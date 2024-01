Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 1 și 2, sezonul 3, din 11 ianuarie 2024. Petru trebuie să ia o decizie foarte grea

În episoadele 1 și 2 din Lia - Soția soțului meu, Pavel află adevărul despre Gabi, iar Petru este pus în fața unei decizii foarte grele. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Petru are de făcut o alegere foarte dificilă | Antena 1

În episodul 1, „Din vina cui?”, Pavel află că Gabi a făcut avort, iar copilul nu era al lui.

„Când știi că ai luat decizia bună nu ar trebui să simți nicio urmă de regret și totuși îndoiala îmi cuprinde întreg corpul (...) Poate că ar trbui să rămân și să lupt pentru iubire, pentru noi!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Maria încearcă să o convingă pe Lia să nu plece

„Chiar ai de gând să pleci?” o întreabă Maria pe Lia.

„Tu ai venit să mă convingi să nu plec, nu?” răspunde tânăra.

„Petru nu s-a culcat cu Alice”, continuă Maria.

„Chiar ai de gând să fugi de marea ta iubire?” o întreabă și Dana.

„E păcat, mamă”, spune Maria.

„E bine așa”, răspunde Lia.

„O să suferi”, îi spune Dana.

„Și dacă rămân sufăr (...) Iubirea asta n-ar trebui să fie o luptă. (...) Sunt o lașă”, continuă Lia.

Tânăra vrea să o ia de la capăt fără alte probleme și suferințe.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. „Cea mai tristă zi din viața mea”

Petru află de la Ema că Alice știa de la Marcel că el și Lia sunt la mare.

„Asta-i cea mai tristă zi din viața mea”, îi mărturisește Petru Emei. Acesta se pregătește să meargă să semneze divorțul.

„Chiar trebuie să-l semnezi?” întreabă ea.

„Lia așa vrea”, spune Petru.

„Și tu, Petru, ce vrei?” îl întreabă Ema.

„Vreau să dau timpul înapoi. (...) Dacă nu semnez o să mă urască”, îi răspunde l.

„Voi divorțați din prea multă iubire”, îi spune Ema.

Otilia le întrerupe discuția: „Alice unde e? (...) N-ați venit împreună?”

Otilia este îngrijorată pentru fiica sa, însă pe Petru nu-l interesează, iar Ema nu știe nimic de Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Andi e îngrijorat

Andi află că Mira s-a văzut cu Fabian și i-a dat acestuia bani. El Capitan și Mike sunt îngrijorați că Gianni i-ar putea face ceva lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Gabi îi propune lui Pavel să plece din țară

Gabi îi propune lui Pavel să se mute în altă țară.

„N-ai poftă de mâncare și vrei să mergem la teatru? Cine ești și ce-ai făcut cu soția mea?!” spune Pavel. „Trebuie să fiu responsabil. Trebuie să mă gândesc și la altcineva.”

„Dar nu la mine”, susține Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. „E o boală”

„Nu m-am ținut de cuvânt, dar nu din cauza mea. Din cauza ei”, îi spune Nae lui Sorin, după ce tânărul îl prinde mahmur căutând după băutură în bucătărie.

Sorin îi spune Emei că Nae este beat: „Aș fi vrut să spun că sunt dezamăgită.”

Însă Sorin îi spune că este posibil să fie Anastasia de vină.

„E o boală, nu e așa de ușor”, îi mai spune tânărul.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. „Intenția contează”

Alice strigă după ajutor: „Gianni, știu că tu ești!”

„Dă-mi drumul sau o să-ți pară rău!” îl amenință Alice pe Gianni.

„Ți se pare că ai vreun avantaj?” o întreabă Gianni, înainte de a-i spune că vrea s-o facă să plătească: „Ai mutilat-o pe fiica mea!”

„Nu eu, idiotule. Handicapații ăia au confundat-o cu Lia!” se apără Alice.

„Știu, dar intenția contează”, îi răspunde Gianni.

„Dacă vrei să te răzbuni pe petru, ia-o pe Lia că pe aia o iubește, nu pe mine”, îi mai spune tânăra. „Eu sunt un monstru.”

„Știu cum e”, îi spune el.

„După mine nu plânge nimeni dacă mor”, adaugă Alice, înainte ca Gianni să plece.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. „Nu știu ce să mai fac”

„Tu nu fugi când dai de greu”, continuă Maria. „Dacă-l iubești, de ce trebuie să renunți?”

„Pentru că Alice o să fie mereu între noi doi”, răspunde Lia.

„N-o s-o mai lase să se apropie de voi”, îi spune Maria.

„Vă jur că nu știu ce să mai fac”, le dezvăluie Lia. „Voi două v-ați aliat împotriva mea.”

„Luptă! Dacă vrei viață de basm”, concluzionează MAria.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. „Numai pe mine mă are”

Otilia îi spune lui Petru că îi pare rău pentru tot ce a făcut Alice.

„Știai că nu sunt fericit cu ea”, îi spune Petru.

„Numai pe mine mă are. Ce o să fie cu ea?” spune Otilia.

„O s-o decad din drepturile părintești. Trebuie. Asta nu înseamnă că nu o să mai fii bunica lui Robi”, continuă Petru.

„Eu trebuie să sper că într-o zi se va schimba, că o să te surprindă”, îi spune ea. „Ce-o să se aleagă de ea?”

„Nu mai e problema mea”, răspunde Petru înainte de a se retrage.

Petru îi spune lui Robi că și-ar putea petrece mai mult timp împreună. Acesta îi propune să se mute împreună, fără Alice.

„Mami o să accepte”, spune Petru.

Robi întreabă dacă o să fie și Lia prezentă, însă Petru îi răspunde că o să fie doar ei doi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Elena îi spune Liei că știe că este fiica lui Gianni: „Iubirea rezolvă tot”

Elena o vizitează pe Lia. Tânăra îi spune că nu știe dacă e bine ceea ce face. De asemenea, îi povestește ce a aflat despre Alice.

„Nu înțeleg cum de fiecare dată băiatul ăsta scapă basma curată”, spune ea.

Cele două sunt întrerupte de Maria, care tot încearcă să o facă pe Lia să nu plece.

„E mai bine să pleci, să te pui pe tine pe primul loc”, îi spune Elena Liei.

Maria și Elena se ceartă, dar Lia intervine.

„Mătușa Maria e mai pătimașă. Crede că iubirea rezolvă tot”, îi spune Lia Elenei după ce rămân singure.

Elena îi mărturisește că știe tot, că Gianni este tatăl ei.

„Am rugat-o să nu spună nimănui”, spune Lia.

„Era îngrijorată pentru tine. Și e mai bine că am aflat. Așa pot să te ajut să pleci de aici dacă nu vrei să ai nicio legătură cu el”, susține Elena.

„Nu vreau să am nicio legătură cu el”, răspunde Lia.

Elena încearcă să-i spună că Gianni este totuși un tată bun, însă Liei nu-i vine să creadă că îi ia apărarea după tot ce a făcut.

„Dă-i o șansă”, o roagă Elena. „Semnezi divorțul și pleci, da? (...) Mă gândeam că poate reușești tu să-l schimbi pe Gianni.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. „Te invidiez”

„Dacă semnez, o pierd. (...) E iubirea vieții mele”, îi destăinuie Petru lui Pavel.

„Te invidiez. Că ai găsit iubirea asta enormă”, îi spune Pavel. „Tu ești Petru, nu te doboară nimic.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Sorin îi cere socoteală Anastasiei

Sorin merge să discute cu Anastasia: „Ce-ai cu el? Ce ți-a făcut?”

„Eu l-am pus să bea”, recunoaște Sia.

„Nae e un om bun (...) încearcă să-și recâștige familia”, continuă Sorin.

Tânărul îi lasă adresa Siei pentru a-i cere scuze lui Nae.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Andi o bănuiește pe Mira că încă îl iubește

Andi o întreabă pe Gabi de ce umblă Fabian cu Mira. Tânărul este îngrijorat și pentru sora sa, însă Gabi nu știe să-i spună ce s-a întâmplat.

Andi îi cere socoteală Mirei pentru ceea ce face pentru Gianni: „Tu încă mă iubești?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Lia și Petru se pregătesc să semneze actele de divorț

Lia și Petru se plimbă prin parc înainte de a merge să semneze actele de divorț.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Gabi îi spune adevărul lui Pavel

Ema îi spune Gabrielei să-i mărturisească adevărul despre sarcină lui Pavel înainte de a o face ea.

„Când noi doi ne-am căsătorit eram însărcinată”, începe ea să-i spună lui Pavel.

„Da, știu. Și ai pierdut copilul”, o întrerupe Pavel.

„N-am pierdut copilul. Am făcut avort”, îi mărturisește Gabi. „Am făcut avort pentru că era copilul altcuiva. (...) Mă ierți? Pavel, trebuie să mă ierți pentru că eu te iubeam. (...) Eram îndrăgostită de tine și tocmai d-aia n-am putut să păstrez copilul altcuiva pentru că te iubeam prea mult! M-am gândit că o să ne căsătorim și o să facem noi doi un copil al nostru. Dar uite că Dumnezeu m-a pedepsit și n-am putut să mai fac.”

„Așa că ne-ai pedepsit pe amândoi”, spune el.

„N-am știut cum altfel să nu te pierd”, continuă ea. „Pavel, mă ierți?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Nae îi spune adevărul lui Marcel

„Am ceva la inimă. La vârsta mea nu se poate opera. (...) Vreau să las în ordine lucrurile înainte să mor”, i se destăinuie Nae lui Marcel, când acesta îi cere socoteală pentru ceea ce face.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Tavi află că Lia este fiica lui Gianni

„I-a făcut ceva Liei?” se sperie Carla când Tavi îi spune că Gianni și Rusu pun ceva periculos la cale.

Tânăra îi mărturisește unchiului său că Lia este sora ei: „Mama ei era bona mea.”

„Lia e fata lui Gianni?” întreabă Tavi nedumerit. „O să facă o prostie și-o să regrete toată viața.”

„Nu răspunde la telefon!” spune Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 1, din 11 ianuarie 2024. Lia nu ajunge la notar

Petru o așteaptă pe Lia la notar, însă aceasta nu ajunge. Tânărul se îngrijorează.

Între timp, Lia este sechestrată de Gianni și legată lângă Alice.

În episodul 2, „Presentiment”, Petru află că Gianni le-a sechestrat pe Lia și pe Alice, iar Pavel o dă afară din casă pe Gabi.

„Ce faci când simți că ceva rău e pe cale să se întâmple?”

„Cum să nu te pierzi când ai un presentiment că lucrurile nu se vor termina cu bine?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Rusu le supraveghează pe Alice și Lia

„Mai bine o omori pe ea decât pe mine”, îi sugerează Alice lui Rusu.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Pavel găsește un refugiu la Dana

Pavel o vizitează pe Dana: „Am fost un prost. Nu trebuia să mă întorc la Gabi.”

„M-a mințit”, continuă el.

Dana îi dezvăluie faptul că știa că nu era copilul lui.

„De ce nu mi-ai zis?” o întreabă el.

„N-am mai vrut să mă bag între voi”, spune ea. „Eu am ajuns la un echilibru.”

„Și ai zis: <<Lasă-l pe prost că-și merită soarta!>>”

„Nu era secretul meu. E între tine și Gabi”, continuă Dana.

„Peste asta nu știu dacă pot să trec”, spune el.

„Divorțezi?” întreabă Dana.

„Nici asta nu știu”, răspunde Pavel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Maria și Marcel se bucură că Lia nu a semnat divorțul

Maria și Marcel se bucură când află de la Petru că Lia nu a ajuns la notar și nu a semnat actele de divorț.

„Trebuie să facem nuntă la biserică”, îi spune Maria.

Cu toate acestea, Petru este îngrijorat că s-ar fi putut întâmpla ceva rău.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. „Vrei să facem și conversație?”

„Alice, tu de când ești aici?” o întreabă Lia.

„Acum mai vrei să facem și conversație?” răspunde Alice, însă tânăra vrea doar să-și dea seama ce vrea Gianni de la ele.

„E numai vina ta”, continuă Alice.

„De câte ori să-ți spun Alice că nu mi-am băgat coada. Nici nu știam că exiști. Pur și simplu m-am îndrăgostit”, îi repetă Lia. „Nici nu știam cine e Petru când m-am îndrăgostit de el. M-a apărat de niște golani când mergeam la mătușa Maria.”

„Și-a apărut un cal alb, nu? Ca să salveze o... mă rog, cum salvează el așa pe toată lumea”, spune Alice.

„Nici nu mi-a plăcut de el de la început”, mărturisește Lia.

„Dar de când?” întreabă Alice.

„Ești sigură că vrei să știi?” o întreabă Lia.

„Dacă tot ne plictisim...” propune Alice.

„De când am început să ieșim împreună. Când am văzut cât de mult îl iubește pe Robi și când am văzut ce fel de om e. Când eram împreună pur și simplu simțeam că sunt acolo unde trebuie să fiu”, continuă Lia.

Alice lăcrimează când aude ce spune Lia.

„Nu mai contează. Oricum o să murim”, îi spune Alice.

„Nu spune asta”, o îmbărbătează Lia, fiind convinsă că le caută.

„Poate pe tine. Pe mine nu mă caută nimeni. Am avut eu grijă să-i îndepărtez pe toți”, răspunde Alice.

Între timp, Otilia și Andi discută cu Nadia despre dispariția lui Alice. Nadia se gândește dacă familia Vornicu i-a făcut ceva lui Gianni pentru a-l provoca.

Petru îi surprinde: „Asta e mâna lui Gianni.”

Petru îi spune că Alice a angajat pe cineva pentru a-i face rău Liei, însă au confundat-o cu fiica lui Gianni.

„O să vorbesc cu colegii mei la Constanța”, le spune ea.

Petru îi spune Nadiei și de dispariția Liei, aceasta îl asigură că îi va da telefonul în urmărire.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Carla află că Gianni a răpit-o pe Lia

Sorin o sună pe Elena pentru a afla dacă știe ceva de Lia. Aceasta ia masa alături de Carla. Tânăra îl sună pe Gianni pentru a se interesa de Lia și o aude în timp ce strigă după ajutor.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. „Ești cea mai bună mamă”

Otilia își face mstrări de conștiință, dat fiind că ultimul lucru pe care i l-a spus lui Alice este că fiica sa este un monstru. Petru o consolează: „Nu pot să trăiesc cu asta!”

Otilia crede că Alice se simte trădată, dat fiind că i-a spus tot adevărul lu Petru.

„Ești cea mai bună mamă pe care eu o cunosc”, îi spune el.

„Suntem o familie și noi ne iubim. Eu o iubesc, e fetița mea”, spune Otilia.

Între timp, Carla îl anunță pe Petru că Gianni a răpit-o pe Lia.

Petru merge și îi cere socoteală lui Tavi, însă acesta dorește să-l împiedice să facă o prostie: „Am aflat că Lia e fata lui!”

„O să-i facă nimic că n-o să-l las. Lia e acum parte din familie”, îl asigură Tavi.

Mariei i se face rău când îl aude pe Petru spunându-i Nadiei ceea ce i-a dezvăluit Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. „Spune-i cine ești”

„Dar spune-i mă cine ești și scapă. Lasă-mă pe mine în pace”, îi propune Alice Liei.

Însă Lia este hotărâtă să facă ceva pentru ca amândouă să se salveze.

„Tu nu ești ca mine. Vezi, d-asta te urăsc eu pe tine (...) Tu l-ai învățat ce-i iubirea. Până la mine el era mulțumit cu ce avea. Dacă nu apăreai tu... el era ok” îi spune Alice. „Doamne, cât te invidiez!”

„Nu e momentul acum”, încearcă să o liniștească Lia.

„Bine că ești tu frumoasă, deșteaptă, bună”, continuă Alice. „Gianni, vino și omoară-mă!!!”

„Gândește-t și tu la Robi”, îi cere Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Robi e îngrijorat pentru Alice

„Voi mă mințiți mereu. Așa cum m-ați mințit că mama-i un înger”, le pune Robi lui Petru și Otiliei, după ce aceștia încearcă să îi ascundă ce s-a întâmplat cu Alice.

Petru încearcă să-l liniștească pe fiul lui: „Eu am făcut multe greșeli, dar faptul că te am pe tine este un dar de la Dumnezeu.”

„Nu vreau s-o pierd pe mama”, spune Robi, însă Petru îl asigură că nu este cazul.

Mira îi întrerupe, ea îi spune lui Petru că Gianni a închiriat o hală.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. „Nu-l vreau înapoi”

„Nu e nimic între noi. Nu-l vreau înapoi. N-am simțit nimic când ne-am sărutat”, o liniștește Dana pe Gabi când aceasta le cere socoteală după ce Pavel și-a petrecut noaptea acolo.

„V-ați sărutat?” întreabă Gabi.

„Da, dar e ok. E doar al tău”, o liniștește Dana.

„Dar nu cred că vreau să mă întorc la Gabi după ce am aflat”, intervine Pavel.

„Astea-s problemele voastre. Le discutați afară”, le spune Dana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. „Ești sânge din sângele lui”

„N-am vrut să te rănesc”, îi spune Lia lui Alice.

Tânăra consideră că Alice s-ar putea schimba.

„Cel mai bine ar fi să mor. Oricum nu mă plânge nimeni”, continuă Alice.

„Știi că nu e adevărat. Ai un copil care te iubește”, îi spune Lia.

„Nu știu de ce mă iubește că eu nu-l iubesc pe el și nu l-am iubit vreodată și n-am simțit nimic pentru el și nu merit iubirea lui”, îi răspunde Alice.

„Pentru că orice copil își iubește părinții”, îi spune Lia.

„Chiar și tu după ce ai aflat?” o întreabă Alice.

„E altceva. Tatăl meu a fost altul. A fost cel care m-a crescut”, răspunde Lia.

„Nu. Tu ești sânge din sângele lui Gianni”, îi spune Alice.

Lia încearcă să o facă să tacă.

„Dacă e așa cum spui înseamnă că trebuie să ajungi să-l iubești”, continuă Alice.

„Niciodată”, spune Lia hotărâtă. „Alice, taci, te rog. (...) Tatăl meu a fost un om bun. Cum a fost și Otilia mamă pentru Petu.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Anastasia vine acasă la Nae

„Nu știu ce-am făcut să merit o fiică frumoasă și bună ca tine”, îi spune Nae Emei, în timp ce Anastasia îi privește de departe.

Sorin o împiedică pe Sia să plece: „Se vede foarte bine că are o familie foarte frumoasă. Ce, are nevoie de o străină?”

„Ești mai mult de atât pentru el”, îi spune Sorin.

„Nu sunt nimic pentru el”, concluzionează tânăra.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Petru merge la adresa dată de Mira

Nadia încearcă să-l împiedice pe Petru pentru a se duce singur la hala închiriată de Gianni, însă tânărul este hotărât să le salveze pe cele două.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. Pavel o dă pe Gabi afară din casă

Pavel o dă pe Gabi afară din casă: „Te iubesc, dar în momentul ăsta nu mă pot uita la tine. (...) Vreau să pleci!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 2, din 11 ianuarie 2024. „Tu decizi cine o să moară”

Episodul se termină când Petru ajunge la hală și o caută pe Lia: „Gianni, știu că ești aici!”

Gianni îi amenință că-i împușcă: „Știi de cât timp vreau să mă răzbun pe tine? (...) Din cauza ta copilul meu a crezut fără mamă, fără tată.”

„Acum tu decizi cine o să moară! Și vei trăi cu această decizie. Pe cine alegi: pe mama copilului tău sau femeia pe care susții că o iubești? Alege Petru”, îi mai spune Gianni.

„Omoară-mă pe mine”, îi cere Petru.

„E foarte nobil, dar răspunsul tău nu mă satisface”, îi spune Gianni. „Nu poți? E greu? Vrei să le împuști pe amândouă?”

