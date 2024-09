Ioana Blaj, Alice din Lia–Soţia soţului meu, s-a bucurat de vacanţa în familie, înainte de premiera ultimului sezon al serialului

Serialul Lia – soția soțului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, revine toamna aceasta la Antena 1 cu ultimul capitol al seriei.

Cel de-al patrulea sezon din Lia - Soția soțului meu are premiera mâine, 12 septembrie, la Antena 1, de la 20:30 | Antena 1

Cel de-al patrulea sezon al proiectului semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, va aduce începând de mâine, în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, noi intrigi şi poveşti dramatice ce nu par să îşi găsească rezolvarea.

Ioana Blaj, Alice din Lia – Soţia soţului meu, s-a bucurat de o vacanţă în familie, înainte de premiera ultimului sezon al serialului de la Antena 1

Ioana Blaj, interpreta lui Alice, s-a bucurat de o vacanţă în tihnă, alături de familie.

„Nu-mi vine să cred că a început deja şcoala. Ce pot să vă spun despre vara pe care am petrecut-o este că e una din verile cele mai pline pe care le-am avut şi nu neapărat din cauza faptului că am călătorit mult, ci datorită faptului că timpul pe care l-am petrecut cu ai mei a fost unul de calitate.

Am petrecut în tihnă, fără stress, fără să mă gândesc că mai sunt câteva zile şi se termină, fără presiunea timpului şi a programului care după cum ştiţi în ultimii doi ani a fost foarte încărcat.

Am ales ca destinații de vacanță Grecia, Spania, S-V Franţei, Bretania, Italia. Grecia (mai exact Creta), pentru că nu pot să mă gândesc la o vară fără câteva zile în Grecia. De data aceasta, am ales o destinaţie mai puţin comercială, am închiriat o căsuţă într-o zonă retrasă a Cretei, departe de aglomeraţie şi de zona turistică.

Am fost foarte norocoşi că am avut un om de-al locului care ne-a ghidat spre cele mai intime sătuce greceşti, taverne, plaje”, a dezvăluit Ioana Blaj.

În continuare, interpreta lui Alice din Lia – Soţia soţului meu, mai spune: „Au urmat apoi câteva zile în Spania, Bilbao şi San Sebastian, apoi am traversat spre Franţa, zona Biaritz și oraşele din jur, de la ocean, Bretania pentru diversitatea reliefului, pentru plajele unice în lume, istorie, religie şi am încheiat vara în Italia, pe o barcă, în zona Coastei Amalfitane.

Ne place foarte mult să călătorim cu copiii, să descoperim împreună culturi noi, locuri, obiceiuri, să ne descoperim pe noi şi în alte locuri.

Călătoriile pentru noi sunt prioritare şi sunt cărămizi importante în baza familiei. Încercăm să îi învăţăm pe copii că cele mai frumoase cadouri sunt experienţele şi nu obiectele şi să le predăm cumva acest obicei ca fiind ceva valoros.

Cam astea sunt highlighturile verii mele. Mă pregătesc pentru o toamnă liniștită, aproape de familie și de obiceiurile care mă țin vie și deschisă către toate proiectele noi care vor apărea.

Şi, până atunci, vă invit să urmărim împreună ultimul capitol al poveştii Lia – Soţia Soţului meu, în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, la Antena 1.”



Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), dacă va reuşi acesta să îşi amintească cine este de fapt şi de drept cea cu care vrea să îşi trăiască povestea de iubire, dar şi deznodământul fiecărui personaj din poveste va putea fi urmărit în noul sezon Lia – Soţia soţului meu, în această toamnă, începând de mâine, în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, la Antena 1.