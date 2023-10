Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 9. Anca Sigartău, mai sinceră ca oricând în culisele serialului

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 9. Anca Sigartău vorbește despre experiența rolului din îndrăgitul serial. Aceasta interpretează rolul lui El Capitan și dezvăluie publicului schimbările prin care a trecut pentru a intra în pielea personajului.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Anca Sigartău mărturisește că El Capitan a fost o adevărată provocare. Actrița este încântată de rolul din serialul Lia - Soția soțului meu: „E foarte drăguț. (...) Este extraordinar momentul în care oamenii vin să te ia în brațe, chiar dacă personajul e mai dur.”

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 9. Anca Sigartău, mai sinceră ca oricând, în culisele serialului

Anca este surprinsă de reacția publicului, ea nu se aștepta să fie atât de bine primit personajul interpretat. Adriana este, de fapt, numele personajului interpretat de Anca, însă mărturisește că, pe parcursul serialului, este menționat doar de două ori și chiar reprezintă un motiv de enervare pentru personajul interpretat de actriță.

„Nu cred că am jucat un rol asemănător până acum. Pentru mine, El Capitan a fost... (...) Uite, risc”, mărturisește despre acceptarea acestui rol.

Ea a fost de acord să își schimbe lookul, ba mai mult, a fost ideea ei, care a fost aprobată de echipa de producție. „Ideea cu părul albastru a fost ideea mea”, recunoaște actrița.

„Aveam senzația că e culoarea mea naturală”, mărturisește despre momentul în care s-a uitat în oglindă și s-a văzut cu noul look.

Aceasta nu a fost singura schimbare prin care a trecut actrița pentru rol. „Mi-am luat permisul de motor”, dezvăluie Anca a doua nebunie pe care a făcut-o pentru rolul din serialul Lia - Soția soțului meu.

Aceasta mărturisește că avea nevoie să afle unde este ”locul” personajului său. Tocmai de aceea a decis să-și ia permisul de motor, în ciuda dificultăților prin care a trecut. Anca mărturisește că, dacă nu rupea un ambreiaj și nu trebuia să meargă să-l plătească, nu s-ar mai fi întors în poligon.

„Mi s-a părut extraordinar și îmi place foarte mult acum să merg pe motor”, mărturisește actrița.

De asemenea, precizează că această experiență a ajutat-o mult să intre în personaj. „Pentru mine e foarte importantă <<călcătura>> în personaj.”

Cel mai amuzant i s-a părut că pentru a interpreta rolul lui El Capitan a folosit o singură pereche de pantaloni. Anca vorbește și despre bijuteriile lui El Capitan care sunt, de fapt, ale ei și pe care le-a achiziționat cu gândul la rolul primit.

„Eu cred că personajul meu e tot Leu”, spune ea, vorbnd despre accesoriile alese pentru a-i da contur personajului. „E Leoaică de august, eu sunt leoaică de iulie”, spune pentru a găsi câteva asemănări cu El Capitan.

„Aici nu semănăm. Mie îmi place foarte mult să râd. E greu să joci proști, dar e greu să joci și oameni deștepți”, recunoaște actrița. „În general, e greu să joci oameni!”

De asemenea, subliniază faptul că orice personaj negativ are laturi pozitive, cum și personajele pozitive au laturi negative.

„El Capitan (...) poate să fie nesuferită, dar asta e frumusețea.”

Când vine vorba de secvenșele care i-au plăcut cel mai mult au fost cele de la început când a filmat pe motocicletă. Recunoaște că s-a gândit: „Dacă nu o să mor (...), sper ca data viitoare să nu fie una care conduce elicopter.”

„Probabil că e și o doză de masochism (...) sau cred că aș putea să recunosc acum pentru prima oară că probabil îmi iubesc foarte mult meseria!” mărturisește Anca Sigartău cu zâmbetul pe buze. „Întotdeauna m-am simțit un pic vinovată față de meseria mea. Mi-am pus familia pe primul loc”, mărturisește actrița.

„Asumându-mi că uneori o să dau chix. Mi-ar părea rău. Mi-ar părea rău pentru oameni”, dezvăluie Anca în încheiere.

Despre serialul Lia - soția soțului meu

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.