Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 14. Cristina Ciobănașu (Sia), interviu exclusiv în culisele îndrăgitului serial

Cristina Ciobănașu se alătură proiectului Lia - Soția soțului meu. În episodul 14 din seria Lia - Tot ce nu se vede, Cristina vorbește despre revenirea pe micile ecrane și despre noul personaj pe care îl interpretează la Antena 1.

În episodul 14 din culisele serialului Lia – Soția soțului meu, Cristina Ciobănașu vorbește despre ce nu s-a văzut la prima apariție a personajului Sia pe micile ecrane.

Actrița a revenit cu entuziasm pe micul ecran, așa cum telespectatorii nu au văzut-o niciodată până acum – o apariție surprinzătoare, ieșită din tipare, un personaj inedit, care o provoacă pe actriță și o „ține în priză”.

Un rol care, mărturisește Cristina, o scoate din zona de confort și îi permite să fie așa cum ea nu este în viața de zi cu zi. Cristina Ciobănașu dezvăluie toate detaliile despre Sia, personajul care dă peste cap povestea serialului Lia – Soția soțului meu, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Sia este un personaj-cheie în această poveste”, dezvăluie Cristina.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13. Cristina Ciobănașu (Sia), interviu exclusiv în culisele îndrăgitului serial

„În momentul în care am aflat că voi juca un rol negativ - da, da, ați auzit bine -, m-am bucurat enorm pentru că nu am mai făcut asta niciodată”, mărturisește Cristina despre primele momente după ce a aflat că o va interpreta pe Sia.

„Îmi puneam semne de întrebare dacă o să fiu bună la asta”, spune ea despre îndoielile care au cuprins-o, deoarece Sia este un personaj care o scoate cu totul din zona de confort.

Cristina dezvăluie că Sia este foarte diferită de cum este ea ca persoană și că, în urma acestui rol, a schimbat o serie de lucruri la ea, precum tonul vocii: „Sia o posedă pe Cris pe alocuri.”

„Încă mi-e greu să o stăpânesc, încă o caut, încerc să-mi dau seama ce nuanțe i s-ar potrivi”, mai adaugă tânăra.

„Sincer, mă distrez foarte tare pentru că îmi pot permite să am tupeul pe care nu l-am mai avut la niciun rol până acum”, recunoaște Cristina Ciobănașu.

„Sia tace și ascultă și observă”, spune ea despre personajul complex pe care îl interpretează în serial.

Cristina a fost foarte entuziasmată când a trebuit să contureze acest personaj, mai ales aspectul fizic. Aceasta s-a ”documentat” temeinic, astfel încât să-i dea o imagine interesantă: „să spargă”.

Tânăra actriță a venit cu ideea meșelor negre, pentru a surprinde dualitatea Siei. Aceasta recunoaște că s-a inspirat de la Miley Cyrus.

„Ruxandra și-a dorit să fie șuie, să arate crazy (...), dar în același timp să fie cu bun gust”, mărturisește ea.

„Am vrut să fie așa. Voiam ca șocul pe carel au telespectatorii în momentul în care o s-o vadă pe Sia să fie wow”, mai adaugă tânăra.

„Îmi place maxim personajul ăsta. Sunt îndrăgostită de personajul ăsta”, mărturisește Cristina, care recunoaște că a avut foarte mari emoții în legătură cu interpretarea acestui personaj. Ea spune și cum s-a pregătit pentru a o interpreta pe Sia.

În cadrul interviului, Cristina vorbește și despre relația cu Marian Râlea și timpul petrecut pe platourile de filmare.

„Mi-a prins foarte bine perioada de pauză (...) Am venit cu dor s-o practic”, spune Cris despre revenirea pe micile ecrane și evoluția pe care a avut-o în calitate de actriță.

Cristina Ciobănașu este extrem de sinceră în legătură cu ceea ce simte pentru meseria de actor, iar acum pentru Sia.

„Nu vreau să vă fac curioși, dar o să vă placă”, le transmite ea telespectatorilor.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.