, pentru că am impresia că superstiția e indusă de noi, oamenii, să ne fie și să nu ne fie bine.”

Tânărul consideră că în zilele în care are mai puțină înceredere în el, superstițiile capătă mai multă putere. „Aș putea să cred că e un semn rău pentru că vine pe un fond slăbit al meu”, mai spune el.

Șefan consideră că numărul 13 îi aduce noroc. „Asta-i de bine”, își spune el de fiecare dată când se întâmplă ceva ce oricare altcineva ar considera de rău augur.

Alexandru Ion o întreabă pe Oana Zara dacă ea este o persoană superstiționasă. Tânăra actriță recunoaște că: „Acum nu, dar când eram mică am fost superstițioasă. Tot timpul când vedeam pisica neagră mă duceam șapte pași înapoi sau doișpe, nu mai știu.”

În timp ce Doinița Oancea are o listă întreagă de superstiții, Alexandru Ion le demontează strategic, spunând că: „Dacă mi se zbate ochiul mă gândesc că am lipsă de vreun mineral... Dar nu mă deranjează nici când mi se zbate ochiul și după primesc bani.”

Alexandru Ion spune că: „Mai degrabă am anumite ritualuri”, spune el despre lucrurile la care este atent în culisele unui teatru înainte de începerea spectacolului.

„Am zis că n-am superstiții, s-a-nchis ușa singură...” continuă el după un eveniment în timpul interviului.

„Așa afli lucruri despre tine, în interviuri”, îi spune el Oanei, colega sa de interviu și de platou.

Fiecare dintre actori are câteva sfaturi pentru cei care vor să scape de ghinion, bineînțeles, includ oglinzile, pisicile negre și scările.

„Să nu crezi în superstiții”, conchide Alexandru Ion.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.