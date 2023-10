Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 8. Ioana Blaj, mai sinceră ca oricând în culisele serialului

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Seria Lia - Tot ce nu se vede continuă cu episodul 8. Ioana Blaj vorbește despre experiența rolului din îndrăgitul serial și cum gestionează acțiunile lui Alice Vornicu.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Ioana Blaj mărturisește ce a simțit când a citit scenariul pentru sezonul 2. „Mai ales în episoadele cu Robi, m-am crispat. M-am crispat pentru că mi s-a părut extrem de mult.”

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 8. Ioana Blaj, mai sinceră ca oricând, în culisele serialului

Ioana Blaj interpretează rolul lui Alice Vornicu în serialul Lia - Soția soțului meu. Aceasta vorbește despre cum s-a simțit ca mamă, atunci când a aflat ce îi face Alice fiului său și mărturisește că își înțelege cu greu personajul. „A făcut-o voit sau n-a făcut-o voit?” spune de gestul lui Alice de a-i da calmantele lui Robi.

„Pentru psihologia personajului meu, am optat pentru faptul că nu a făcut-o voit”, spune actrița.

De asemenea, Ioana adaugă faptul că Alice: „Nu-și dă seama de consecințele reale ale faptelor ei.”

Ioana dezvăluie faptul că i-a fost foarte greu să filmeze scenele respective, din cauza zbaterii interioare a lui Alice, dar și din cauza acțiunilor acestui personaj.

„Dacă în sezonul 1 am mai reușit să respir, în sezonul 2 nu”, mărturisește Ioana Blaj. „Și asta pentru că nu mai am niciun aliat”, continuă îndrăgita actriță.

Una dintre scenele cele mai puternice a fost aceea în care l-a văzut pentru prima dată pe Robi pe patul de spital. „Am plâns cu muci și cu bale”, se destăinuie ea. „E greu să joci cu Robi.”

„Mi se pare greu să-i găsesc justificări lui Alice”, spune Ioana despre transformarea personajului interpretat de ea în al doilea sezon. „E o răutate cu care eu nu m-am mai întâlnit pe nicăieri.”

Despre relația dintre Otilia și Alice, Ioana spune că femeia se raportează la fiica sa ca la un caz, poate chiar unul pierdut. „E clar că este o relație care s-a răcit.”

„Ca să poți face un personaj ca ăsta trebuie să ai o mare libertate individuală”, recunoaște actrița. „Să scapi de simțul penibilului.”

Aceasta recunoaște că nu ar fi putut să joace un astfel de rol la începutul carierei sale.

„Și acum mă întreb cum de pot să-l fac (...) am noroc cu echipa. (...) Cu ajutorul lor și cu experiența pe care am acumulat-o, am reușit s-o țin pe Alice pe o linie destul de clară”, mărturisește Ioana Blaj despre ”lupta” cu personajul său.

Ioana este conștientă de importanța oamenilor din spatele camerelor de luat vederi în procesul de creație a serialului. Ea îi admiră pentru modul în care gestionează fiecare situație, pentru siguranța și sprijinul real acordat actorilor.

„Am plecat la ora 06:30 dimineața de acasă și mă întorc probabil pe la 20:00, să-mi pup copiii de noapte bună și să mă bag în pat. Și mâine probabil o s-o iau de la capăt”, rezumă ea o zi de muncă.

„Categoric m-am acomodat cu ritmul de seriale (...) Mi-e dor să fac filme, mi-e dor să fac teatru și probabil o să le fac în curând”, mărturisește Ioana. „Momentan Alice Vornicu îmi ocupă tot spațiul liber”, glumește îndrăgita actriță.

Aceasta observă avantajele și dezavantajele acestui rol: îi percepe vibe-ul fresh, însă nu îi poate da profunzimea unui personaj de teatru sau film.

„Sunt autocritică, în același timp cred că este proiectul de care sunt cea mai împăcată. (...) Pot să mă uit la mine și să zic: <<Hmmm, parcă-mi place!>>”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.