Oana Zara a ajuns la urgențe. Ce a transmis de pe patul de spital: „A fost prima oară în viața mea”

Oana Zara, frumoasa actriță din Lia - Soția soțului meu se confruntă cu probleme de sănătate și s-a filmat pe patul de spital. Ce s-a întâmplat.

Oana Zara se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns la spital. Frumoasa actriță din Lia - Soția soțului meu a avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce s-a simțit rău mai multe zile la rând. Aflată pe patul de spital, aceasta a făcut și un videoclip în care le-a explicat urmăritorilor îngrijorați ce se întâmplă cu ea.

Cum s-a filmat Oana Zara, actrița din serialul de la Antena 1, pe patul de spital: „A fost prima oară în viața mea”

Dacă personajul pe care Oana Zara în interpretează în Lia - Soția soțului meu doar ce a ieșit din spital pentru că a adus pe lume un băiețel, acum și actrița a ajuns pe mâna medicilor.

După mai multe zile în care s-a simțit rău, frumoasa vedetă nu a avut de ales și a fost nevoită să meargă la spital, acolo unde a primit tratamentul necesar. Slăbită, aceasta s-a filmat pe patul de spital și a explicat totul.

Potrivit declarațiilor sale, aceasta a avut febră și stări de vomă care nu au trecut cu medicamentele pe care le-a folosit acasă.

„Am ajuns la spital, pentru că am avut febră și nu a scăzut deloc, pentru că nu am reușit să iau medicamente, pentru că mi-a fost foarte rău, vomitam tot ce mâncam, mi s-a făcut o perfuzie, mă simt mult mai bine. A fost prima oară când am făcut perfuzie”, a spus Oana Zara pe contul ei de TikTok.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.