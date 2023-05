Marian Râlea revine pe micile ecrane în serialul Lia – Soția soțului meu, de la Antena 1

Personajul interpretat de Marian Râlea nu este doar un simplu fotograf și nu este doar un om în vârstă blând, așa cum poate părea la prima vedere. Trecutul său ascunde o poveste cutremurătoare, care s-a soldat cu o traumă uriașă în viețile unor personaje din serial. Faptele lui Nae, nu au fost nici uitate și nici iertate, iar odată cu apariția acestui personaj, vor fi scoase din nou la suprafață, lucru care va avea consecințe majore în relația dintre personaje.

„Nae este un personaj care dorește, din tot sufletul, să-și recupereze viața. O vină de neiertat poate fi uitată și ștearsă cu timpul? Niciodată! Nae își duce în suflet povara unei tragedii. Nu cred că uitarea îl poate ajuta, pentru că Nae nu poate uita. Își va duce zilele mai departe ca pe o pedeapsă pe care o merită!”, mărturisește actorul.

Este dispus Nae să facă orice pentru a-și recupera viața? Cine sunt personajele care l-ar putea ierta şi, totodată, cine sunt personajele care sunt mai hotărâte ca niciodată să îl facă să dispară pentru totdeauna din viețile lor? Cine este dispus să-l primească înapoi în viaţa lui, indiferent de fapta cutremurătoare pe care a săvârșit-o? Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsurile în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în serialul Lia – Soția soțului meu.

Filmările pentru sezonul 2 al serialului Lia- Soţia soţului meu de la Antena 1 au început

Filmările pentru sezonul 2 au început deja, iar actorii din distribuție, care au citit deja ce urmează să se întâmple, mărturisesc că sezonul următor va fi cel puțin la fel de captivant, că povestea va lua o turnură total neașteptată, că personajele vor trece prin evoluții dramatice și că sezonul 1 este doar începutul a ceea ce va urma!

„Maturizarea mea actoricească s-a petrecut pe platourile de filmare, pe parcursul primului sezon al proiectului <<Lia, soția soțului meu>>. M-am maturizat in același timp cu personajul pe care îl interpretez. Am trăit un amalgam de emoții atunci când am aflat ce se va întâmpla in următorul sezon al serialului. Lia va trece prin multe încercări, prin situații pe care nici nu mi le puteam imagina și va deveni din ce in ce mai puternică.

Veţi vedea o Lia rănită, îngrijorată, susținută de cei dragi, iubită. O femeie care începe să lupte pentru cei pe care îi iubește si care nu renunță. Viața ei se va schimba complet şi abia aştept ca telespectatorii noştri să vadă ce o aşteaptă!”, a dezvăluit Ana Bodea, interpreta Liei, în vreme ce Ştefan Floroaica, cel care îl aduce pe micile ecrane pe Petru Vornicu spune: „În primul rând vreau să le mulţumesc celor care ne urmăresc în fiecare joi, la Antena 1. Fără ei, acest serial nu ar exista. Noi am început deja să filmăm pentru cel de-al doilea sezon şi deja, la o primă citire, pot spune că sezonul 1 a fost o „încălzire” pentru ce va urma de acum încolo. Un personaj-cheie îşi va găsi locul în poveste şi ne va da planurile tuturor peste cap! Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla curând!”.

