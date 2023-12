Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 17. Ana Bodea, Ioana Blaj, dar și alți actori vorbesc despre pregătirile de sărbători

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Ana Bodea, Ioana Blaj, Ștefan Floroaica, Cristina Ciobănașu, Andrei Voicu, Tina Duceac și Vlad Gherman vin în episodul 17 din culisele serialului Lia – Soția soțului meu cu detalii neștiute despre cum se pregătesc de sărbători.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

În episodul 17 din seria Lia - Tot ce nu se vede, telespectatorii află ce le place cel mai mult îndrăgiților actori la Crăciun, ce planuri au pentru vacanța de sărbători, ce mâncăruri nu lipsesc de pe masă, cât de cumpătați sau compulsivi sunt atunci când vine vorba despre cumpăratul cadourilor sau cum îl pândesc pe Moș Crăciun.

Ultimul episod din culisele sezonului 2 Lia – Soția soțului meu vine cu povești de Crăciun speciale, frumoase, amuzante și deopotrivă emoționante.

În acest episod, Ana Bodea, Ioana Blaj, Ștefan Floroaica, Cristina Ciobănașu, Andrei Voicu, Tina Duceac și Vlad Gherman au fost surprinși pe platoul de filmare chiar înainte de vacanța de sărbători.

Ioana Blaj este prima care acceptă provocarea de a răspunde la întrebările din culisele îndrăgitului serial. Aceasta mărturisește că așteaptă vacanța de Crăciun cu dor.

„Am nevoie de o pauză în care să stau eu acasă, în casa mea, cu băieții mei, să petrecem timp împreună”, mai spune Ioana.

„Anul acesta am fost cumpătată”, spune Ioana despre banii cheltuiți pe cadouri. Actrița a ajuns la concluzia că nu despre darurile materiale este, de fapt, vorba.

Ștefan Floroaica este puțin luat prin surprindere de apropierea vacanței. El dezvăluie că așteaptă efectiv ziua cu pricina.

„De-abia aștept să-mi văd familia (...) să petrec timp cu cei dragi, cu iubita mea”, spune el.

De asemenea, adaugă faptul că o să se pregătească să-și serbeze ziua de naștere și de nume.

Ștefan vorbește și despre ”relația” cu darurile de Crăciun: „nu știu nici să primesc, sunt o persoană foarte darnică (...), dar nu știu să-ți fac cadouri.”

El dezvăluie că simte o adevărată angoasă înainte de aniversarea cuiva drag, tocmai din cauză că nu știe ce să-i ofere cadou.

Cristina Ciobănașu mărturisește că deja a intrat în spiritul sărbătorilor: „Deja sunt aeriană. Mă gândesc la decorațiunile din brad... la câte cadouri mai am de căutat, la ce dulciuri să mai mănânc.”

„Crăciunul o să-l petrec la fel ca-n fiecare an alături de familie”, mai adaugă ea.

„Sunt mână largă”, recunoaște ea, care are un depozit de economii special pentru cadourile de Crăciun. „Sunt compulsivă.”

„Cadourile cele mai prețioase sunt, de fapt, momentele petrecute cu cei dragi”, le transmite Cristina telespectatorilor.

Ana Bodea, în schimb, are un plan bine stabilit. Aceasta relatează că: „În prima zi liberă vreau să luăm un brad”, după care urmează treburi mai administrative, precum o curățenie generală.

Tânăra recunoaște că abia așteaptă să-și vadă familia, petrecând destul de puțin timp împreună din cauza carierei sale. De această dată va profita de timpul liber pentru a sta cu ei.

De asemenea, Ana dezvăluie că ar vrea să meargă la Londra pentru a viziona un spectacol. Totodată spune că nu are planuri stabilite pentru Revelion, fiind „genul care spune hai să plecăm” și-și face bagajele și pleacă.

„Cumpăr sute de cadouri”, mai adaugă ea.

Ana Bodea dezvăluie că la masa de Crăciun nu trebui să lipsească sarmalele: „Pot să mănânc și șase sarmale la o masă.”

Vlad Gherman dezvăluie că, în acest an, Crăciunul se va petrece „pe repede-nainte”, deoarece se pregătesc - el și Oana - de plecare. Cuplul va pleca imediat după Crăciun în Filipine, unde va sta până pe data de „4 ianuarie, adică fix cu o zi înainte de reluarea filmărilor.

El recunoaște că nu a intrat încă în febra cadourilor, chiar dacă are deja o listă de cadouri pentru cei dragi: „Momentan sunt pe zero.”

Vlad are un sistem foarte bine pus la punct în ceea ce privește cadourile pe care le oferă. El este foarte atent la ceea ce au nevoie cei dragi și le cumpără chiar asta.

Tina Duceac mărturisește că abia așteaptă să-și vadă familia, dar recunoaște că este și cu gândul la iminenta vacanță în Egipt.

„Sunt fericită. Mi-am făcut și eu pașaport. Mă plimb și eu”, spune tânăra entuziasmată.

Tina mărturisește că a descoperit plăcerea de a face ea însăși cadouri celor dragi: „Mai tare mă bucură să ofer.”

„Nu regret niciun bănuț, că e din suflet”, spune tânăra cu zâmbetul pe buze.

Când vine vorba de mâncare, Tina nu poate exclude sarmalele de pe masa de Crăciun.

Ea și Ana Bodea nu sunt singurele care au votat sarmalele ca fiind mâncarea nelipsită de pe masa de sărbători, ci întreg castul Lia - Soția soțului meu a fost de acord cu ele.

Chiar și Andrei Voicu își face o scurtă apariție pentru a susține acest ”sondaj”.

Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Ioana Blaj adaugă pe listă și cozonacul. Ioana chiar pregătește ea însăși cozonacii.

Ana Bodea este de acord ca pe listă să apară și cozonacul, însă aceasta mărturisește că trebuie să comande unul special, fără ou, bineînțeles, dată fiind alergia sa.

Andrei nu poate uita nici de salata de boeuf, iar Cristina este de acord cu el, doar că salata ei este reinterpretată, având pui în loc de vită.

Cristina Ciobănașu vorbește cu mult pathos despre alimentele preferate de sărbători. Ea nu uită nici de desert, de bomboane și de clementine, pe care spune că le mănâncă „ca pe semințe”.

Întrebat ce-i place cel mai mult la Crăciun, micuțul Andrei spune: „Că suntem cu familia.”

„Îmi place atmosfera de acasă”, recunoaște și Ioana Blaj. Aceasta mărturisește că îi place să recreeze atmosfera din propria copilărie pentru micuții ei și, totodată, să se vorbească despre adevărata sărbătoare, aceea a nașterii Domnului. „Pe atunci nu exista Crăciunul cadourilor.”

„Îmi place starea. Oamenii sunt mai calzi, mai buni și mai deschiși”, dezvăluie și Ștefan Floroaica.

Atmosfera și colindele o atrag și pe Ana Badea, care spune că este chiar perioada ei preferată din an.

„Îmi place Crăciunul punct”, adaugă și Vlad Gherman.

„Odată ce-am înaintat în vârstă, mi se pare că s-a dus puțin din magia Crăciunului, adică nu mai e ca atunci când eram mică, atunci când abia așteptam să vină Moșul, să văd indiciile pe care mi le lasă Moșul, să văd tot ce se întâmplă prin casă”, mărturisește Tina Duceac.

Ștefan Floroaica își aduce aminte de când i-a cerut Moșului o mașină teleghidată, iar acesta i-a adus o simplă mașină.

Andrei Voicu mărturisește că nu poate adormi în noaptea de Crăciun: „Stau, aștept până aud o ușă”, însă spune că niciodată nu-l poate prinde pe Moșul când îi lasă cadourile. Acesta îi pregătește bătrânelului fursecuri: „Laptele nu-l bea”, adaugă el ușor dezamăgit.

Micuțul are un plan pentru a-l descoperi pe Moș Crăciun. Acesta vrea să-i ceară o cameră de luat vederi, pe care să o ascundă la anul sub brad pentru a-l prinde.

Îndrăgiții actori le transmit mesaje pline de căldură telespectatorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.