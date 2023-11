Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 11. Ioana Blaj, Vlad Gherman, Ștefan Floroaica, Oana Zara și Valeriu Ilișie se bat în rime

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Provocările nu sunt doar în fața camerelor de filmat, ci și în spatele acestora. Cum au trecut Ioana Blaj, Vlad Gherman, Ștefan Floroaica, Oana Zara și Valeriu Ilișie de ”probe”.

„Trebuie să vorbim în rime. Ce cruzime”, începe Oana Zara prezentarea acestui episod.

Actorii din serialul Lia – Soția soțului meu au fost surprinși pe platoul de filmare cu o provocare în culise! Cei care au fost prinși „la cotitură” sunt Ioana Blaj, Vlad Gherman, Ștefan Floroaica, Oana Zara și Valeriu Ilișie, iar provocarea a fost ca aceștia să povestească în rime făcute pe loc cum decurge o zi de filmare, începând de dimineață, de la ora trezirii și până la ce fac când ajung seara acasă.

Oana Zara a fost prima care a acceptat provocarea: „M-am trezit la 9, aș mânca niște ouă, încă nu e pauză, vreau să merg acasă. Aoleu, n-a mers!” Actrița a mai încercat o dată pentru a fi sigură că face față cu brio provocării. „Nu beau cafea pentru că sunt o stea”, răspunde ea următoarei întrebări.

Ioana Blaj acceptă provocarea cu entuziasm și profesonalism, gestionând situația la fel de bine precum interpretează rolul lui Alice: „M-am trezit la 6:49 și m-am gândit: Doamne, dă să nu plouă! Am băut doar o cafea, vai de steaua mea”

Vlad Gherman a adus un pic de rap în provocarea primită: „La 5 m-am trezit azi-dimineață. M-am spălat pe față. Nu mi-era greață. Știi foarte bine că mă spăl și n-am mătreață. când mă spăl pe față, lumea e în ceață.” Acesta chiar și-a etalat și talentul de cântăreț, trecând de la un rap ”violent” la ritmuri pop suave.

Valeriu Ilișie este destul de sceptic în privința provocării primite, însă: „Azi dimineață m-am trezit la ora 8, câte cafele am băut? 8”

Ștefan Floroaica: „Eu de obicei nu beau cafele pentru că îmi strică Feng Shui-ele. Am ajuns la ora 9 și-uite-așa stătea să plouă.”

În timp ce Oana, Ioana, Valeriu și Ștefan au căutat mai mult sau mai puțin rime și inevitabil au adus în discuție vreme, Vlad a fost foarte original cu ritmul de rap și chiar pop. Ei au atins subiecte de la cafeaua de dimineață, pauzele de masă, jocurile dintre filmări, până la scenele pe care le-au avut de tras.

Telespectatorii vor afla și cum se relaxează îndrăgiții actori după filmări, când ajung acasă, în propria intimitate. Fie că citesc, că intră direct la somn, ori că merg la sala, actorii au fost fost onești și nu au uitat să facă și rime.

Toți actorii au trecut cu brio de ”proba” din spatele camerei, introducându-i în același timp pe telespectatori în universul Lia - Soția soțului meu. Ca de obicei, aceștia au fost foarte sinceri și s-au deschis în fața camerei, lăsând să se vadă entuziasmul și dedicarea pe care le poartă întregului proiect.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.