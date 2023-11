Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13. Carmen Ionescu, Ioana Blaj, Ștefan Floroaica și alții răspund unei noi provocări

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Carmen Ionescu, Valeriu Ilișie, Oana Zara, Ștefan Floroaica, Vlad Gherman și Ioana Blaj acceptă provocarea de a recita versurile unor melodii cunoscute, în funcți de diverse stări emoționale.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

În episodul 13 din culisele serialului Lia – Soția soțului meu, o parte dintre actorii din distribuție dau curs unei noi provocări. Ei trebuie să recite versurile unor melodii cunoscute în diverse stări.

Fie că s-au lovit de diferite dileme de la A.S.I.A., fie că și-au vărsat nervii pe melodii de la 3SE ori s-au emoționat pe versurile lui Cristi din Banat, ei au făcut față cu brio provocărilor primite.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13. Carmen Ionescu, Valeriu Ilișie, Oana Zara, Ștefan Floroaica, Vlad Gherman și Ioana Blaj au acceptat provocarea

Primul este Ștefan Floroaica. El recită versurile de la 3SE, fiind nervos: „Tot ce-a fost mai scump, tot ce-ai vrut ți-am dat.”

Acesta și-a luat foarte în serios rolul și a dat tot ce a avut mai bun, chiar dacă la final nu ți-a putut reprima un surâs.

Vlad Gherman a fost nevoit să recite piesa „Rita”, Connect-R, într-un ton dramatic: „Și nu-i pot uita numele și azi se mărită. Rita mea, Rita.”

Nici lui nu i-au scăpat câteva momente de haz în timp ce încerca să fie cât mai dramatic posibil.

Ioana Blaj a recitat „Vara mea”, Nicole Cherry, într-o notă de suferință, de dor: „N-am văzut-o de un an și de-abia aștept să vină.”

Aceasta și-a luat rolul foarte în serios, dar chiar și ea a izbucnit în râs la final.

Valeriu Ilișie a recitat „Despablito”, Delia, ca pe un monolog emoționant: „Quiero quedarme embarasada en Puerto Rico, contigo viața nu e grea.”

Și Oana Zara a trebuit să recite versurile melodiei Deliei.

De asemenea, Carmen Ionescu a participat la această provocare, recitând într-o notă emoționantă versurile unei melodii de-ale lui Cristi din Banat: „Ca o apă cristalină așa-s ochii tăi de zână.”

Însă provocarea nu s-a încheiat. Îndrăgiții actori au avut mai multe ”probe” în care au recitat diverse melodii, în funcție de varii stări emoționale.

Un lucru e sigur: aceștia au trecut prin toate stările, iar emoția care a încununat momentul a fost una foarte pozitivă. Fiecare interpretare, indiferent de starea cerută, le-a adus pe buze zâmbete cuceritoare.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.