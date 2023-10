Seria Lia - Tot ce nu se vede, sezonul 2, episodul 7. Alexandru Ion, mărturisiri sincere de pe platourile de filmare

Alexandru Ion, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Pavel, în fiecare joi, de la 20:30, în „Lia – Soția soțului meu”, vorbește despre personajul său în episodul 7 din „Lia – Tot ce nu se vede”, despre traiectoria acestuia și surprizele pe care le-a întâmpinat la citirea scenariului noului sezon.

Lia - Tot ce nu se vede este o producție exclusivă AntenaPLAY care le permite fanilor serialului să pătrundă în culise, la filmări, alături de actorii lor preferați.

După Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Oana Zara, Kira Hagi, Tina Duceac și Doinița Oancea este rândul lui Alexandru Ion să facă dezvăluiri din spatele camerelor de luat vederi.

Alexandru Ion face dezvăluiri din spatele camerelor de luat vederei despre traiectoria personajului pe care îl interpretează în serialul Lia - Soția soțului meu și surprizele pe care le-a întâmpinat la citirea scenariului.

„Eu nu sunt beat când filmez secvențele alea”, glumește Alexandru Ion când povestește despre cele ce se întâmplă în spatele camerelor de luat vederi la filmările scenelor în care Pavel bea cu Petru.

„Pavel pare un soi de maestru al gafelor”, mărturisește actorul despre cel căruia îi dă viață în serialul îndrăgit de public.

Acesta recunoaște că toate gafele lui Pavel sunt unele care îi pavează drumul, ele fac ca personajul să evolueze (sau nu) și îi duc povestea mai departe.

„M-am obișnuit cu personajul și am mai mult spațiu de manevră”, recunoaște Alexandru Ion după ce a trecut deja de un sezon din Lia - Soția soțului meu.

Alexandru Ion este aproape sigur că dinamica dintre Gabi și Pavel nu este una pur ficțională, ci își are rădăcinile în realitate. „Iubirea nu arată la fel pentru fiecare cuplu sau pentru fiecare om în parte”, ține să menționeze îndrăgitul actor.

„Eu sunt un adept al comunicării”, dezvăluie Alexandru Ion.

„Contrastele îmi populează existența”, glumește el când face o paralelă între sine și personajul căruia îi dă viață.

Acesta vorbește și despre vulnerabilizarea în timpul filmării secvențelor cu mai multă interacțiune fizică.

„E nevoie de confort în momentele ăstea”, mărturisește el.

De asemenea, ține să menționeze momentele amuzante din timpul filmărilor și modul în care gestionează situația - pe moment sau după.

„Să aibă Pavel cât mai multe secvențe comice”, conchide Alexandru Ion, fiind atras de genul acesta de rol.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.