Fanii serialului "Lia - soția soțului meu", surpriză la final de sezon. Îndrăgita actriță care se alătură distribuției de top

Distribuția serialului "Lia - soția soțului meu" se extinde cu un nou nume pe care publicul îl îndrăgește. Este vorba despre o surpriză pregătită de producători telespectatorilor care, săptămână de săptămână, contribuie la audiențele producției și transformă povestea într-una din cele mai iubite de pe micile ecrane la ora actuală.

Cei peste 37.000 de urmăritori ai contului oficial de Facebook ai serialului "Lia - soția soțului meu" au primit cu mare bucurie veștile potrivit cărora Marian Râlea, Ioana Abur și Mara Oprea revin la Antena 1 cu roluri importante. La finalul sezonului, încă o actrița iubită se alătură proiectului realizat de DreamFilm și Ruxandra Ion.

Cu un look nou și un personaj diferit de cele pe care le-a adus până acum pe micile ecrane, actrița va face cu siguranță deliciul publicului. Deși identitatea ei va fi dezvăluită în curând, e disponibilă deja o imagine revelatoare.

Serialul "Lia- Soţia soţului meu", reînnoit pentru sezonul doi

Producătorii serialului "Lia – soția soțului meu", povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, au anunțat că filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului, care va fi difuzat în această toamnă, au început deja.

"Sunt mândră de evoluţia acestui serial, de echipa mea şi, nu îl ultimul rând, de actorii excepţionali din distribuţie. Un asemenea proiect presupune o muncă fantastică de echipă, însă faptul că telespectatorii noştri, cărora profit de ocazie să le mulţumesc pentru susţinere, ne urmăresc în număr atât de mare, ne motivează să ne găsim resursele să mergem mai departe!", a spus Ruxandra Ion.

Telespectatorii care urmăresc fiecare episod al serialului și trec, alături de personajele lor preferate, prin toate emoţiile, sunt curioși să afle cum se încheie acest sezon, ce se va întâmpla cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trio-ul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai pun la cale Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru.

Serialul a adus în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit?

Întrebările fanilor sunt multe, atât pe rețelele de socializare ale serialului, cât și pe cele ale actorilor din distribuție, care, la rândul lor, primesc mii de comentarii și mesaje. Desigur, telespectatorii vor găsi răspunsurile la toate aceste întrebări, urmărind în continuare serialul la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Filmările pentru sezonul 2 al serialului "Lia- Soţia soţului meu" de la Antena 1 au început

Filmările pentru sezonul 2 au început deja, iar actorii din distribuție, care au citit deja ce urmează să se întâmple, mărturisesc că sezonul următor va fi cel puțin la fel de captivant, că povestea va lua o turnură total neașteptată, că personajele vor trece prin evoluții dramatice și că sezonul 1 este doar începutul a ceea ce va urma.

"Maturizarea mea actoricească s-a petrecut pe platourile de filmare, pe parcursul primului sezon al proiectului “Lia, soția soțului meu”. M-am maturizat in același timp cu personajul pe care îl interpretez. Am trăit un amalgam de emoții atunci când am aflat ce se va întâmpla in următorul sezon al serialului. Lia va trece prin multe încercări, prin situații pe care nici nu mi le puteam imagina și va deveni din ce in ce mai puternică", a spus Ana Bodea.

"Veţi vedea o Lia rănită, îngrijorată, susținută de cei dragi, iubită. O femeie care începe să lupte pentru cei pe care îi iubește si care nu renunță. Viața ei se va schimba complet şi abia aştept ca telespectatorii noştri să vadă ce o aşteaptă!”, a adăugat Ana, interpreta Liei.

"În primul rând vreau să le mulţumesc celor care ne urmăresc în fiecare joi, la Antena 1. Fără ei, acest serial nu ar exista. Noi am început deja să filmăm pentru cel de-al doilea sezon şi deja, la o primă citire, pot spune că sezonul 1 a fost o „încălzire” pentru ce va urma de acum încolo. Un personaj-cheie îşi va găsi locul în poveste şi ne va da planurile tuturor peste cap! Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla curând!”, a spus și Ștefan Floroaica, interpretul lui Petru Vornicu.

Şi pentru Ioana Blaj, interpreta lui Alice în "Lia – Soţia soţului meu", sezonul al doilea se anunţă unul cu adevărat incitant: "Niciun om nu poate trăi fără iubire. Şi dacă nu o are, e dispus să facă orice pentru a o avea. E o tehnică de supravieţuire. În sezonul doi o veţi vedea pe Alice drept victima unei vieţi trăite în minciună, veţi vedea rezultatul unei educaţii nesănătoase… şi al unui model de viaţă nesănătos. Veţi vedea o femeie rănită, care va face orice îi stă în putinţă ca să nu mai sufere sau să nu mai fie singură în suferinţa ei. Va fi un sezon dur, mult mai dur ca primul, care vă va ţine cu sufletul la gură, care va face să vreţi să vă faceţi una cu personajele pe care le îndrăgiţi şi să luptaţi cu ele!".