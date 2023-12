Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 31 și 32, din 15 decembrie. Mara află adevărul despre Marius

În episoadele 31 și 32 din 15 decembrie, Mara află adevărul despre Marius, iar Diana este concediată după ce a plagiat designul proiectului. De asemenea, Eva și Victor își mărturisesc sentimentele. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 31, „De ce îți este frică, de aia nu scapi”, Eva și Victor se pregătesc de o esapadă la munte înainte de nuntă.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Victor acceptă să plece pentru câteva zile la munte cu Eva

Violeta și Sergiu își fac griji pentru Victor. Acesta le spune că Diana a plagiat designul interior pentru proiect.

„Nu știu cum am putut să fiu atât de prost”, le spune el.

Violeta îi propune să meargă câteva zile la casa de la munte.

„Da, nu v-ați gândit rău”, răspunde Victor.

„O inviți și pe Eva”, continuă Violeta.

„M-am prins că asta-i ideea”, spune el.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Eva le spune fetelor de gafa Dianei

Eva le povestește Marei, Adinei și Florentinei cum și-a dat seama că Diana a plagiat designul.

„Și mersul ăsta la muzeu ajută la ceva”, concluzionează Mara.

„Ea e tocilara noastră”, spune Adina.

„O bagă la pușcărie?” întreabă Flory de Diana.

„Nu știu, nu cred. Oricum nu i-a zis nimic, dar părea foarte afectat”, răspunde Eva.

„Tu cu Victor trebuie să luați o pauză”, intervine Doina.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. „E feministă acum”

Luminița îi propune lui Vlady să meargă să o aducă acasă pe Flory, însă acesta îi răspunde: „Am încercat, dar nu vrea că e feministă acum.”

„Lasă că mă duc eu după ea”, spune Luminița.

„De mine nu te interesezi?” o întreabă Lara.

„Tu ești fata perfectă. El e mai special. Trebuie să am mai multă grijă de el”, răspunde Luminița.

„Da, ai dreptate”, spune Lara.

„Tu nici măcar nu știi să citești poze”, replică Vlady.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Marius vrea să vândă mașina

Marius îi spune lui Doru că vinde mașina și pleacă în Oslo.

„Ai mințit-o pe Mara. (...) Când minți nu trebuie să te complici”, spune Doru. „Am crezut că suntem o echipă.”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Eva și Victor se pregătesc să plece la munte

„Știi de munte?” întreabă Victor.

„Da, mi-a zis mama. Cred c-au complotat iar”, răspunde Eva.

„De ce-ai băut, din cauza Dianei?” îl întreabă Eva.

„Pentru că am fost prost!” răspunde Victor.

Victor îi spune Roxanei problemele cu designul Dianei. Aceasta îi spune de suspiciunile pe care le are în privința banilor.

„Ia cere-i tu banii ăia înapoi”, îi spune Victor. „Eva și cu mine o să plecăm la munte (...) Pe Diana nu vreau s-o mai văd la firmă când mă întorc.”

Între timp, Cocuța le ascultă discuția la ușă, iar Elisabeta o prinde: „Eu nu permit așa ceva.”

Elisabeta vrea să afle dacă s-a întâmplat ceva la firmă și dacă nunta este în siguranță. Victor o asgură că totul este bine.

Iar Sergiu și Mircea se întâlnesc la piscină: „Vrei să trăim așa tot restul vieții? În stresul ăsta?” întreabă Sergiu. „Așa e cel mai bine, renunțați voi.”

„Jucați murdar”, îi spune Mircea. „O să fii socrul cu două nurori.”

Cei doi frați își declară război.

„Să nu fiți prea cuminți”, le spune Elisabeta lui Victor și Evei când pleacă la munte.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Dragoș își primește partea de bani

Felicia și Diana îi dau lui Dragoș partea sa: „Sper că acum o să ne lași în pace!”

„Nu trebuie să-i numeri. Sunt toți”, îi spune Diana.

„Ați luat decizia corectă”, le spune el.

„Sper să nu te mai vedem niciodată”, îi transmite Felicia.

„Ce se mai aude cu americanii?” o întreabă Felicia pe fiica sa.

„Să vezi ce recunoscător o să-mi fie Victor”, răspunde tânăra.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Eva le invită la munte și pe Adina și Mara

„Mai sunt cumva camere libere la casa de la munte?” îl întreabă Eva pe Victor.

„Avem destule, da”, spune Victor.

„Ar fi ok să vină și Adina și Mara?” continuă Eva.

„Mara? Și Adina?” spune Victor.

„Te-ar deranja?” îl întreabă ea.

Victor este de acord, iar Eva își sună surorile.

Marius este îngrijorat când află că o să vină și surorile Evei la munte. Tânăra este convinsă că lu Marius o să-i placă de Mara și de Adina.

„Victor, ce mă fac, plec?” îl întreabă speriat Marius.

„Eu zic mai degramă să-i explici Marei cum stă treaba”, spune Victor.

Marius pleacă să facă niște cumpărături, iar Adina și Mara ajung la casa de la munte. Victor îl invită și pe Doru să rămână.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Luminița vrea s-o convingă pe Flory să se întoarcă acasă

Luminița și Doru ajung acasă la Doina.

„Ce cauți aici, te-a trimis Vlady?” o întreabă Flory.

„Chiar așa cum poți să stai aici?” o întreabă Luminița.

„E frumos. (...) Nu mă prefac deloc”, spune Flory.

„te rog eu frumos, hai acasă, că-i e dor lui Vlady de tine”, îi mai spune Luminița.

„Uneori am senzația că doar vă folosiți de mine”, adaugă Flory, care nu vrea deloc să plece acasă.

„Nu vrea să te ierte pentru că ai complotat cu dușmanca ei de moarte”, îi spune Luminița lui Vlady când ajunge acasă. „dacă divorțează Flory de tine nu mai avem nicio șansă să punem mâna pe moștenire.”

„Încă două zile de evenimente neprevăzute și averea e a mea”, își spune Violeta, după ce primește un video de la Lenuța cu discuția din casa Luminiței.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Diana află că a fost concediată și că trebuie să înapoieze banii

Diana ajunge la birou și este întâmpinată de Roxana, care-i spune că nu va mai colabora cu firma de arhitectură și, totodată, că trebuie să înapoieze banii pe care i-a primit pentru tatăl ei.

„Victor nu e disponibil”, îi mai spune Roxana, atunci când Diana încearcă să-l sune.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Victor își mărturisește sentimentele

„Am și amintiri frumoase de aici”, îi spune Eva lui Victor.

„Cred că aici mi-am dat prima oară seama că te iubesc”, mărturisește Victor.

„Te-ai gândit ce faci cu Diana?” îl întreabă ea.

„Am rugat-o pe Roxana să o dea afară”, spune tânărul. „Nu-mi vine să cred că a putut să facă asta. A pus în pericol proiectul. Și nici nu știu ce-o să zică investitorul că i-am predat un proiect furat de ea”, adaugă Victor.

„Îmi pare foarte rău. Știu că e foarte important pentru tine proiectul ăsta”, spune Eva.

„Chiar credeam c-o interesează proiectul ăsta”, spune dezamăgit Victor. „Am fost fraier.”

„Putem să amânăm nunta, dacă vrei, până rezolvi problema asta”, propune Eva.

„Nunta e cea mai importantă”, răspunde Victor.

Între timp, Adina și Mara ies la plimbare, dar se rătăcesc.

„Te comporți de parcă ai fi născută în centrul Bucureștiului”, îi spune Adina Marei, care se plânge de situație.

Marius trece pe lângă ele cu mașina, însă nu oprește. Doru îl duce în casă și-l ascunde.

Adina îl sună pentru a le lua cu mașina.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Diana răbufnește: „Mai avem un as în mânecă”

„M-a dat nenorocitul ăla afară”, îi spune Diana furioasă Feliciei. „Cred că l-am pierdut pe Victor de tot.”

„Nu uita că mai avem un as în mânecă”, îi spune Felicia.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 31, din 15 decembrie. Mara și Marius se întâlnesc

Marius are o discuție sinceră cu el însuși. Între timp, Doru le recuperează pe Adina și Mara.

„Mie să știi că mi-e dor să dormim împreună”, îi spune Doru.

Adina acceptă propunerea lui Doru.

Mara merge în cameră, iar Marius o surprinde dezbrăcându-se.

„Ce naiba cauți aici?” strigă ei.

În episodul 32, „Vorbești de lup, și ursul la ușă”, Eva și Victor își mărturisesc sentimentele, iar Mara se desparte de Marius.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Mara află că Marius este șoferul lui Victor

Mara și Marius dau buzna peste Doru și Adina, care se pregăteau de o seară romantică.

„Ce caută Marius aici? Doru știi ceva de asta?” întreabă Adina.

Li se alătură și Eva și Victor.

„Eva, el e Marius. Ți-l prezint pe Marius”, strigă Mara.

„Da, el e Marius, șoferul lui Victor”, confirmă Eva.

„Tu ești șoferul lui Victor?” întreabă Mara. „Dacă nu pleci tu, plec eu.”

Eva îi cere explicații lui Marius. Mara vrea să plece, însă se sperie de un urs de afară, așa că se întoarce în casă.

Doru se ascunde la subsol de frica Adinei și rămâne blogat acolo.

„S-a luat curentul, ăsta nu-i motiv de panică”, se agită Victor.

„Vreau să merg acasă”, se plânge Mara.

Adina începe să-și facă griji pentru Doru și pleacă să-l caute.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Doina o consolează pe Flory

Doina îi vine în ajutor Florentinei, care plânge, deoarece îi e dor de Vlady.

Între timp, Vlady se gândește și el la Flory: „Suntem în război noi aici.”

„Doru nu trece cu una cu două”, îi spune Doina tinerei. „Spre deosebire de Doru-înșelătorul, Vlady are puțină decență, asta înseamnă că el și-a învățat lecția și tu trebuie să te duci acasă.”

„Spuneți asta doar ca să scăpați de mine”, îi răspunde Flory.

„Spun asta pentru că e greu așa când iubești pe cineva, când ai pe cineva la care ții, nu?” spune Doina.

„Credeți că și el se gândește acum la mine?” întreabă Flory.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Mara este furioasă

„Eu n-am de gând să stau în aceeași cameră cu mincinosul ăsta”, spune Mara, după ce Victor propune să stea toți aproape de șemineu, neavând curent.

„Fiecare cu mincinosul lui”, spune Eva.

„Jur că n-am vrut”, încearcă Marius să-i explice.

„A fost o greșeală, nu?” spune Mara. „E ok dacă spui aceeași minciună over and over.”

„Am vrut să-ți spun adevărul. Îți dau cuvântul meu”, adaugă Marius.

„Aia e, Dorule, o să mori într-o vacanță la munte”, își spune între timp Doru, care rămâne blocat în camera tehnică de la subsol.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Flory se întoarce acasă

Flory se întoarce acasă și-l surprinde pe Vlady.

„Să știi că e ultima oară când te iert”, îi spune ea. „Poți să faci orice vrei, dar te rog eu frumps să nu te mai vezi cu harpia aia.”

Vlady îi promite.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Victor și Eva își mărturisesc iubirea

După ce toată lumea adoarme, Eva merge să-l caute pe Victor. Acesta aprinde lumănări în camera lor.

„Parcă-i mai romantic așa”, spune Victor.

„Mai devreme, la restaurant, ai spus că mă iubești. E adevărat?” întreabă Eva.

„Da. Te iubesc”, confirmă el.

„Și eu te iubesc”, îi spune ea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Doina se reinventează: „Diva Doina”

„Mie nu-mi place să fiu singură”, îi spune Doina Anei.

„Nici mie. E frumos când e casa plină, dar trebuie să ne obișnuim”, recunoaște fetița.

Doina se gândește la momentul în care o să rămână singură în casă: „Păzea, faceț loc, că vine noua Doina Georgescu.”

Ea îi cere ajutorul Petronelei pentru a devenit „diva Doina”.

Petronela are de gând să cheme multă lume la nuntă, astfel că Doina o minte că s-a schimbat locația.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. „Voi decideți dacă vreți sau nu să faceți parte din viața gemenilor”

„Dacă vreți să rămân aici, ați face bine să nu mai complotați împotriva Evei”, le spune Flory la micul-dejun. „Să știți că-i o fată bună.”

„Tu știi foarte bine de ce am ajuns în situația asta”, îi spune Luminița.

„Acum voi decideți dacă vreți sau nu să faceți parte din viața gemenilor”, continuă Flory.

„Eu sunt de acord cu tine Flory. M-am săturat să auzim zilnic despre moștenire, despre cum noi o să le-o luăm în față, despre cum unul dintre noi trebuie să câștige”, îi spune Lara.

„Dar ce crezi tu că se întâmplă acolo?” îi strigă Luminița, arătând spre casa Violetei.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. „Nu știu cine ești”

Marius este sincer cu Mara: „Despre tot. Vreau să-ți explic.”

„Înțeleg mai multe decât crezi”, îi spune Mara, enumerându-i toate minciunile.

„Nu știu de ce m-am dat un tip bogat. (...) Sunt prost, dar mai știu și că sentimentele mele pentru tine sunt adevărate. Chiar te iubesc”, îi mărturisește el.

„Eu nu. Nici măcar nu știu cine ești”, îi răspunde Mara.

„O să fiu aici pentru momentul când o să fii pregătită”, îi spune el.

„Noi doi am terminat-o”, îl anunță Mara.

„De ce, pentru că sunt un simplu șofer?” o întreabă Marius.

„Nu, pentru că ești un mincinos. Adina avea dreptate. Ești exact ca Doru”, îi strigă tânăra.

„Tu știai de Mara și Marius?” întreabă Eva.

„Bănuiam că e ceva între ei”, îi povestește Victor.

Mara îi anunță că își face bagajul să plece acasă.

„Marius, dar să știi că ea chiar ține la tine”, îi spune Eva.

Marius îi spune că a mințit doar pentru a nu o pierde.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Diana îi cere ajutorul Luminiței

Diana îi cere ajutorul Luminiței, deoarece a dat-o afară Vcitor de la firmă.

Luminița o împinge la Lara în cameră, pentru că o aude pe Flory.

Între timp, Lenuța îi spune Violetei că Diana este la Luminița, însă Violeta o văzuse deja.

„Sper să n-o găsească ăștia aici când se întorc. (...) Flory să o vadă pe Diana”, îi dă instrucțiuni Violeta.

„Dacă facem o greșeală acum, s-ar putea să fie ultima”, îi spune Luminița Dianei.

„N-ar trebui să fie foarte greu. Aruncă-i o amandină undeva și-o să se ducă după ea”, îi propune Diana.

Luminița face un plan pentru cu Diana să iasă din casă fără s-o vadă Flory.

„Eu, așa defectă cum sunt, nu sunt un om rău”, încearcă să se scuze Diana în fața Larei.

Roxana află că Vlady știa că Diana a plagiat conceptul de design interior.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. „N-am fost noi problema”

„Nu-mi vine să cred că n-am fost noi problema de data asta”, spune Victor când se pregătesc să plece de la munte.

„Bate-n lemn”, răspunde Eva.

„Îmi place de noi așa. (...) Îți promit că de acum n-o să-ți mai ascund nimic. Nu vreau să pierd ce am”, adaugă el.

Eva și Victor discută despre Marius: „E cel mai bun prieten al meu.”

„Nu știu cum o să fie lucrurile când o să ne întoarcem la București (...) Crezi că Diana o să accepte așa ușor?” întreabă Eva.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Fratele Violetei va venei în vizită

Violeta este bucuroasă pentru că vine în vizită fratele ei, Eduard. însă își face griji că va afla că Eva este ănsărcinată.

Sergiu o liniștește că totul va fi bine pentru nuntă. Ei ajung să se certe din cauza firmei de catering.

„Sunt așa bucuroasă că Victor pe bune s-a îndrăgostit de Eva”, le spune Elisabeta celor doi.

„Diana e scoasă din ecuație”, susține Violeta.

Între timp, Diana intră în casă și merge la Victor în cameră. Cocuța o prinde, însă Diana îi promite că se va revanșa.

„Nu mai bine-mi văd eu de afacerile mele?” își spune Cocuța.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 32, din 15 decembrie. Surprizele de la final

Doru le aduce acasă pe Adina și pe Mara și vrea să afle dacă sunt din nou împreună, însă Adina îi spune că divorțul rămâne în picioare.

„Ne auzim cu nunta (...) Pa, domnule Pop”, spune Eva.

„Pe curând, doamna Pop”, răspunde Victor.

Eva, Adina și Mara au o surpriză când o văd pe Doina reinventată.

Parte de o surpriză are și Victor când o găsește pe Diana la el în cameră.

„Vreau să știu și eu de ce m-ai dat afară de la firmă, după ce te-am ajutat cu proiectul cu americanii?” îl întreabă Diana.

„Tu chiar vrei să știi?” răspunde Victor.

„Măcar atât îmi datorezi”, spune ea.

„Nu-ți datorez absolut nimic. Ai copiat designul”, replică Victor. „Noroc cu Eva că s-a prins.”

