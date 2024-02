Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 11 și 12, sezonul 3, 15 februarie 2024. Petru află că Lia își petrece timpul cu Gianni

În episoadele 11 și 12 din Lia - Soția soțului meu, Pavel este prins între ciocan și nicovală, iar Petru află că Lia își petrece timpul cu Gianni. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 11, „La capătul puterilor”, Alice află că Petru nu a iubit-o niciodată.

„Pe măsură ce trec anii, îmi dau seama că familia perfectă nu există. De multe ori, o familie vine la pachet cu multe provocări. O familie presupune și multe compromisuri, nu doar fericire.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Lia își face griji pentru Petru

„Știi ce s-a întâmplat ultima dată când a rămas acolo”, îi spune Lia îngrijorată Danei.

„Sunt sigură că acum Petru o să aibă grijă. Știe de ce e capabilă Alice”, o liniștește Dana.

„E atât de complicată viața asta a noastră”, susține Lia.

„Important e că vă iubiți”, îi spune Dana.

Între timp, Petru îl surprinde pe Robi cu vestea că va dormi cu el. Și Otilia este plăcut surprinsă.

„N-am vrut să se simtă abandonat”, îi spune Petru.

Otilia o anunță și pe Alice. Tânăra vrea să programeze o întâlnire cu terapeutul pentru a doua zi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Nadia îl cheamă pe Gianni la secție

„Ți-a fost dor de mine?” o întreabă Gianni.

„Plânge pușcăria după tine (...) Am o informație că nu prea ești cuminte”, îi spune tânăra. „Asta e ultima șansă pe care ți-o dau.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. „Pui ceva la cale”

Lia îl sună pe Petru și îl roagă să aibă grijă de el.

„Am grijă. N-o să se întâmple nimic, stai liniștită”, o asigură el.

Alice le întrerupe discuția.

„Eu știu că tu pui ceva la cale”, îi spune Petru. „Nu cred în schimbarea asta a ta.”

„Ca să-ți demonstrez, mă gândeam să-ți propun să mergem împreună la terapie”, îi spune Alice. „Toți trei ca o familie.”

„Ar fi bine și pentru Robi”, continuă Petru.

„Aș vrea să nu-ți mai fie frică de mine. Vreau doar să ne înțelegem ok”, completează Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Sorin se apropie de Sia

Sorin repetă replicile pentru noul rol cu Sia. Tânăra îi dă sfaturi pentru a ieși cât mai natural. Maria îi privește din casă.

„Ce-ai tu cu Sia asta?” îl întreabă Maria pe tânăr.

„Nu e nimic. Și, dacă ar fi, care e problema?” întreabă Sorin.

„Deci îți place de ea”, conchide Maria.

„Nu, nu-mi place de ea. Lăsați-mă-n pace, lăsați-mă să respir. E viața mea”, le spune Sorin părinților săi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. „Sunt dispus să fac aproape orice”

„Sunt dispus să facem aproape orice ca să fie pace-n familie”, îi spune Petru lui Alice, care se declară fericită că vor dace terapie împreună.

„Te-a ajutat că văd că tot nebună ești?” o întreabă Sia.

„Tu în casa mea trebuie doar să taci”, îi răspunde Alice.

„Te rog frumos să încerci să te înțelegi cu ea. Pentru mine”, îi cere Petru lui Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Lia primește o nouă propunere din partea Elenei

Elena îi propune Liei să participe la o nouă lansare.

„Tocmai am aflat că are un nou partener de afaceri. Gianni”, îi spune Elena.

„Te-am rugat să nu le amesteci”, îi spune Lia.

Cele două sunt întrerupte de Carla.

„Tocmai am aflat că taică-tu se bagă iar în viața mea!” îi spune Lia Carlei.

Lia află că și Carla e implicată în noua lansare, aceasta va cânta la pian.

„Clientul vrea ca Lia să danseze și asta înainte ca Gianni să fie implicat”, continuă Elena.

„Mi-e foarte greu să cred că e o coincidență”, le spune Lia.

„Vrea să investească tot în afaceri curate”, explică Carla.

Carla încearcă să o convingă pe Lia să accepte să participe la lansare. Tânăra crede că Petru este cel care nu o lasă pe Lia să găsească măcar o parte bună la Gianni pentru a-l ierta.

„Măcar să-l tolerezi”, îi spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Pavel o conduce pe Gabi la noua sa casă

„Să nu spui nimănui că ți-am închiriat o casă”, îi cere el. „Discreție totală!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Petru participă la ședința de terapie a lui Alice

„În primul rând, noi nu suntem un cuplu”, rectifică Petru, după ce începe ședința de terapie.

„Așa este, dar aveți un copil și implicit sunteți o familie”, explică terapeutul.

„Slavă Domnului, conflict încă avem”, adaugă Alice. „Problemele au apărut, din punctul meu de vedere, în momentul în care Petru nu m-a mai iubit”, începe Alice. „Și aș vrea să știu de ce nu m-a mai iubit.”

„Adevărul e că nu te-am iubit niciodată, Alice”, îi mărturisește Petru. „Te-am iubit altfel, te-am iubit ca pe o soră. Și acum te iubesc așa. (...) E vina mea. Poate am lăsat să se înțeleagă altceva la un moment dat.”

„Ca Alice să se vindece este nevoie să existe comunicare între voi”, le spune terapeutul.

„M-am căsătorit cu Alice pentru că Otilia, care este mama ei și mama mea adoptivă a insistat să mă căsătoresc cu ea”, mărturisește Petru.

Tânărul a acceptat căsătoria deoarece îi era recunoscător Otiliei: „Otilia ți-a vrut binele. Știa că mă iubești de când eram mici. Iartă-mă, te rog!”

„Am crezut că e mai bine”, susține Otilia atunci când Alice îi cere explicații. „Ce-ai fi făcut dacă nu te-ai fi măritat cu el? (...) Erai obsedată de Petru, din copilărie!”

„În toată perioada asta, eu am crezut că el nu mă iubește că a apărut Lia”, continuă Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Răzvan face cunoștință cu Sia

Răzvan o găsește pe Sia în biroul Elenei. Acesta îi spune că sunt veri și îi oferă un loc de muncă. Sia acceptă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. „Nu pot să recuperez timpul pierdut”

Petru îi povestește Liei cum au decurs lucrurile la terapie cu Alice.

„Crezi că acum a înțeles?” întreabă Lia.

Petru îi spune ce s-a întâmplat în noaptea accidentului: „Eu cred că, în sfârșit, a înțeles. O să ne lase în pace!”

Cei doi ajung să se certe din cauză că Gianni se implică în proiectele Liei. Petru nu crede că este doar o coincidență. Lia îi mărturisește că i-a plăcut ideea, deoarece ar fi participat împreună cu sora ei, despre care nu știa că este atrasă de pian.

„Aș fi dansat pe ce cântă ea. Nu ți se pare frumos? E totuși soru-mea!” îi spune Lia nervoasă.

„Tu vrei să participi în continuare, că nu înțeleg”, îi spune Petru.

„N-am voie să-mi pară rău?” întreabă ea. „Am stat atâta timp fără să știu că am o soră și acum nici nu pot să recuperez timpul pierdut.”

„Îmi pare rău. Nu te poți apropia de ea. Asta înseamnă să te aproprii și te Gianni”, îi spune Petru.

„Și asta înseamnă că n-o s-o cunosc niciodată cu adevărat”, mărturisește Lia. „Poate că uneori ar trebui să mai las și de la mine. Ce-ar fi atât de rău să dansez la un eveniment sponsorizat de Gianni?”

„Nu te las”, îi răspunde Petru.

„Știu foarte bine ce-am de făcut”, spune Lia. „Sunt proastă că am încredere în oricine. Și-n tine am avut după ce m-ai mințit.”

„O să-l ierți. Ascultă-mă! Stai departe de el”, îi cere Petru.

„Mă duc la Elena și-o să-i spun că, în secolul XXI, soțul meu nu-mi permite să muncesc!” spune tânăra.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Pavel este prins între ciocan și nicovală

„Dana, nu suntem împreună, nu trebuie să-ți dau raportul”, îi spune Pavel Danei, după ce aceasta îl întreabă de ce nu a adus-o el la părinți, din moment ce așa stabiliseră.

„Cân facem un plan aș vrea să te ții de el pentru că este vorba de copil”, îi răspunde Dana.

„Dacă vrei să știi, m-am văzut cu Gabi”, îi dezvăluie Pavel.

„Dar nu mă interesează”, răspunde Dana. „Și de ce te-ai văzut cu Gabi?”

„Ca să vorbim de divorț”, îi spune Pavel.

„Femeia asta n-o să te lase niciodată în pace”, îi spune Dana, după ce Pavel se grăbește să plece în urma unui telefon.

Pavel o minte că era ceva legat de circut.

„Nu ți-am luat casă pentru el”, îi spune Pavel lui Gabi când îl vede pe Fabian.

„El e familia mea dacă tu nu mă mai vrei”, răspunde Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Otilia simte că nu-l mai recunoaște pe Petru

„Petru ăsta... Nu pot să cred cât de mult s-a îndepărtat de noi, de familia asta a noastră”, îi spune Otilia lui Andi. „I-a spus lui Alice că n-a iubit-o niciodată!”

„Și ai recunoscut?” o întreabă Andi.

„Omul ăsta e străin. Nu-l mai recunosc”, conchide Otilia.

„Mai ții minte când a fugit de acasă să lucreze pentru Gianni la garaj?” o întreabă tânărul.

„Atunci era adolescent”, răspunde Otilia.

Femeia discută cu Petru, după ce acesta îl aduce acasă pe Robi: „De ce mă urăști în halul ăsta? (...) Nu te-a forțat nimeni!”

„N-ar fi trebuit să te ascult”, răspunde Petru.

„Nu trebuia cred să fii așa de brutal”, spune Otilia.

„Realitatea e că eu n-am iubit nicio femeie cu adevărat înainte de Lia”, conchide Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Sorin și Sia se sărută

Sorin îi mulțumește Siei pentru că l-a ajutat cu replicile, luând astfel castingul. Cei doi se sărută.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 11, din 15 februarie 2024. Lia merge acasă la Carla

Lia merge acasă la Carla și o surprinde cântând la pian.

„Stai liniștită că nu e acasă”, îi spune Carla.

Deși Lia nu știe de ce a ales să meargă acolo, Carla consideră că a dorit să se cunoască mai bine, din moment ce sunt surori.

„Simt că e o greșeală”, spune Lia.

Carla începe să cânte, în timp ce Lia dansează. Între timp, Gianni ajunge acasă și cântă și el la pian. Lia se grăbește să plece.

„Mi-ar plăcea să ai și alte amintiri despre mine”, îi spune bărbatul.

În episodul 12, „Atracție fatală”, Petru află că Lia își petrece timpul cu Gianni.

„Oare poți trece peste orice când e vorba despre părinții tăi? Poți să uiți cine au fost?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Lia începe să ascundă lucruri de Petru

Lia nu îi spune lui Petru despre întâlnirea cu Gianni. Tânărul este cu gândul la noi investiții.

„Circuitul ăla mă făcea foarte fericit”, spune el.

„Cum am reușit eu să dansez din nou, așa o să reușești și tu”, îl liniștește Lia. „E rândul meu să te susțin!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Pavel și Gabi o aduc pe Roxi acasă

„De ce m-ai pupat? Am stabilit c-o să ne purtăm civilizat”, îi spune Pavel.

„Mai bine am merge după fată să-i arătăm ce surprize i-am pregătit”, îi răspunde Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Dana simte că Pavel îi ascunde ceva

„Dacă-ți cuați job, poți să fii bona lui Ioan”, îi spune Dana lui Petru.

„Asta-i o plăcere”, răspunde tânărul.

„Măcar pentru tine să fie că Pavel am senzația că nu știe cum să scape mai repede”, continuă Dana. „Pleacă fix când am nevoie de el.”

„Dacă n-ar fi el, în perioada asta, sincer nu știu de unde am avea bani”, explică Petru.

„Ideea e că nici înainte nu produceai nimic cu circuitul”, îi spune Dana, aceasta fiind pe partea de financiar acolo. „Eu am încredere în tine. Știu că poți. Mereu te-am apreciat!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Sia află de relația lui Sorin cu Ema

„Face ce face și tot la una dintre surorile lui Petru trage”, spune Otilia, după ce îi surprinde pe Sia și Sorin împreună.

„Cum le știi tu pe toate”, replică Alice.

„Deci a fost cu Ema”, spune Sia.

„Nu, dragă. E un sărăntoc. Doar s-a ținut după ea. Că așa fac toți ăștia din familia asta”, îi explică Alice.

„Poate se găsește cineva în casa aia și pentru tine”, răspunde Sia.

„Vezi că ești impertinentă”, îi spune Alice.

Sia o întreabă pe Maria ce a fost între Sorin și Ema: „Ema a fost marea lui iubire!”

„Deci a fost”, spune Sia.

„Este”, subliniază Maria.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Toni și Moni vor să lucreze pentru Elena

Toni și Moni îi duc CV-urile Elenei. Aceasta are nevoie de o asistentă. Ele vor lucra de probă, iar Elena va alege una dintre ele.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Lia merge din nou acasă la Carla

„Ai ajuns la fix. E gata micul-dejun”, îi spune Carla.

însă aceasta vrea doar să repete.

„Lia o să se apropie de tine când vrea ea”, îi spune Carla tatălui său. „A venit aici fără să-i spună, deci e un pas mare.”

Gianni îi spune lui Tavi că Lia repetă pentru lansare.

„Asta poate că te oprește să-ți duci planul până la capăt”, îi spune Tavi.

„Petru nu știe că Lia e aici. O să ne încurce”, susține Gianni.

„Dacă află Lia (...) n-o să te mai ierte până la sfârșitul vieții”, îi spune Tavi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Lia încearcă să-l țină ocupat pe Petru

„Nu-mi găsesc locul”, i se destăinuie Petru soției sale.

„E o perioadă”, încearcă Lia să-l calmeze. „Ce-ar fi, după ce termin cu evenimentul, să mergem undeva împreună? (...) O să fie luna de miere pe care n-am avut-o niciodată.”

„Mă ocup”, spune Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. El Capitan acceptă propunerea Nadiei

El Capitan merge la Tavi pentru a-i oferi ajutorul.

„Parcă ziceai că nu mai vrei să ai de-a face cu așa ceva?” spune Tavi.

„S-a schimbat mult. Îl am pe Mike care nu face nimic. Eu nu mai am un job... cineva trebuie să pună o pâine pe masă” susține El Capitan. „Care e partea mea? Restul nu mă interesează!”

„5% pe fiecare transport”, răspunde Tavi.

Cei doi bat palma la 7%, iar atunci sunt întrerupți de Tică. Acesta dorește și el să ia parte la afacere.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Daniel se întâlnește cu Petru

Daniel îl sună pe Petru pentru a-i spune că are niște informații importante despre Gianni.

„De ce m-ai sunat pe mine și nu pe Lia?” întreabă Petru.

„Pentru că n-am vrut să mai fac aceeași greșeală”, răspunde Daniel. „Eu cred că Rocca pune ceva la cale. L-am urmărit îndelung pe Tavi și am observat că i-a dat niște bani lui Fabian.”

„Știi pentru ce?” îl întreabă Petru.

„Nu știu până la capăt”, spune Daniel.

„Pavel, vorbește tu cu Gabi și află ce treabă are Fabian cu Tavi”, îi cere Petru fratelui său.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Sia îi cere explicații lui Sorin

„Ai o pasiune pentru surorile lui Petru?” îi cere Sia explicații lui Sorin. „De când ai aflat că sunt sora lui Petru sunt mai interesantă.”

„N-are nicio legătură”, susține Sorin. „Nu încerc să vin scu scuze. Adevărul e că am iubit-o pe Ema, dar ea nu m-a iubit deloc.”

„Și mie mi s-a părut puțin cam fandosită așa”, spune Sia.

„N-ai idee cât am suferit”, îi mărturisește Sorin. „Era prea obsedată de problemele ei.”

„Și acum o mai iubești?” întreabă Sia.

„Nu cred”, răspunde Sorin.

„Nu crezi. Și eu?” vrea să afle Sia.

„Tu ești altfel”, spune Sorin, înainte de a o săruta din nou.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. „Începi să-ți dai seama și tu că e om”

„Nu mă așteptam să fie așa”, spune Lia.

„Așa cum?” întreabă Carla.

„Simplu”, răspunde Lia.

„Nu e bine că e simplu?” întreabă Carla.

„Nu, mă sperie”, susține Lia.

„Pentru că începi să-ți dai și tu seama că e om”, spune Carla. „Mi-aș fi dorit să fi copilărit împreună.”

Între timp, Lia primește un telefon de la Petru, care îi spune că Gianni pune ceva la cale.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Petru află că Lia nu este la Elena

Petru le găsește pe Moni și Toni în biroul Elenei. Acesta a venit să o ia pe Lia, însă află că nu este acolo.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Carla și Lia vor să afle ce pune la cale Gianni

„Tata, ai promis”, îi spune Carla.

„Știm că pui ceva la cale”, completează Lia.

„Să fac niște prăjiturele”, susține Gianni.

„L-a urmărit cineva pe Tavi. Știu sigur că plănuiește ceva”, spune Lia.

„Ce treabă am eu cu Tavi?” spune el. „Eu am decis să-mi iau banii și să-i investesc. (...) În sfârșit am familia mea alturi. E așa de greu să te gândești că n-aș risca nimic să o pierd?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Daniel și Alice ies în oraș

Daniel revine în vizită la casa Otiliei. Acesta o așteaptă pe Alice.

„Mi-a făcut plăcere”, îi spune el Otiliei.

„Nu trebuie să minți”, răspunde Alice, înainte de a pleca la brațul bărbatului.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Iubiri mai vechi sau mai noi

Pavel își petrece noaptea cu Gabi, iar Sorin cu Sia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 12, din 15 februarie 2024. Petru o surprinde pe Lia acasă la Gianni

Carla și Gianni dansează, în timp ce Lia cântă la pian. Cei trei se comportă ca o familie fericită.

„Dacă un părinte vrea să vină din nou în viața ta, chiar poți să-l refuzi?”

Petru îi observă de la fereastră.

„Oricât ai încerca, familia rămâne familie! Și legătura de sânge e prea puternică să te poți împotrivi.”

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 3, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 11 ianuarie.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să o facă pe Lia să-l ierte – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al treilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.